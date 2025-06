40 años de música y poesía: Gira de Benjamín Anaya por Europa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con canciones y poesía, el guitarrista y compositor de fusión contemporánea Benjamín Anaya (Distrito Federal, 1963) celebrará cuadro décadas de vida artística con una gira europea que comprende, de este sábado 14 y hasta el 20 de julio, Madrid, Barcelona, París, Aix-en-Provence, Alguer, Napoli, Milán, Rimini, Berlín, Hamburgo, Amsterdam, Toulouse, Valencia y Alicante.

Paralelamente, entre el 15 y el 22 de este mes, participará en el Festival de Poesía y Arte “Resistir” en París. Cabe destacar que, aunque la obra de Anaya está escrita en español, contiene muchos términos en otras lenguas originarias de México y América, e incluso latinas, para una musicalidad multisonora universal.

Asimismo, el músico, quien ha sido colaborador asiduo de Proceso, difundirá la fusión de la cocina indígena del altiplano central mexicano con la mediterránea, con procedimientos orgánicos tradicionales.

Anaya explica en entrevista por celular desde Madrid, España, cómo surgió la idea de ese recorrido:

“Una de las principales razones y motivaciones es que concluí todo un periodo de mi vida como profesor en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, me jubilé, y comencé a sentir la imperiosa necesidad de continuar, con más vehemencia, una vida artística que muchas veces dejé de lado al ser también miembro de equipos de trabajo en instituciones oficiales… ya fuera como académico o como en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en la prensa o en la comunicación o en el Colegio de San Ildefonso.

“De modo que esta necesidad era cada vez mayor y en julio del año pasado tuve la fortuna en ir invitado a Colombia, donde muchas de las razones y motivaciones de escribir canciones y de difundir mi palabra poética encontraron favorables y gente muy noble y muy linda (…) y me fueron invitando a más y más eventos”.

Así, en noviembre pasado asistió al Festival Internacional de Cultura de Boyacá, cerca de Bogotá:

“Pude no sólo leer mi poesía y tocar, también en este formato en el que he venido expresándola que es añadiéndole soundtrack, una música, algo que hice desde muy joven con mis primeras intervenciones con lecturas, con estas que cito de Mario Santiago y todos los poetas infras o con el maestro Germán List Arzubide, quien fue padrino de mi editorial en 1997”.

Y al concluir su labor en octubre del 2024, por decisión personal, emprendió el diseño de lo que sería su futuro:

“Ese retiro y la gira representa un esfuerzo porque necesitaba volver a contactar todas mis amistades que durante años he mantenido y he visitado con giras pequeñas, pero muy entrañables, para la difusión de mis libros anteriores, como Neozapatismo y rock mexicano y Rebel soundtrack: Zapatista Music. Eso me ha llevado a participar en festivales importantes como el de La Liberación, que organizan varias entidades de izquierda en varias locaciones de Italia, y algunos otros encuentros, como en Cataluña”.

Exfundador y compositor de las bandas de jazz-rock fusión Fieles Difuntos, Restos Humanos y Benjamín Anaya & Los Extraños Unidos, pero también fotógrafo, enfatiza Anaya:

“Entiendo perfectamente que el mundo contemporáneo es un cosmos donde los procesos de planeación, realización y producción de los eventos es muy complejo, incluso la realización de giras requiere de una logística muy minuciosa y es algo en lo que yo estaba acostumbrado como organizador de festivales y ferias internacionales de libro en México, en Chicago y Los Ángeles. Entonces, ¿por qué no hacer también una gira que incluyera diversas localidades con actividades diversas?, y no sólo tocar la guitarra públicamente y hacer conciertos (como se conoce en todo el mundo), sino difundir la palabra poética a través de la música, así como acercarme a las comunidades en las que voy exponiendo un poco mi idea de fusión de la cocina del altiplano central mexicano con la mediterránea”.

Por más de 25 años, ha sido editor de poesía latinoamericana y coordinador editorial de diversas publicaciones artísticas y literarias. Fundó, junto con Leticia Luna, Ediciones la Cuadrilla de la Langosta.

La conjunción entre poesía y música lo ha llevado a musicalizar en vivo la creación de poetas como Lawrence Ferlinghetti, los ya citados List Arzubide y Santiago Papasquiaro, Roberto López Moreno, Leticia Luna, y de realizar grabaciones con otros colegas.

Resalta que en esta gira no estará en grandes escenarios, pero sí en espacios muy importantes como el Instituto Cultural de México en París o la Universidad de Columbia en esa misma ciudad, y en unos días todo comienza en la Radio de Madrid, informa. Realizará recitales de lectura-canto relacionada con temáticas como la migración, la crisis de la paz en el mundo, el erotismo y la amistad, “como cultivo necesario en un momento en que la humanidad se ha fanatizado violenta y ridículamente”.

Y se unirá también a comunidades en espacios barriales, presentándose con un formato muy sencillo en librerías, cafés, calles…

Así, fiel a sus principios zapatistas y de perspectiva comunitaria, busca “revitalizar el esfuerzo alegre, para poder resistir colectivamente, y desde la diversidad coincidente, activar nuestras resistencias festivamente en un tiempo de caos”.

El ganador del premio Poesía en Abril de la Universidad De Paul en Chicago 2010 por el video-poema La alegría de la gente, redondea:

“Me siento muy bien, muy motivado, muy alegre... “.