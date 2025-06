La historieta “Mafalda” estará disponible por primera vez en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Mafalda”, la historieta creada por el argentino Quino, llegará a Estados Unidos en un momento en el que una voz crítica es quizás más necesaria que nunca.

La tira publicada por Elsewhere Editions y con la traducción de Frank Wynne, estará disponible en las bibliotecas estadunidenses el 10 de junio. El objetivo de la publicación es acercar al público estadunidense al personaje de Mafalda, una niña de seis años (que el año pasado cumplió 60) famosa en todo el mundo, pero cuya tira cómica ha tenido prácticamente nula distribución en Estados Unidos.

De acuerdo con The New York Times, existen varias razones por las que Mafalda no se difundió en Estados Unidos, entre las que se enlistan el momento histórico, con las presidencias de Nixon y Reagan durante la Guerra Fría y las críticas de la tira, que tenían una perspectiva con una tendencia más socialista para el contexto norteamericano.

Mafalda odia la sopa y le encanta hacer preguntas que meten en aprieto a los adultos. Nació en 1964, cuando su creador, Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, empezó a publicar la tira cómica en el semanario Primera Plana. Una década después, en 1973, decidió poner fin a la historieta, pues no quería repetirse.

“Mafalda intenta averiguar qué significa el mundo de los adultos, y cuando se equivoca, las formas en que se equivoca iluminan mejor las incoherencias, las incongruencias y las ridiculeces”, dijo Frank Wynne, el traductor de los volúmenes, de acuerdo con The New York Times.

Aunque no tuvo la duración de otras famosas tiras, como “Peanuts” (Charlie Brown), creada por Charles M. Schulz, y que duró casi 50 años, el impacto de Mafalda fue mayúsculo. Trascendió el contexto cultural en el que fue creada y llegó mucho más allá de Latinoamérica, con traducciones a más de 26 idiomas, entre ellos el chino, francés, italiano, inglés, japonés, rumano, neerlandés, portugués, alemán, armenio, y más.

La historia sigue las aventuras de Mafalda y sus amigos, retratando una serie de actitudes, opiniones y visiones del mundo que siguen vigentes hasta el día de hoy. Mafalda es feminista, se preocupa por el desarme, le fascinan los Beatles y cuestiona constantemente el estatus quo, y el significado de las cosas, provocando que su padre consulte el diccionario una y otra vez.

Mientras tanto, su amiga Susanita es todo lo contrario, ella sueña con casarse, tener hijos, y pertenecer a una “buena clase social”; Manolito, de ascendencia española, piensa siempre en el negocio de su padre, y en cómo aumentar sus ganancias; mientras que Felipe es un eterno soñador que ama “El Llanero Solitario” y siempre deja sus pendientes para el final; Miguelito es el más joven e inocente, antes del nacimiento de Guille, que es el hermano de Mafalda, y está inspirado en el sobrino de Quino. Por último, Libertad es más radical que Mafalda en sus críticas al sistema, y quién Quino compartió que era su personaje favorito.

A pesar de su sencillez y sentido del humor la historieta no le teme a la política y retrata con agudez las contradicciones de un mundo dividido en bloques y agobiado por las guerras. Además, posee una profundidad inusitada y toca temas universales.

Quino y Proceso

Quino nació en Mendoza, Argentina, en 1932. Dejó de escribir Mafalda en 1973, un año antes de que el presidente argentino Juan Perón muriera en el cargo. Dos años después, su esposa y sucesora María Estela Martínez de Perón —mejor conocida como Isabel Perón— fue depuesta por una junta militar que permanecería en el poder hasta 1983.

Quino se exilió de Argentina poco después del golpe, mudándose a Europa, aunque en su obra intensificó la crítica social. Incluso, años después declaró a una revista española que, si Mafalda hubiera sido una niña de verdad, se hubiera contado entre los 30 mil desaparecidos por la junta militar.

Mientras estaba exiliado en Europa, Quino publicó un cartón cada semana en Proceso, en el año 1978. Estos cartones de su era posMafalda se publicaron en paralelo a los de Rius, cartonista mexicano y uno de los fundadores del semanario nacido en 1976 y dirigido por el periodista Julio Scherer García.

Su participación en Proceso comenzó con un texto de bienvenida titulado en la sección de Cultura, en su edición #70, bajo el título: “Quino en Proceso (y el proceso de Quino)”.

Quino falleció el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años. En remembranza, Proceso publicó “Quino por Trino”, una entrevista en la que el cartonista mexicano José Trino Camacho Orozco recordó anécdotas y conversaciones con el padre de Mafalda.

Entre ellas, destaca la presentación del libro de Rius “De viaje con Quino”, de 2004, en la XIV Feria Internacional del Libro en Monterrey. En esa ocasión, Trino hizo audaces preguntas a los dos cartonistas, deleitando a la audiencia.

Entre ellas, cuestionó la veracidad de esa leyenda urbana que cuenta que Mafalda murió atropellada por un camión de sopa de una empresa trasnacional, a lo que Quino respondió, de acuerdo con Trino:

“¡Qué bueno que me preguntas! Esa leyenda que solamente aquí ustedes los mexicanos la tienen. En ninguna parte de Latinoamérica existe eso, nada más ustedes, porque a los mexicanos, ¡mira que cómo les encanta inventar leyendas! Esa tira es apócrifa, no la hice yo, yo nunca maté a Mafalda”.

Y Mafalda sobrevive, como una voz que cuestiona a los poderosos, el estado del mundo y resalta las incongruencias de las sociedades modernas. Hoy en día The New York times apunta al potencial de la tira para motivar el pensamiento crítico en los lectores e inspirar a las personas a entablar el dialogo con quienes piensan distinto, en un momento en el que la polarización en Estados Unidos divide a la sociedad.