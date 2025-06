Corte de Estados Unidos rechaza nuevamente demanda contra Ed Sheeran por derechos de autor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes 16 de junio un intento de revivir una demanda por infracción de derechos de autor, donde se acusa a Ed Sheeran de plagiar "Let's Get It On" (1973), de Marvin Gaye, en su canción "Thinking Out Loud" (2014).

Gaye, fallecido en 1984, colaboró con el cantautor Ed Townsend, quien murió en 2003, para escribir el éxito setentero que apareció en numerosas películas y comerciales.

La empresa Structured Asset Sales —propiedad del banquero de inversión David Pullman—, compró una parte de los derechos de Townsend y demandó a Sheeran, Warner Music y Sony Music Publishing, por supuestas similitudes entre ambas canciones, incluyendo su melodía, armonía y ritmo.

Sin embargo, en 2023, el juez de distrito estadunidense, Louis Stanton, determinó que los elementos musicales que utilizó la estrella pop eran demasiado comunes como para merecer protección de derechos de autor, por lo que desestimó el caso.

Ahora, Structured Asset Sales presentó una apelación contra la decisión final de Stanton, misma que la Corte Suprema estadunidense se negó a escuchar este lunes, informó Reuters.

Previamente, hubo otra demanda separada por derechos de autor sobre el mismo tema, presentada por los herederos de Townsend, aunque el jurado concluyó que el cantante británico no plagió componentes clave del clásico de Gaye.

"Es devastador ser acusado de robar la canción de otra persona cuando hemos puesto tanto esfuerzo en nuestro sustento", dijo Sheeran afuera del tribunal tras el veredicto.

Además, sostuvo que los artistas deben poder crear música original "sin preocuparse en cada paso del camino de que dicha creatividad sea cuestionada erróneamente".

Aquella no fue la primera victoria judicial para el cantante, cuyo estilo musical se basa en el soul clásico, el pop y el R&B, lo que lo convierte en blanco de demandas por derechos de autor.

En 2022, Sheeran ganó una batalla de derechos en Gran Bretaña por su éxito de 2017, "Shape of You" y luego denunció lo que denominó una "cultura" de demandas sin fundamento que obligan a los artistas a llegar a un acuerdo por evitar los gastos de un juicio.