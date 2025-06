“Los inocentes”, película inspirada en el libro del peruano Oswaldo Reynoso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El largometraje de ficción “Los inocentes” (Perú y México, 2025), ópera prima de Germán Tejada, compite para el Premio Maguey en la 40 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG). Y “fue un trabajo bastante largo y cada vez hubo más desprendimeinto del volumen de relatos del escritor Oswaldo Reynoso”, relata su director.

En entrevista, Tejada (Perú) narra que comenzó a trabajar con otro guionista, Christopher Vásquez, peruano también:

“Le planteé el reto de adaptar el libro, el cual le gusta a mucha gente, sin embargo, naturalmente empezamos a distanciarnos cada vez más de la estructura del autor de la llamada Generación del 50 para comenzar a mezclarla con situaciones más personales. Entonces el largometraje termina siendo una adaptación libre del libro. Trabajé con Christopher durante un año en la estructura de la cinta inicial. Le dimos mil vueltas. Pero no reflejaba lo que yo quería expresar o lo que a mí me había atrapado del ejemplar. Fue una combinación entre lo que el libro me generó en una etapa de mi vida, lo que estaba experimentando y lo que he vivido.

“Y fuimos llegando poco a poco al resultado de ahora después de tener como tres o cuatro grandes cambios de forma. Nos dimos cuenta que debíamos romper un poco con esa estructura porque además la literatura y el cine son dos narrativas muy distintas. Creo que la adaptación se trata de capturar la esencia, de encontrar a los personajes. Fue un proceso muy complejo y de mucho aprendizaje. De cómo encarar una adaptación y finalmente igual darme cuenta qué era lo que yo quería decir. Y cómo eso lo relacionaba con mi vida y generar un discurso a través del filme”.

Se le comenta que el tema principal de la película es la identidad, y agrega:

“Todos hemos pasado por esa etapa del despertar sexual, del descubrimiento sexual. Para muchos también es una etapa muy confusa. Muchos nos hemos permitido un poco más y otros un poco menos, pero siento que además hay un rollo con la masculinidad que me interesaba explorar, como lo mal que nos han enseñado a ser hombres. Eso es lo que me motiva también a realizar esta película sobre esa etapa de la vida tan particular y con este personaje que además está entendiéndolo, formado por sus padres y la calle, por un contexto que es muy confuso y que lo lleva por caminos con traiciones”.

“Los inocentes” se enfoca en Cara de Ángel, un adolescente sensible en busca de su identidad, intentando comprender qué significa ser hombre en un mundo marcado por una masculinidad hostil. Para ganarse un lugar en la manada del barrio y demostrar su hombría, se une a un robo; planean entrar a la casa de un hombre del que quieren vengarse. Impulsado por el deseo sexual, explora su conexión con Gabriela, una chica del barrio de la que cree estar enamorado, y con Jhonny, el vocalista de una banda de punk al que admira profundamente. Sus decisiones impulsivas, impulsadas por las hormonas, lo llevan a la traición y marcan el fin de su inocencia.

Los protagonistas son Diego Cruchaga Ponce, Fabián Calle, José Miguel Chuman, Grecia Pino y José Masías. Los productores son Lorena Ugarteche, Paulina Villavicencio y Marco Antonio Salgado.

Otro tópico que se aborda en el largometraje de 90 minutos es la perdida de la inocencia, y Tejada específica:

“Si, aquí presenciamos que nuestros personajes pierden la inocencia. Se enfrentan a una realidad trágica también de la que no pueden escapar. Como si fuera un destino sin escapatoria, sin salida, e intenté plasmar eso, ese quiebre de la inocencia que puede ser muy fuerte, dónde se te rompen un montón de ideas, que generan un montón de parámetros”.

Incluso el realizador retrata los barrios:

“Yo en mi adolescencia pertenecí a esos lugares y me resultó mucho más natural y más cercano hablar de esos sitios de los que he tenido que experimentar de primera mano. Y deseaba mostrar esa energía y esa violencia urbana también en las que de alguna manera nos hemos formado, en este caso los varones, esa cosa transgresora, estas máscaras que nos ponemos también en las ciudades que suelen ser como mucho más agresivas, me parece muy transversal a Latinoamérica. En ese barrio se refleja México o Bogotá, en fin. Siento que esas historias urbanas son importantes, por lo menos para mí como realizador son más cercanas a mi realidad”.

Concluye al señalar que es una ficción muy personal:

“Hablo mucho desde mi experiencia. A esa etapa que viví le quería hacer un homenaje, mas no fue pensado en efectuar una historia específica sobre una cultura urbana, sino que quería hablar un poco de mi experiencia y compartirla”.