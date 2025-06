Sergio Andrade reaparece con nueva música: "Agradezco a Dios por esta nueva oportunidad"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El productor y compositor Sergio Andrade, culpable de los delitos culpable de corrupción, rapto y violación agravada de menores reapareció con nueva música, después que su hija dejó de México por agresiones hacia ella y su familia.

El compositor musical publicó en YouTube un nuevo tema, titulado “Anda pintándose más”, en el que se pronunció:

“Luego de años muy lejos de muchas cosas, he vuelto a escribir canciones con el entusiasmo y la esperanza de aquellos tiempos en que la música, las letras, el piano, los arreglos orquestales y los poemas eran mi vida, mi ilusión, el aire que respiraba”.

“Le agradezco a Dios esta nueva oportunidad de expresar sentimientos y emociones para establecer comunicación con el mundo por medio de lo más noble que hay para alimentar el espíritu”.

El video ya fue de dado de baja de la plataforma de videos, aunque no se ha dado a conocer los motivos de este.

Además, en días recientes, medios del espectáculo dieron a conocer que existe una citación judicial, por una presunta demanda que la cantante Gloria Trevi habría interpuesto en California, Estados Unidos contra Andrade.

Hija de Sergio Andrade huye de México por agresiones

Sergio Andrade anunció su regresó a la industria musical, tan solo unas semanas después que su hija, Valentina de la Cuesta, dejó el país por ataques hacia su familia.

Anteriormente, la joven influencer publicó en sus redes sociales:

“Y si no he denunciado públicamente las agresiones tan inhumanas que estamos viviendo por los ataques de estas personas es porque no sé a dónde puedan ser capaces de llegar. Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. Por eso no he declarado nada, ni lo haré, porque me muero de miedo. El acto más valiente que puedo hacer por ahora es aguantar. Tragarnos este sufrimiento mi familia y yo, y seguir compartiendo el libro”.

Desde hace muchos años, la joven ha afirmado abiertamente que no tiene ninguna relación con su padre, Sergio Andrade.

Esto acontece también tras la publicación del libro “Todo a la luz: El caso criminal que México dejo en la oscuridad” de Karla de la Cuesta, madre de la joven y víctima de los abusos de Sergio Andrade.

En el texto se abordan 11 casos de abuso, tortura, explotación y esclavitud hacia mujeres, generados por quien ha sido llamado “el líder del clan Trevi-Andrade".

Karla de la Cuesta ha afirmado que, tras la publicación del libro en 2024, Gloria Trevi ha interpuesto medidas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para evitar que el libro sea distribuido.

Sergio Andrade presuntamente muerto

En 2024, el conductor Javier Ceriani del antiguo programa “Chisme No Like” dijo que Andrade había fallecido en la ciudad de Barcelona, España, tras una llamada de una supuesta fan, quien reportaba que la familia del compositor mexicano se encontraba realizando el proceso de velación, sin que esa información fuera confirmada por alguna fuente confiable.

¿Quién es Sergio Andrade?

Sergio Gustavo Andrade Sánchez es un cantautor, compositor, productor musical, guionista, director de cine y escritor mexicano.

Trabajó con artistas como Lucero, Yuri, Crystal, César Acosta y Joan Sebastian. Sin embargo, es mayormente conocido por haber sido representante artístico y productor musical de Gloria Trevi durante la década de 1990.

Sergio Andrade es señalado por ser líder del llamado “clan Trevi-Andrade" y por abusar sexualmente de menores de edad, asegurándoles éxito en la industria musical.

Se conoce que desde 1985, el compositor mexicano llegó a contraer matrimonio con menores de edad, como fue el caso de su segunda pareja, la cantante María Raquenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas”, quien participó en el grupo “Boquitas Pintadas” y compartía escenario con Gloria Trevi.

El caso Trevi-Andrade comenzó a generar polémica tras la publicación del libro “La Gloria por el infierno” de Aline Hernández, con quien Andrade se casó cuando ella solo tenía 13 años. En el texto, ella relata los abusos cometidos por el productor musical.

En 1999, la madre de Karina Yapor, víctima de Andrade, presentó una denuncia contra el compositor mexicano, Gloria Trevi, María Raquenel Portillo "Mary Boquitas" y Marlene Calderón por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores, a los que su hija fue sometida.

Por casi 10 meses estuvieron prófugos, hasta que en el 2000 fueron detenidos en Brasil.

Sergio Andrade fue condenado a siete años de prisión por los delitos de corrupción, rapto y violación agravada de menores, mientras que Gloria Trevi y “Mary Boquitas” fueron absueltas y exoneradas en 2004.