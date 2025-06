Cómo se hizo la película “Leonora”, basada en la novela de Poniatowska

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La novela de Elena Poniatowska sobre la vida de la pintora surrealista Leonora Carrington, inspiró a los cineastas Thor Klein y Lena Vurma a crear el largometraje de ficción Leonora (“Leonora in the morning light”, México/Alemania/Reino Unido, 2025), quienes resaltan que “es una película para sentir, no para intelectualizar”.

El filme, de 103 minutos, inicia en Xilitla, San Luis Potosí, en 1946. Carrington (Lancashire, Inglaterra,1917-Ciudad de México, 2011) entra al jardín surrealista construido por Edward James, iniciando un viaje entre la realidad y el delirio que va desde su infancia hasta la mitad del siglo XX. Se trata del retrato de una mujer que desde su juventud mostró una ferviente rebeldía y resiliencia a través de sus actos y su pintura, convirtiéndose en una de las artistas más importantes en la historia del arte.

La inglesa Olivia Vinall recrea a Leonora, y la mexicana Cassandra Ciangherotti a Remedios Varo. El alemán Alexander Scheer interpreta a Max Ernst (quien fuera esposo de la artista), el británico Ryan Gage hace a James, además del intérprete rumano Istvan Teglas y el mexicano Luis Gerardo Méndez.

Leonora se estrenó a nivel mundial en la 40 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara -6 al 14 de junio-, y será parte del Festival Internacional de Cine de Múnich -27 de junio al 6 de julio.

Los productores son Paul Zischler, Mónica Moreno, Alejandra Malvido, James Heath y Vurma. Las compañías productoras son Dragonfly Films y Meli Meló Cultura. Y Tudor Vladimir Panduru estuvo a cargo de la fotografía.

La protagonista

Sobre cómo escogieron a Vinall -conocida a nivel mundial por sus papeles en Apple tree yard (Patio de manzanos) y The woman in white (La mujer de blanco)- y la detectiva Matilda Stone en Queens of mystery (Reinas del misterio), Vurma cuenta a Proceso que trabajaron con la directora de casting Isabella Odoffin en Reino Unido y les mostró muchas actrices de todo el mundo, sobre todo de cine, pero deseaban a alguien con talento para tomas largas y planos generales:

“Ampliamos nuestra búsqueda al teatro. Las actrices de teatro pueden permanecer en escena durante toda la obra. Era importante tener una escena completa con los actores, sin parar la cámara. Pero llegó la época del covid-19 y fue muy difícil vernos en persona. Al principio, diría que con unas veinte actrices o más efectuamos una sesión por Zoom, y luego realizamos una especie de final. Volamos a Londres para conocer en persona a las mejores actrices. Había una línea en el suelo porque no podíamos tocarnos de ninguna manera, así que teníamos que mantener la distancia. Esa fue una sensación muy extraña. Y cuando llegó Olivia, inmediatamente sentimos que había algo especial”.

Rememora que había otras actrices que también eran realmente buenas, “pero con Olivia hubo una combinación: su presencia y su voz, lo que nos conmovió”. Enfatiza:

“Decidimos elegirla. Aunque todavía no era muy famosa en el cine, era más conocida en el teatro en Reino Unido. Supimos que era la decisión correcta, pero nunca se sabe hasta que se rueda. Lo que nos informó en el casting es que estaba embarazada, lo cual fue hermoso, ya que Leonora fue madre. Y tuvimos que posponer un poco el rodaje por la pandemia. Fue bueno que la actriz se convirtiera en madre. Olivia meditaba mucho sobre el trabajo de Carrington. En el set era realmente Leonora Carrington. No podría haber una mejor Carrington que Olivia Vinall”.

Klein complementa también en entrevista:

“La actriz estaba muy obsesionada con los detalles. Por ejemplo, aprendió a pintar, con la mano derecha y la mano izquierda, porque Leonora también pintaba con la mano izquierda”.

Encuentro literario

Vurma se topó con el libro de Poniatowska en una biblioteca de Berlín, bajo su título en alemán?Frau des windes, y desde la primera página se entusiasmó:

“Me atrapó una imagen. Leonora en el sur de Francia, viendo derrumbarse su mundo interior y exterior al mismo tiempo. Era muy cinematográfico”.

Tras leer el ejemplar, los cineastas viajaron a la Ciudad de México para conocer a Poniatowska, quien los recibió en su casa y tomaron te. Les dio su bendición para adaptar el libro. Pasaron varios años para concretar el proyecto, entre preparativos, financiamiento y un ambicioso rodaje en varias locaciones de Europa y México.

Klein igual vio muy cinematográfico el volumen cuando se habla de cómo se derrumba el mundo de la pintora en Francia, debido a la segunda Guerra Mundial:

“En la novela, Elena tiene un estilo de escritura fantástico, ya que combina un relato periodístico con la gran literatura ficticia. Todo es muy vivo y sucede ante tus ojos. Es muy detallista en sus descripciones, pero también tiene un gran sentido del ritmo lingüístico, lo cual resulta muy admirable.

