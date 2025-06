"Lu’ Biaani (ojo de luz): Francisco Toledo y la fotografía” regresa a CaSa tras recorrer el país

OAXACA, Oax., (apro) .- Con la muestra “Lu’ Biaani (ojo de luz): Francisco Toledo y la fotografía”, el zapoteco, el artista, el luchador social, el promotor cultural, el filántropo, el maestro, regresa a CaSa tras recorrer diversos museos del país.

Y es que el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) es la sede de la exposición “Lu’ Biaani: Francisco Toledo y la fotografía”, que consta de más de 500 imágenes, la cual fue inaugurada el sábado 14 de junio a las 13:00 horas, misma que permanecerá abierta hasta el próximo 2 de noviembre.

La muestra, curada por el investigador Alejandro Castellanos, ya ha sido vista por más de 100 mil personas en los cinco museos en que se ha presentado: el Colegio de San Ildefonso, el Museo Cabañas, el Museo Amparo, el Centro de las Artes de Nuevo León, y la Universidad de Guanajuato, en el marco del Festival Cervantino.

Francisco Toledo. Foto: Cortesía.

Francisco Toledo, comentó en una entrevista –incluida en un video de la muestra– que, si hubiera tenido las oportunidades que dan en un espacio como el CFMAB, “quizá hubiera sido un fotógrafo y no un simple pintor, cuando veo a los niños con sus cámaras, me gusta ver el interés que tienen, luego los talleres, las exposiciones, es sembrar una semilla”.

“La fotografía siempre ha sido de mi interés, antes que nadie nosotros quisimos hacer un libro con Don Manuel Álvarez Bravo, con quien hicimos algunos intercambios de obra por sus fotos, a Cartier-Bresson, lo conocí en París y había estado en Juchitán por eso nos regaló seis o siete fotografías de Juchitán, a Koudelka le compramos un grupo de fotos, a Salgado estando en París, le compré fotos, mucho antes de que existiera este Centro de foto”.

Lu’ Biaani es una combinación de palabras zapotecas que significa en español “ojo de luz” y está integrada por ocho núcleos que llevan al espectador por imágenes intervenidas por el artista Francisco Toledo, así como piezas de la Colección Toledo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.

Para Castellanos, Lu’ Biaani: Francisco Toledo y la fotografía, va más allá de una exposición ya que se trata de un proyecto de larga duración, el cual comenzó con una iniciativa llamada Colección en vivo, un espacio de investigación sobre la Colección Toledo del CFMAB (2015-2018), continuó con el ordenamiento del archivo del CFMAB (2018-2019), y concluyó con la preparación de la presente exposición (2020-2021).

“En total fueron 10 años desde que se realizó la primera edición de Colección en Vivo, impulsada por Daniel Brena, entonces director del Centro Fotográfico. Cuando hay tanto material es necesario hacer estudios de largo plazo. Hay mucho que aprender de la trayectoria y alcances de la Colección Toledo”, detalló el curador.

“Crecer en Oaxaca, con el Centro Fotográfico, significó conocer en persona las imágenes de grandes fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo, Edward Weston o Mary Ellen Mark", comentó Daniel Brena, director del CaSa y anterior director del CFMAB (2011-2016).

Y añadió: "El programa Colección en vivo, en el que se estudiaban presencialmente las fotografías de la colección Toledo, fue una forma de institucionalizar esas experiencias, tan significativas y poco comunes para nosotros".

El curador de la exposición platicó que la Colección Toledo nunca ha estado guardada, “siempre ha habido exposiciones, el maestro Toledo siempre compartía, es interesante porque eso hace la diferencia con otras colecciones, desde el origen siempre su idea ha sido de estarla mostrando”.

“Lu’ Biaani: Francisco Toledo y la fotografía”

El primer núcleo de la exposición presenta obras realizadas por Francisco Toledo, en las cuales la fotografía le funcionó como soporte de diversos temas y búsquedas. Se exhiben, por ejemplo, algunos de sus autorretratos en polaroid, así como intervenciones que realizó a partir de la obra de otros artistas o de imágenes de archivo.

Polaroid del maestro oaxaqueño, Francisco Toledo. Foto: Cortesía.

Asimismo, se muestran retratos que le fueron tomados por Graciela Iturbide, Mary Ellen Mark, Juan Rodrigo Llaguno, Juan Carlos Reyes y Rogelio Cuéllar. Complementan este conjunto libros de fotografía de Rafael Doniz, Flor Garduño, Graciela Iturbide, y Sotero Constantino Jiménez, editados por el maestro Toledo, así como dos libros de artista que publicó con sus fotografías.

Nuestra Señora de las Iguanas, de Graciela Iturbide. Foto: Cortesía.

Castellanos platicó que “una buena parte de la exposición tiene que ver con Oaxaca, se incluyen fotos que tomaron Henri Cartier-Bresson, Mariana Yampolsky, Graciela Iturbide, Eniac Martínez y Sebastião Salgado, entre otros, al mismo tiempo que hay fotos tomadas en otras partes.

También están las imágenes de fotógrafos como Sotero Constantino, porque desde el origen de la colección, lo que hicieron, el maestro Toledo, Víctor de la Cruz, Elisa Ramírez y Macario Matus en Juchitán, fue juntar documentos, y recuperar archivos entre los que encontraron las fotografías de Sotero Constantino”.

Además, se incluyen fotografías de Romualdo García, Flor Garduño, Laureana Toledo, Josef Koudelka, Karina Juárez, Yael Martínez, Rogelio Cuéllar, Manuel Álvarez Bravo, Alejandro Echeverría, Javier León y parte del Fondo Roberto Donis, entre otros.

La muestra presenta entonces un panorama de la relación del artista con las imágenes de otros autores, entre quienes se encuentran algunos que se formaron en los talleres y seminarios que se han impartido tanto en el CFMAB como en el CaSa, ambos espacios fundados y apoyados por Toledo.

El curador detalló que la Colección no solo tiene obra de autores consagrados, hay una parte vernácula, como el Fondo Donis, “es muy interesante, porque notas la visión que tuvo el maestro Toledo, que es muy afortunada, le daba su lugar a los grandes autores, pero no dejaba de ver que la fotografía tiene una vertiente que no necesariamente es artística, y en esa búsqueda de archivos encontró no solo lo de Sotero Constantino, también lo del Fondo Zanabria, que es otro caso de un fotógrafo de pueblo, en este caso de Nochixtlán, en la Mixteca”.

Abundó que la Colección Toledo de fotografía es muy original porque “en el mundo pocos lugares tienen una colección así, que a la vez sea parte de un Centro Fotográfico como el Álvarez Bravo, es algo extraordinario, en Brasil, por ejemplo, está el caso notable del Instituto Moreira Salles, pero tienen detrás un aparato enorme de recursos, fuera de esto, no hay tantas colecciones de este tipo en América Latina”.

"Alejandro Castellanos ha dedicado una parte muy importante de su carrera a estudiar y promover la fotografía en Oaxaca, a través de exposiciones, libros y programas educativos", comentó Daniel Brena.

Y agregó que “su trabajo ha sido singular, porque no solo investigó sobre la fotografía en Oaxaca, sino que también contribuyó a la formación de muchos de los fotógrafos que hoy están activos. De esta manera, forma parte fundamental de esta historia”.

La Colección Toledo de Fotografía es parte de Amigos del IAGO y del CFMAB, A.C., instancia con la cual colaboró el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INBAL para realizar esta exposición. Asimismo, el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), y la Fundación Jumex Arte Contemporáneo contribuyeron al proyecto.