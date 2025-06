Coldplay: 25 años de su primer éxito “Yellow”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 26 de junio se cumplen 25 años de “Yellow”, el exitoso sencillo que lanzó a la fama a Coldplay, una de las bandas de rock alternativo más reconocidas a nivel mundial.

Un día como hoy, pero del año 2000, surgió el tema “Yellow”, de la primera producción del grupo musical: “Parachutes”, con el que cautivaron a millones de oyentes en pleno inicio del siglo XXI.

A lo largo del tiempo, la canción se ha catalogado como un himno de la banda británica, que la catapultó al triunfo internacional. Sin embargo, al vocalista de Coldplay, Chris Martin, no le tomó más de 10 minutos crear la obra musical.

En una entrevista de 2011 para el programa “The Howard Stern Show”, el también compositor, confesó la historia detrás de "Yellow” y cómo llegó la idea a su cabeza:

“Básicamente me tardé 10 minutos. Estábamos grabando en Gales y mi micrófono no estaba funcionando bien. Yo estaba esperando a grabar otra cosa en ese momento, así que comencé a imitar a Neil Young, solo para hacer reír a los demás. Dije: ‘look at the staaars’ (con voz de Young), y a partir de ahí nació todo lo demás. Nunca se lo conté a nadie”, recordó Chris.

Durante el episodio, hizo una improvisación para recrear el momento de la creación con una guitarra y un piano, mientras contaba más detalles de aquel día:

Algunos fragmentos de la melodía los hizo junto a Jonny Buckland (guitarrista) y Guy Berryman (bajista), mientras jugaban videojuegos.

Cuando Chris fue cuestionado sobre el trasfondo o significado de la canción, respondió: “No sé qué significa realmente. Surgió la palabra ‘Yellow’ y pensé que nadie sabría qué significa (...) quería hablarlo en el show para ver si lo descifraba. La canción tiene más sentimiento que significado”.

Además, confesó que, como parte de su proceso creativo, fue al baño porque había un buen eco, y ahí surgió el coro “And your skin, oh yeah, your skin and bones”.

Take 1 of the Yellow video (hidden in the vaults since 2000). There were loads of extras in this version, but it rained all day so we sent them home at 4pm. Chris grabbed the cameraman and said ‘let’s just walk down the beach’. Worked out well in the end! PH pic.twitter.com/u4uO67vs75 — Coldplay (@coldplay) July 12, 2020