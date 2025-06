Una ley de mecenazgo para impulsar las industrias creativas: el bailarín Isaac Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el primer bailarín del American Ballet Theatre y Premio Benois de la Danza, Isaac Hernández, la posibilidad de una ‘ley de mecenazgo’ en México daría impulso a las industrias creativas en México, “quizá en un futuro se vea al sector cultural y creativo como un motor económico para ser competitivos y crecer a la par del mundo”, dijo a Proceso.

La idea, según explicó, la ha expuesto a tres administraciones de la Secretaría de Cultura, y la presentó una vez más, ahora en la ‘era de Claudia Sheinbaum’.

Hernández habló de esa viabilidad desde “Despertares”, proyecto artístico que este año llega a su onceava edición en el Auditorio Nacional el próximo 30 de agosto, en donde presentará a una treintena de artistas internacionales procedentes de los ballets más respetados del mundo.

En el contexto de ese espectáculo también habrá tres actividades que incluyen una firma de autógrafos, una clase magistral con Hernández y la bailarina Alina Cojacaru en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), ambas en fechas por confirmar, y la conferencia ‘Vivir con propósito’ el martes 26 de agosto.

El bailarín, que en estos días se recupera de una lesión de ligamento en un dedo de la mano derecha expresó en videoconferencia:

“Despertares me ha permitido acercarme al público mexicano y tener una cercanía con la gente, muchos me han seguido desde que estaba en el cuerpo de baile en el San Francisco Ballet a mi llegada a Europa, hasta que me convertí en bailarín principal del English National Ballet, pude haberlo hecho en solitario, pero siempre tuve la idea de mostrar un poco de lo que veía, conocía, y no perder la cercanía con México.

–Muchos artistas deciden hacer proyectos y compartir sus experiencias hacia el final de su carrera, ¿qué te ha impulsado?

–Sería más sencillo dedicarme a lo mío, cuando tuve la idea hace años me decían que no lo hiciera y me cuestionaban ‘¿para qué lo haces?’ pero entre más me lo decían, más me alentaba la idea. Cada año, antes de pensar en una nueva edición me vuelto a cuestionar el por qué, y la respuesta es simple: busco compartir parte de mi mundo con México.

–¿Cuál es el reto de este año en Despertares?

–Incluirme en los ‘solos’. Siempre me han preguntado por qué no hago ‘solos’ en Despertares, pero en años anteriores me parecía demasiado porque comisiono a los bailarines y hago la programación, buscaba darle la oportunidad a alguien más, pero esta vez sí realizaré dos solos, y dos piezas más en compañía de mi hermano Esteban Hernández, lo cual me emociona mucho.

El artista relató que una de esas piezas en solitario será el emblemático torero del ballet de ‘Carmen’, con coreografía de Roland Petit, que el icónico Mykhail Baryshnikov hiciera suyo, uno de los actos más esperados en la noche del 30 de agosto.

–Durante la conferencia de anuncio de Despertares, comentaste que tendrías una reunión próxima con la Secretaría de Cultura ¿qué quieres dejar claro, cuál es tu apuesta?

–Mi lugar siempre ha sido de disposición, he trabajo y he tenido diálogos con tres administraciones diferentes de la Secretaría de Cultura a través de los años. Mi posición es exponer un impulso o facilitación de leyes de mecenazgo (modelos que ha aprendido de países como Francia e Inglaterra), en donde el gobierno sea un agente para que las iniciativas independientes tengan un buen futuro.

“Que la industria de movilidad cultural y económica para el país se comprenda como un eje indispensable, pero también que se entienda que la responsabilidad cultural no solo es del gobierno, es de todos, esos son los temas que afirmo puntualmente con las administraciones. Me interesa que México tenga acceso a espectáculos de calidad, quizá en un futuro se vea al sector cultural y creativo como un motor económico, para ser competitivos y crecer a la par del mundo.

Despertares 2025 llega en el pináculo de la carrera de Hernández, pues luego de su breve paso por el San Francisco Ballet, el bailarín se encuentra desde finales del año pasado en el American Ballet Theatre, compañía reconocida en todo el mundo, y tras tener su introducción como artista invitado en el otoño pasado, este 13 de junio debutó con el clásico ‘El Lago de los Cisnes’ en el Metropolitan Ópera House, acto sobre el cual comentó:

“Es un ballet que he hecho mucho, lo conozco muy bien, lo digo porque debido a la lesión en el dedo no estoy haciendo cargadas ahorita, pero eso me ha permitido hacer clases de ballet más largas, tener mayor preparación en el gimnasio y ensayos más largos de lo usual, así que espero llegar en un buen momento al Metropolitan, me emociona mucho”.

Y finalizó sobre su relación del MET con Despertares:

“Tendré una temporada muy larga, con seis semanas de funciones, pero eso me va a permitir llegar a ‘Despertares’ en mi mejor momento técnico y artístico tras la intervención, estoy seguro que así será”.

El espectáculo producido por Soul Arts Production presentará este año en el ‘Coloso de Reforma’ un repertorio clásico con piezas coma ‘Diana y Acteón’, ‘El Corsario’, una versión especial de ‘El Cascanueces’, contemporáneos del coreógrafo ingles William Forsythe, y actos de géneros como el urbano, tap, jazz y popping, algunos con música en vivo. Los boletos se encuentran disponibles en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional.