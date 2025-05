Obra chicana en Broadway, con la actriz Aline Mayagoitia, le habla a Trump sobre migración (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Han pasado casi cuatro décadas desde que la dramaturga chicana Josefina López escribió Real women have curves (Las mujeres reales tienen curvas), pero tal parece que su temática de fondo, la inmigración, se ha agravado con el tiempo en lo sociopolítico, a decir de la joven actriz mexicana Aline Mayagoitia, quien debuta con esa obra en Broadway.

Luego de que la autora la escribiera en 1987 y desde 1990 se montara en distintos teatros del mundo —se filmó en 2015 por la actriz América Ferrera en el protagónico—, la puesta acaba de estrenarse en The James Earl Jones Theatre de Broadway, con buenas calificaciones de la crítica.

En entrevista con Proceso, Mayagoitia (Ciudad de México, 1995), quien interpreta el papel de “Itzel” (amiga de la protagonista), destaca que la historia de la comedia musical está basada en la vida de la propia Josefina López, en la cual muchos podrían reflejarse: perseguir los sueños propios más allá de las presiones o ideales de los padres.

Aline como 'Itzel'. Foto: IG @rwhcmusical.

“Ana” (Tatiana Córdoba) es una adolescente mexico-estadunidense que vive en la comunidad hispana del este de Los Ángeles, quien al culminar sus estudios es impulsada por uno de sus profesores para ir a la universidad; sin embargo, sus padres piensan que no es tiempo para eso sino para ayudar a su familia. Dividida entre sus sueños y las necesidades de su familia, accede a trabajar con su madre en una fábrica de costura en donde conoce a otras costureras, como “Itzel”, joven guatemalteca que llegó de esa ciudad huyendo de la guerrilla.

Mayagoitia —también con nacionalidad estadunidense—, a su vez, da un vistazo a la situación sociopolítica que impera desde la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Realidad disonante

La actriz y joven promesa de la actuación llegó a Texas a los 10 años de edad con sus padres, los actores Alberto Mayagoitia y la directora escénica Lilia Sixtos. Al momento de decidir una carrera se volcó a estudiar actuación cursando el Bachelor Fine Arts in Music Theater (equivalente a una licenciatura en Bellas Artes Finas en Teatro Musical), en la Universidad de Michigan, que a su decir “es la mejor institución en teatro musical en el país”.

Entre sus proyectos más recientes está un papel en la cinta Kiss of the spiderwoman (El beso de la mujer araña), junto a Diego Luna y Jennifer López, que se encuentra en posproducción, a estrenarse en noviembre en la cartelera del país vecino.

Fue durante la producción del filme que la actriz recibió una invitación para una audición en Real women have curves por parte de Sergio Trujillo, quien fuera coreógrafo de la película y ahora director musical de la puesta escénica.

Mayagoitia (@alinemayagoitia en Instagram) dijo en videoentrevista con Proceso:

“Es mi debut en Broadway, y mi primer acercamiento a la obra fue por una amiga y colega, Florencia Cuenca, quien estuvo en las primeras lecturas de papeles, así supe de ella, y luego tuve la oportunidad de audicionar al conocer a Sergio Trujillo, quien me invitó.

“Mi llamado fue un tanto raro, porque fue una lectura completa de todas las líneas de ‘Itzel’ en todo el contexto de la obra; ahí me dijeron ‘nos gustas, te quedas’. Eso fue en junio de 2024. Una historia como ésta, de inmigrantes mexicanos en Los Ángeles, es difícil de vender. Hacía diez años que una historia de contexto latino no estaba en Broadway, de ahí considero parte de su importancia”.

Al preguntársele sobre las críticas positivas de medios como Time Out New York (que la calificó tras su estreno como “el musical más relevante del año”, mientras The Washington Post la calificó de “una comedia musical para reír a carcajadas con una dosis de corazón”), dijo:

“Este musical es muy importante en el contexto latino, y la película también en el cine chicano, y lo interesante es que sólo se ha vuelto mucho más importante con el tiempo, más en el contexto en que vivimos.

“En la obra representamos una redada de inmigrantes que sucede justo a un lado de la fábrica donde trabajan los personajes femeninos, quienes se sorprenden al escuchar lo que sucede, reaccionan con susto y miedo, pero eso es parte de lo que se vive todos los días en la vida real.

“En lo personal ahora mismo tengo amigos aprehendidos que probablemente van a ser deportados a México. De junio de 2024, cuando entré a la obra, al día de hoy, Estados Unidos ha cambiado mucho con la llegada de Trump. Se escribe en 1987 pero vemos que parece ser que no ha pasado el tiempo”.

-¿En qué se ha sentido el cambio?

-Estamos peor que cuando se escribió la obra, y queda claro porque en algún momento se habló de un “programa de amnistía” (también conocido como la Ley de Reforma y Control de Inmigración que ofreció en los ochentas una vía a la residencia legal permanente a inmigrantes indocumentados que cumplían ciertos requisitos), pero ahora ya no existe y no hay ningún camino a la ciudadanía. Lo dicen las mujeres en escena como en chisme del trabajo: “¿Si logro el amnesty se lo puedo pasar a mi esposo?”, mientras otra responde que no puede por tener un récord criminal, pues un día tuvo que manejar rápido para llevar a su mamá al doctor y la detuvieron, situación que si le pasara a un “gringo” no significaría nada; así funciona.

