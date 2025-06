La camioneta tenía 400 impactos: María Sorté recuerda el ataque contra su hijo, Omar García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz María Sorté recordó en una entrevista con Yordi Rosado el atentado contra su hijo, Omar García Harfuch, ocurrido el 26 de junio de 2020, sobre Paseo de la Reforma al cruce con la calle de Monte Blanco, en Lomas de Chapultepec.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se dirigía al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para la reunión del gabinete de seguridad, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta.

Durante su traslado un grupo armado disparó contra el automóvil blindado en el que viajaba. Aunque el funcionario no resultó herido, otras tres personas perdieron la vida.

“Eso fue algo horrible que no se lo deseo a nadie (...) yo estaba dormida y entró mi hijo mayor —Adrián— (...) abrió la puerta de mi cuarto de jalón y me dijo ‘no te asustes, Omar está bien’. Me paro y voy por el control de la tele y me dice ‘no la veas’ (...) Le prendo (...) fue horrible, yo me quería morir”, contó Sorté.