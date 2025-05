Simple Minds se presenta en la Arena Ciudad de México con su “Global tour 2025” (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este miércoles 7 de mayo, la Arena Ciudad de México se vistió de gala para recibir a la banda escocesa Simple Minds, esto como parte de su “Global tour 2025”, mismo que sólo tuvo una fecha en suelo mexicano.

La cita para la puesta en escena estuvo pactada a las 21:00 horas, sin embargo, la banda oriunda de Glasgow, Escocia se presentó 15 minutos después. Cabe señalar que de los miembros originales y fundadores de la banda sólo permanecen en ella Jim Kerr (voz y líder) y Charlie Burchill (guitarra eléctrica), para la gira les acompañaron Gordy Goudie (guitarra rítmica), Ged Grimes (bajo, coros), Catherine AD (teclados) y Cherisse Osei (batería).

El inicio por parte de Simple Minds fue demoledor, ya que arrancó con “Waterfront”; desde el comienzo del ritual musical la gente (7 mil asistentes) se pusieron de pie y no volvieron a tocar su asiento a lo largo de hora y media de viaje musical, tiempo en el que Jim Kerr derrochó energía y pasión en cada interpretación al bailar a la par que cantó cada canción, sin menoscabar que la voz del vocalista parece inalterable pese a los años (65).

La velada de rock, new wave y pospunk continuó con “The signal and the noise”, “Speed your love to me” y “Big sleep”. Hasta ese momento, Simple Minds no se había dado ningún respiro entre canción y canción, pero el vocalista Jim Kerr tomó unos minutos para hablar con el público.

“¿Cómo están? Estamos agradecidos por estar de regreso a la Ciudad de México. Realmente es un placer estar aquí y agradecemos que hayan venido”.

Tras las palabras de Kerr y de Burchill el silencio se llenó con los acordes de “Hypnotised”, una de las canciones más aclamadas de la noche. Le siguieron: “This fear of gods”, “She’s a river”, “See the lights”, ésta, la octava canción del setlist arrancó aún más emociones y aplausos que sus antecesoras.

“Once upon a time”, “I wish you were here” y “All the things she said” fueron la antesala de la ansiada “Don’t you (forget about me)”. Esta canción insignia de Simple Minds fue lanzada en 1985 para formar parte de la banda sonora de la película “The breakfast club” (El club de los cinco); se convirtió en número 1 de Billboard en Estados Unidos y en el Reino Unido se mantuvo en los charts por 3 años (1985-1987), siendo el sencillo de mayor permanencia en la historia de la música británica.

Simple Minds en el Movistar Arena pic.twitter.com/so8LGqP95G — claudioklr (@claudioklr) May 2, 2025

Tras su interpretación parecía que el concierto había llegado al final, sin embargo, Simple Minds tocó cinco canciones más: “Ghost dancing”, “Dolphins”, “Someone somewhere in summertime”, “Alive and kicking” y “Sanctify yourself”.

Qué noche tan increíble con Simple Minds en la Ciudad de México. Qué grandes son. #Rock #CDMX #conciertos tema de fondo, Alive and Kicking. ?????? pic.twitter.com/TXpAPKS8RT — culture_Rocko (@birds_rocko) May 8, 2025

Pese a que la Arena no llegó ni siquiera al 50 por ciento de su capacidad (el recinto puede recibir hasta 22 mil 300 personas), cada una de las canciones fue vitoreada por el público y, por supuesto, tras la última los asistentes estallaron en un torrente de júbilo que inundó y abrazó a Simple Minds. Kerr se despidió diciendo que pronto estarán de vuelta en tierras mexicanas.