“A veces se puede plasmar una escena completa de la novela, mas hay que tener cuidado, ya que se trata de dos medios diferentes. El libro fue muy inspirador porque sentías a Leonora. Fue genial que nos viéramos con la escritora un par de veces a lo largo de los años para obtener más información de la que se encuentra en el libro sobre las diferentes personas que pone”.

Interviene Vurma:

Poniatowska fue muy generosa. Siempre podíamos visitarla cuando estábamos en Ciudad de México. Además nos conectó con amigos de Leonora, así que Thor conoció a Alan Glass y al dentista de Leonora. Así que tuvimos una muy buena idea de crear el guion a través del libro, pero también hablando con Poniatowska y conociendo a otros amigos de la surrealista.

Carrington produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería; y escribió dramaturgia, novela y cuento. Se relacionó con los artistas surrealistas más destacados de su época. Produjo obras que mezclan la autobiografía y la ficción, lo cotidiano y lo mágico. Su trabajo está poblado por seres fantásticos, a menudo animales intermediarios que nos refieren a la mitología celta, el hermetismo, la cábala y la literatura fantástica. Ella creció rodeada de mitos celtas. Se los contaban su madre Maureen Moorhead, su abuela y su nana, todas ellas irlandesas y proclives a la fabulación. Le hablaban de las antiguas razas míticas de Irlanda, con quienes los Moorhead decían haber convivido en los campos y caminos.

Su padre, Harold Wilde Carrington, era en cambio un exitoso hombre de negocios, quien se oponía férreamente a la fantasía y a los intereses artísticos de su hija. Lo que él esperaba era que, tras debutar con un baile en el lujoso hotel Ritz de Londres, y ser presentada en la corte real de Jorge V, encontrará un esposo y un futuro cómodo entre las altas clases sociales.

Vurma y Klein. Descubrir a Poniatowska. Foto: Cortesía de Promos Piano

La amiga más cercana

A Klein y Vurma se les menciona que en la película se ve a la mejor amiga de Carrington, la también pintora surrealista Remedios Varo (Anglés, España, 1908-Distrito Federal, México, 1963), que personifica Ciangherotti. Y Vurma acentúa:

“En cuanto a las locaciones, la mitad del rodaje fue en Europa y la otra mitad en México. Durante nuestra investigación, Thor y yo visitamos todos los lugares importantes donde vivió Carrington. Fuimos al norte de Inglaterra, donde creció. También fuimos a París y al sur de Francia, donde vivió con Max Ernst y pasaron un hermoso verano juntos. Y luego, en México, exploramos toda la Ciudad de México donde vivió Carrington. Igual visitamos Las Pozas, el Jardín Escultórico de Edward James. Eso nos dio la idea de cómo comenzar la película, como si estuviéramos entrando en una pintura. Estuvimos muy orgullosos de poder rodar ahí. Fue muy especial”.

Klein continúa:

“En México buscamos a una actriz para interpretar a Remedios Varo. Existen tantas y muy profesionales e incríbles. Y fue Cassandra. Deseábamos ver a Vinall y Ciangherotti en un mismo espacio para ver si realmente existía una conexión, como Remedios y Leonora, quienes eran casi como hermanas. Pero una estaba en México y otra en Alemania en ese momento. No pudimos trasladar a Cassandra para que conociera a Olivia porque no contábamos con presupuesto. Así que hicimos una videollamada. Empezaron a hablar entre sí y hubo una conexión inmediata. Y también Cassandra, en ese momento, acababa de ser madre. Así que también conectaron con ese tema y se cayeron muy bien. Cassandra es una actriz excelente”.

Escena de la coproducción. Foto: Cortesía de Promos Piano

El realizador vio que ambas se conectaron de inmediato:

“Para mí, la cuestión era si Cassandra encajaba con Olivia. La primera vez que hablé con Cassandra supe que era increíble. Posee inteligencia y fuerza. No necesité explicarle el contexto. Además había la conexión con lo espiritual, como Remedios Varo, quien estuvo muy interesada en todo tipo de temas espirituales y esotéricos. Cassandra además leía el tarot. Fue perfecto. En el set tuvimos varias sesiones de tarot con Cassandra y Olivia”.

Klein argumenta contento que Leonora no intenta empujar al público “a saber, sino a sentir”. Continua:

Para mí, se trataba más de dar una impresión sensual y sentir cómo era esa época. Tampoco es intelectualizar. Leonora dijo la famosa frase: ‘No intelectualices mi arte’, y eso lo respeto porque sé exactamente a qué se refiere.

Vurma concluye:

“Para mí es además una película sobre resiliencia y es un viaje de sanación de Carrington para encontrar un equilibrio entre todo el trauma que sufrió y la pasión por el arte, la cual la ayudó a superar todo. También estaba redescubriendo la espiritualidad femenina. Hoy en día todo está muy racionalizado. Esperamos que nuestra película abra la mente y el corazón más allá de lo racional. Creo que uno de los problemas del mundo actual es que muchos hombres hablan más constantemente, y creo que sería bueno que también hablaran más algunas mujeres”.