“Pienso en las historias actuales donde detienen a gente en la carretera por cualquier cosa, o en las fábricas mientras están trabajando. Estamos peor, ahora no sólo te deportan sino que te lleven a esta ‘nueva industria’ de cárcel donde te pueden meter hasta diez años antes de deportarte”.

Dijo que Estados Unidos se siente muy dividido, una parte más abierta que incluso sitúa a la Ciudad de México como “la ciudad de moda”, mientras que otro sector más, conservador y trumpista, sigue teniendo el concepto de México como “salvaje”:

“Lo curioso es que esa misma gente conservadora le tiene miedo a ciudades como Nueva York, a la diversidad en todos sentidos. Lo vimos hace pocas semanas con Morgan Wallen, un cantante de country que fue al programa Saturday Night Live e inmediatamente terminando el show puso en sus redes sociales ‘Get me to God's country’ (Llévenme al país de Dios) equiparando a NY como la ciudad del diablo. Aquí vivimos los locos, los que nos vamos a ir al infierno, y allá en Texas los buenos cristianos blancos... así están las divisiones”.

“Si yo fuera un pájaro”

Por su parte, la actriz relata que su papel de “Itzel” es el de una joven guatemalteca inmigrante que llegó a Los Ángeles luego de huir de la guerrilla, situación que Mayagoitia dijo apreciar porque si son raros los papeles de mexicanos o latinos, de guatemaltecos mucho más; además tiene la oportunidad de cantar la canción “If I were a bird”, que formará parte de un disco de la obra, proyecto que también le emociona.

“‘Itzel’ cuenta una historia de cómo llegaron soldados a su casa y cómo el niño que le gustaba en la escuela termina siendo el que le destruye su hogar. Con esa anécdota pensé mucho en cómo los jóvenes son cooptados por la guerrilla o los militares.

“‘Itzel’ es una mujer fuerte que en un momento clave entiende que ‘Ana’, la protagonista, no la puede defender por el tema migratorio. No conozco otro papel de una guatemalteca en Broadway, así que representar ese momento de ayuda entre comunidad enfrentando un sistema cruel que nos hace tomar decisiones me parece que hace una escena poderosa”.

Recalcó la tolerancia de su personaje, resultado de un trauma ante lo vivido en una guerrilla:

“El papel de ‘Itzel’ tiene una canción, ‘If I were a bird’, que habla de poder volar, la libertad y cosas lindas, pero pienso que en su esencia es un ‘me gustaría ser un pájaro para cagarme encima de todo lo que no me gusta’, y eso es lo que me encanta. Es un sentimiento honesto ante la frustración y enojo contra la ‘migra’, los políticos, los hombres que te gritan en la calle, la máquina de coser que no funciona; refleja un sentimiento muy humano”.

El musical de Tatianna Córdoba como la ambiciosa estudiante de último año de secundaria en el papel de ‘Ana’, y Mayagoitia como ‘Itzel’, tiene a la actriz de cine y televisión Justina Machado como ‘Carmen’ (madre de Ana), Florencia Cuenca (‘Estela’), Shelby Acosta (‘Prima Flaca’), Carla Jiménez (‘Pancha’), Mauricio Mendoza (‘Raúl’), Mason Reeves (‘Henry’), Jennifer Sánchez (Elf) como ‘Rosalía’, Sandra Valls (‘Prima Fulvia’), junto con Ariana Burks, Quincy Hampton, Zeus Mendoza, Claudia Mulet, Christopher M. Ramírez, Mónica Tulia Ramírez, Shadia Fairuz, Elisa Galindez y Omar Madden.

La obra cuenta con dirección y coreografía de Sergio Trujillo, ganador de los premios Tony y Olivier; música y letra de la artista ganadora del premio Grammy Joy Huerta (integrante del duo Jesse & Joy); el compositor/letrista Benjamin Vélez; supervisión musical de Nadia DiGiallonardo; dirección musical de Roberto Sinha; diseño escénico de Arnulfo Maldonado, diseño de vestuario de Wilberth Gonzalez, y la ganadora del Premio Tony Paloma Young, así como diseño de iluminación de Natasha Katz (ocho veces ganadora del Tony).

Como remate sobre la pieza, Mayagoitia añadió que aunque está en temporada abierta en Broadway esperan recorrer más adelante otros teatros de Estados Unidos. El costo (60 dólares equivalentes a mil 178 pesos), es mucho más accesible al público respecto al circuito teatral de Broadway con puestas como Otello con Denzel Washington con costo de 600 dólares (11 mil 784 pesos), y George Clooney en Good night, and good luck con entradas de hasta 900 dólares (17 mil 677 pesos).

Cerró la actriz de Broadway:

“Ver teatro es maravilloso, pero esta obra es una gran apuesta, porque además de un musical con mucha comedia, tiene una alta producción y muchos momentos de reflexión”.