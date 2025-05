Festival internacional UNAM, 15 años de cine experimental y de autor

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con homenajes al taiwanés Hou Hsiao-Hsien, la colombiana-brasileña Paula Gaitán y los suizos Fabrice Aragno, Anne-Marie Miéville y Jean-Luc Godard (1930-2022), más la proyección de 117 títulos -de los cuales 65 son largometrajes que se proyectarán en 13 sedes de esta ciudad-, es como celebra sus 15 años el Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM).

El encuentro, iniciado el jueves 29 y hasta el jueves 5 de junio, se ha convertido en una de las principales ventanas para el cine de autor y las propuestas cinematográficas arriesgadas y de vanguardia, tanto en México como a nivel internacional, de acuerdo a Fernanda Becerril, directora ejecutiva del FICUNAM.

Cabe destacar que son 27 estrenos mexicanos. Además hay programación virtual a través de TV UNAM, Canal 22 y MUBI Latinoamérica.

Becerril exalta en entrevista que FICUNAM, “a quince años, es un festival que se ha ido renovando conforme al público, pero también a la forma de crear y proyectar el séptimo arte”.

Detrás de década y media de ediciones -dice la gestora cultura y productora audiovisual- “hay el trabajo de un innumerable número de colaboraciones de personas y, por supuesto, de directores, creadores, artistas, programadores, críticos e invitados que han formado parte del festival, y por ello se ha posicionado tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.

Subraya:

Me gustaría denotar que en la Ciudad de México no hay un festival que sea similar al FICUNAM, y eso nos emociona porque se convierte en esa ventana del cine vanguardista, experimental y de autor. Ahora ofrece 117 títulos con más de 70 invitados e invitadas. Es un esfuerzo que valoramos y deseamos compartir con el público, y lo que más nos emocionaría, por supuesto, es ver las salas llenas. Eso sería lo más emocionante para nosotros.

–¿Cómo escogieron esos 117 títulos?

–La programación del festival se divide entre las secciones de competencia que abre la convocatoria la segunda mitad del año; por así por decirlo, este año será hacia agosto-septiembre, y cuando cierra se genera todo un visionado de los materiales y las películas que se inscriben. Pero contamos además con las secciones que no son de competencia y que se efectúan de la mano de Maximiliano Cruz, el director artístico del festival, junto con el equipo de programación. También se trabaja en las retrospectivas que rinden una especie de homenaje a aquellos directores y directoras con una trayectoria importante.

“Lázaro de noche”, de Nicolás Pereda. Foto: Cortesía FICUNAM

–¿Qué me puede decir del cine mexicano en el FICUNAM?

–¡El cine mexicano es maravilloso! Tenemos la fortuna que desde las primeras ediciones del FICUNAM existe el espacio para el cine nacional. Nos gusta mostrar propuestas importantes con el público, que posee esa creencia de que ya no se hace muy buen cine nacional en el país. Es borrar esas ideas e invitarlos a que vengan al FICUNAM y vean las obras de los creadores y las creadoras mexicanas que, a través de estímulos de distintos instituciones, como el Instituto Mexicano de Cinematografía, los Estudios Churubusco, en fin, van haciendo cierta trayectoria, y el festival puede ser este punto de encuentro para ellos.

“Lo más importante es que el público sepa que aquí van a poder ver ese buen cine, que quizás podría resultar un tanto experimental o no, pero no deja de ser un cine llamativo, bien hecho, con una narrativa que nos va a hipnotizar, y como dice nuestro lema, ‘El cine que provoca va a provocar la intención de ver mucho más cine’”.

Sección mexicana

En la sección Ahora México compiten 8 largometrajes recientes. Son:

Ajuste de pérdidas, de Miguel Calderón (México/Uruguay, 2024)

Deshilando luz, de Valentina Pelayo Atilano (México, 2025)

La eterna adolescente, de Eduardo Esquivel (México, 2025)

Lázaro de noche, de Nicolás Pereda (México/Canadá, 2024)

Say goodbye, de Paloma López Carrillo (México, 2025)

Sex Panchitos, de Gustavo Gamou (México, 2025)

Un lugar más grande, de Nicolas Défossé (México/Francia, 2025)

Un techo sin cielo, de Diego Hernández (México, 2025).

