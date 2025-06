“El juego del calamar 3”: Tráiler y fecha de estreno (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace un día Netflix compartió el primer avance de la tercera temporada de una de sus series estrellas, “El juego del calamar”. La tan ansiada temporada tres está a pocos días de ser estrenada en la plataforma streaming.

La temporada 1 de la serie de ficción coreana cuenta la historia de 456 personas con problemas financieros, mismas que fueron reclutadas e invitadas a jugar en una competición secreta. Al descubrir que podían llegar a ganar un premio de 4.56 millones de dólares, los concursantes quedaron maravillados. Sin embargo, para ello debían de ser eliminados, que en el juego representaba la muerte.

Esta serie escrita y dirigida por Yeon Sang-ho se estrenó en Netflix en septiembre de 2021. Tras su culminación, la empresa estadunidense de streaming estrenó la temporada 2 el 26 de diciembre de 2024.

La tercera temporada promete nuevos juegos, traiciones y momentos que romperán el corazón de los espectadores. Mucho dinero en juego, y la posibilidad de que, finalmente, se decida continuar hasta que solo quede una persona con vida.

El tráiler deja claro el reencuentro que habrá entre Gi-hun y Hwang In-ho, el líder y un ganador del juego en el pasado. La tercera temporada será estrenada el 27 de junio de este año.

