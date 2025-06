Murió la chef estadunidense Anne Burrell, presentadora de programas de cocina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La famosa chef Anne Burrell, presentadora de varios programas televisivos de cocina como “Los peores cocineros” o “Secretos de una chef de restaurante”, falleció en Nueva York a los 55 años.

Anne Burrell, conocida por su icónico peinado y vibrante personalidad, era muy querida por el público estadunidense. Su repentina muerte causó conmoción en el mundo de la gastronomía y en el del espectáculo.

“Nos entristece profundamente compartir la noticia del fallecimiento de la querida chef Anne Burrell. Anne era una persona extraordinaria y un talento culinario excepcional: enseñaba, competía y siempre compartía la importancia de la comida en su vida y la alegría que una deliciosa comida puede brindar”, publicó en X (antes Twitter) la cadena televisiva Food Network.

En el programa “Good Morning America” de la cadena televisiva ABC —en el que Burrell llegó a aparecer en ocasiones—, informaron que la chef fue hallada en su departamento en Brooklyn el martes 17 por la mañana. Las autoridades llevarán a cabo una autopsia para determinar la causa de muerte.

Burrell nació el 21 de septiembre de 1969 en Cazenovia, en el norte del estado de Nueva York. Inspirada por la célebre chef y autora estadunidense Julia Child, decidió dedicarse a la gastronomía y se fue a estudiar a Italia, al Instituto Culinario Italiano para Extranjeros.

Regresó a Estados Unidos en 1998 y antes de llegar a la televisión, Burrell trabajó varios años en restaurantes italianos en Manhattan, como en Savoy y Felidia Ristorante.

Anne Burrell apareció por primera vez en “Iron Chef America”, de la cadena Food Network, en 2005, como ayudante de chef de Mario Batali. Su carisma la hizo destacar y la cadena le ofreció un programa propio, “Secretos de una chef de restaurante”, que se estrenó en 2008 y tuvo nueve temporadas.

Burrell se consolidó como una figura importante en Food Network y participó en varios programas en los siguientes 20 años, como “Chopped” y “Food Network Star”.

Además de su trayectoria como chef y estrella de la televisión, Burrell escribió dos libros de cocina que transmiten su amor por la comida. Estos son: “Cook Like a Rock Star", un bestseller del New York Times; y "Own Your Kitchen", con recetas que buscan inspirar y empoderar.

Burrell y su socio Phil Casaceli también abrieron “Phil & Anne’s Good Time Lounge”, un restaurante en Brooklyn que cerró en 2018, menos de un año después de su apertura.

En un comunicado, su familia dio a conocer su muerte y destacó el amor que la rodeaba: "Anne era una esposa, hermana, hija, madrastra y amiga muy querida; su sonrisa iluminaba cualquier lugar al que entraba”.

También hablaron sobre el impacto que tuvo a través de la televisión: “La luz de Anne irradiaba mucho más allá de quienes la conocían, llegando a millones de personas en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, su espíritu y su amor infinito permanecerán eternos".

En 2021, Burrell se casó con Stuart Claxton, vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de NextUp. Además de su pareja, le sobreviven su madre, Marlene Burrell; su hermana menor, Jane Burrell-Uzcategui, y su hijastro, Javier Claxton.