Los reconocimientos

Becerril cuenta que el director artístico del FICUNAM buscaba que esta 15 edición fuera un referente, y volteó hacia la parte de Asia con Hsiao-Hsien, de 78 años de edad, perteneciente a la nueva ola del cine taiwanés, quien en octubre del 2023 anunció en Londres su retiro de la dirección cinematográfica debido a que padece demencia senil.

“Say goodbye”, de Paloma López Carrillo. Foto: Cortesía FICUNAM

El también actor y cantante ha rodado generalmente dramas minimalistas que retratan las agitaciones de la comunidad taiwanesa y en ocasiones de la china durante el siglo XX. Dirigió la película japonesa Café Lumière (2003) para el estudio Shochiku en homenaje al director Yasujiro Ozu. Y en 2006 filmó en Francia Ballon Rouge con Juliette Binoche.

La asimismo excoordinadora ahí de gestión en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM -y de ahí egresada-, señala que la obra de Hsiao-Hsien e fundamental:

La manera en la que nos cuenta todas esas historias y nos acerca como decimos al otro lado del charco, es maravilloso. Y en el caso de Paula Gaitán, es volcar hacia nuestras propias latitudes: ¿Qué se está haciendo en el continente latinoamericano ?, ¿qué está pasando con la filmografía de la zona? Paula es también un referente y una muestra de cómo ha cambiado el cine en los últimos años en Latinoamérica.

Dice respecto al Homenaje a Godard, Mièville y Arango, a este último se le entrega la Medalla Filmoteca UNAM:

“Aragno estuvo en los últimos años muy cercano a Godard. A través de películas, instalaciones y cortometrajes, se traza un recorrido por los vínculos afectivos y creativos que unieron a este trío en distintas etapas, impulsando una de las filmografías más radicales y visionarias del cine contemporáneo. Miéville, fotógrafa, directora y guionista, fue compañera de vida y creación de Godard. Juntos abordaron temas como las relaciones sociales, la pareja y las nuevas tecnologías. En solitario, su cine reflexiona sobre la vejez, la soledad y los vínculos afectivos desde una mirada íntima y filosófica. Aragno, colaborador técnico y artístico de Godard en sus obras más recientes, expande los límites del cine con una propuesta que transforma la experiencia audiovisual desde sus cimientos”.

Aragno y Eva Sangiorgi, directora del Festival de Cine de Viena, conversarán el sábado 31 de mayo de las 16:30 a las 18 horas, en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Organizada en colaboración con la Cátedra Bergman, el MUAC y su Patronato, TV UNAM, la Secretaría de Cultura de la CDMX, la Embajada de Suiza en México, Swiss Films y Letras Libres.

Un lugar más grande”, de Nicolas Défossé. Foto: Cortesía FICUNAM

La sección Competencia Internacional la integran ocho largometrajes:

Fuego del viento, de Marta Mateus (“Fogo do vento”, Portugal/Suiza/Francia, 2024).

Huaquero, de Juan Carlos Donoso Gómez (Ecuador/Perú/Rumania, 2024)

Invención, de Courtney Stephens (“Invention”, Estados Unidos, 2024)

Les habitants, de Maureen Fazendeiro (Francia/Portugal, 2025)

Los destrozos, de Masha Chernaya (“The shards”, Georgia/Alemania, 2024)

Punto de fuga, de Bani Knoshnoudi (“The vanishing point”, Irán/Estados Unidos/Francia, 2025)

Todo documento de civilización, de Tatiana Mazú González (Argentina, 2024)

Underground, de Kaori Oda (Japón, 2024)

Becerril subraya que los retos para organizar el FICUNAM son muy amplios, “mas por ahora es importante poder convocar primero a la comunidad universitaria”. Y finaliza:

“Tenemos a más de trescientos mil alumnos y alumnas con los que buscamos acercarnos y hacer llegar este festival y que se apropien de él. Es un festival que no solamente da funciones y actividades en las salas de cine, sino que son complementadas con charlas, talleres, en fin, y eso lo hace distinto. Y deseamos romper las fronteras invisibles, y con esto me refiero a ¿qué pasa con el público que a lo mejor no está en la zona sur de la ciudad de México y no pueda asistir al Centro Cultural Universitario? Por lo mismo hemos descentralizado nuestras actividades, llevándolas a buena parte de la capital. Por ejemplo, tenemos como sedes la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional de las Artes, el Cine Tonalá, la Casa del Cine, pero también tenemos la Casa del Lago y el Cinematógrafo del Chopo...”