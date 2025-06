Taylor Swift recupera el control de su música y recompra sus primeros seis álbumes

NUEVA YORK (AP).- Taylor Swift recuperó el control sobre todo su trabajo. En una extensa nota publicada en su sitio web oficial el viernes, Swift anunció: "Toda la música que he hecho ahora me pertenece".

La estrella del pop afirmó haber adquirido su catálogo de grabaciones —publicadas originalmente a través de Big Machine Records— a su último propietario, la firma de capital privado Shamrock Capital. No reveló la cantidad.

En los últimos años, Swift ha estado regrabando y lanzando sus primeros seis álbumes en un intento de recuperar el control de su música.

"No tengo palabras para agradecerles por ayudarme a reencontrarme con este arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca había poseído hasta ahora", se dirigió Swift a sus fans en la publicación. "Lo mejor que ha sido mío... por fin lo es".

"Estamos encantados con este resultado y muy felices por Taylor", dijo Shamrock Capital en un comunicado.

Las regrabaciones de Swift surgieron gracias a la compra y venta de su catálogo inicial por parte de Scooter Braun, director ejecutivo de Hybe America, y representan el esfuerzo de Swift por controlar sus propias canciones y cómo se utilizan. Los lanzamientos anteriores de "Taylor's Version" han sido más que regrabaciones convencionales, con música nueva, sorpresas y visuales que profundizan la comprensión de su obra.

"Estoy feliz por ella", dijo Braun el viernes.

También ha lanzado nueva música, incluido “The Tortured Poets Department” del año pasado, anunciado durante los Grammy 2024 y lanzado durante su gira récord.

Hasta ahora, ha habido cuatro álbumes regrabados, comenzando con “Fearless (Taylor's Version)” y “Red (Taylor's Version)” en 2021. Los cuatro han sido éxitos comerciales y culturales masivos, cada uno debutando en el número 1 en el Billboard 200.

La última regrabación de Swift, "1989 (Taylor's Version)", se publicó en octubre de 2023, solo cuatro meses después del lanzamiento de "Speak Now (Taylor's Version)". Ese mismo año, Swift se alzó con el récord de la mujer con más álbumes número 1 de la historia.

Los fans han teorizado que "Reputation (Taylor's Version)" sería la siguiente: el 19 de mayo, "Look What You Made Me Do (Taylor's Version)" se emitió casi completa durante la escena inicial de un episodio de la sexta temporada de "The Handmaid's Tale". Antes de eso, la canción se había anticipado en la miniserie de suspenso "Wilderness" de Prime Video de 2023 y en "The Dynasty: New England Patriots" de Apple TV+ en 2024. También en 2023, contribuyó con "Delicate (Taylor's Version)" a "The Summer I Turned Pretty" de Prime Video.

Pero según la nota compartida el viernes, Swift dice que ni siquiera ha vuelto a grabar "una cuarta parte".

Sin embargo, dijo que había regrabado completamente su álbum debut homónimo "y realmente me encanta cómo suena ahora".

Swift escribe que tanto su debut homónimo como “Reputation (Taylor's Version)” “todavía pueden tener sus momentos para resurgir cuando sea el momento adecuado”.

Los representantes de Swift y HYBE no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.