Hacia una nueva música contemporánea: Gabriel Rojas y la generación de la “teoría pendular” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En vísperas de cumplirse cuatro décadas de su composición clásica 3 Danzas Cortas, el músico Gabriel Rojas hace un breve repaso de su carrera y recuerda a los grandes compositores nacionales que dejaron las bases de una nueva camada de artistas en México.

Rojas (D.F. 1969), ingeniero civil de formación egresado de la UNAM, tiene presencia actualmente -además de compositor y arreglista especializado en el género tradicional mexicano- en la musicalización para teatro con la obra infantil La isla de los nahuales, musical basado en el son jarocho estrenado en 2022 y repuesto en 2024.

Estrenó en noviembre de 2024, en el marco del 5º Festival Urtext, su obra clásica 3 Danzas Cortas interpretada por la orquesta homónima y dirección de Diego Nasser en el Museo Kaluz, que inauguró dicho encuentro musical impulsado por Marisa Canales, reconocida flautista nacional e internacional y fundadora del sello disquero de música clásica Urtext.

Estas danzas recibieron amplios elogios de la crítica, incluso hoy es recordada en redes sociales. Para su creador, la obra no termina con esa ejecución, pues la propuso para el programa 2026 de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), año en que cumplirá cuatro décadas de haberse escrito.

Concierto inaugural 3 Danzas cortas. Foto: Captura de pantalla.

En entrevista, el artista recordó que siendo niño aprendió a tocar piano por influencia de su padre, y se hizo un melómano escuchando diversos géneros, desde el folklor del célebre grupo Los Folkloristas, la música andina y boliviana, el son huasteco, jarocho, las pirecuas de Michoacán, la música contemporánea el rock progresivo y neoprogresivo, con especial énfasis en lo clásico, siendo Juan Sebastián Bach uno de los compositores a los que más admira.

En la preparatoria desarrolló interés en la estructura musical, y en 1986 escribió dos Miniaturas para piano, cuya tercera parte desarrolló en 1990; años más tarde, al unirlas, les llamó 3 Danzas Cortas. A la fecha su repertorio se compone por 20 canciones y 40 composiciones de corte clásico. Dijo:

“Estudié ingeniería civil por influencia de mi padre. Me pasó como a Vicente Leñero, quien también estudió la misma carrera por dos años y se salió, y bueno, el resto es historia, porque se convirtió en un grande de la literatura mexicana y el periodismo, y ahí está Proceso como muestra”.

“Uno de mis mayores errores fue insistir en estudiar la licenciatura en Piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM (ahora Facultad de Música), a pesar de haber sido aceptado en Composición, porque pude haberme desarrollado por esa vía, una vena musical que disfruto mucho y que me da mucha satisfacción. Ahora que se estrenaron las 3 Danzas Cortas me emocionan los comentarios de la gente porque la escribí siendo muy joven, de manera que a la distancia me parece muy honesta, contemporánea y sencilla, mas no simple, y todo eso lo ha entendido la gente, quizá por ello han hecho clic al escucharla”.

Rojas, quien además de pianista interpreta la jarana (en los últimos 25 años ha sido fundador y director de la agrupación Atemperados que se acerca a la música latinoamericana, y el ensamble Púrpura de Cascabel de son jarocho contemporáneo), relató que tras el estreno en Urtext se encuentra en proceso de llevar sus danzas cortas a la OSM:

“Estoy buscando a la Sinfónica de Minería, primero porque soy un gran seguidor de esa agrupación y me parece una de las mejores en el país, además de la OFUNAM, y también por mi formación como ingeniero. Aún estoy en ese proceso, pero confío en que se logrará. Este año es imposible porque tengo entendido que la OSM ya tiene toda la programación del año”.

En entrevista aparte, Marisa Canales comentó haber conocido a Rojas hace muchos años, y aunque ubica su faceta en el teatro, la música tradicional y en la jarana se sorprendió mucho al escuchar las 3 Danzas Cortas:

“Gabriel es un músico que sorprende siempre, y lo conocía por su trabajo en teatro, como arreglista con los Atemperados y Púrpura de Cascabel, de manera que cuando me platicó y luego me mandó esa obra clásica me asombró mucho, me pareció una gran pieza y la muestra perfecta de su creatividad.

Creo que no me equivoqué porque la obra inauguró el festival con grandes aplausos, por supuesto que merece interpretarse en muchas más ocasiones y con diferentes orquestas.

* * *

Melómano de raíz, Gabriel Rojas aludió a la importancia y rescate de los grandes compositores en México, deuda que considera aún pendiente. Explicó:

“En la historia de la música hay diversos movimientos, desde Ricardo Castro con la música más afrancesada, luego Manuel M. Ponce como un gran precursor de lo mexicano y quien tiene un espíritu para llevar a concierto. Me fascina su música, de guitarra, de piano, su obra Concierto romántico para piano, también Blas Galindo, José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas, Chávez, quien tomó mucho de la música prehispánica. Toda esa línea musical aún falta mucho por tocar y explorar.

Gabriel Rojas. Homenaje. Foto: Captura de pantalla.

“Luego considero que se agotó esa búsqueda de la raíz mexicana y comenzó otra generación en la que están Julián Carrillo, Mario Lavista, Federico Álvarez Del Toro, Manuel Enríquez y Carlos Jiménez Mabarak. Ahora mismo Arturo Márquez y Gabriela Ortiz recuperan distintos aspectos en la música tonal y rítmica pero a la vez muy contemporánea, Gabriela además de reconocida está en el MET de Nueva York en estos días, y Márquez con su Danzón no. 2 que se vuelve de culto con una pieza en la que le metió mucha alma y sensibilidad”.

-¿En qué línea musical se considera?

-Hay varias tendencias históricas, y creo que ahorita se está gestando un nuevo momento de música, cercana a la ‘teoría pendular’ (en donde todo lo que se va, regresa), pues hay una generación de compositores mexicanos muy jóvenes que están muy preparados y con mucho bagaje musical.

“No me atrevo a situarme en algún punto específico, creo que estoy en un momento de exploración, y aún quiero seguir estudiando composición”.

Y respecto a lo que considera hace a una obra atemporal, detalló:

“La melodía es lo que debe prevalecer siempre, y un caso especial es el Danzón no. 2, que es una composición que se queda en el gusto de la gente”.

Para culminar, el músico dijo estar trabajando una idea aún muy en ciernes de un musical mexicano en colaboración con el dramaturgo y director de escena Martín López Brie:

“Ahora tengo la idea y estoy en pláticas sobre ello. Hace poco se estrenó el musical La Malinche de José María Cano, pero me parece una visión muy europea en relación a la conquista. En realidad no hay un musical nuestro, mexicano, y cuando digo mexicano me refiero a hacer un recorrido por el México contemporáneo, mostrar lo que significa ser mexicano hoy, me parece un gran reto”.