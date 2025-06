Corona Capital 2025: Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park lideran el lineup del cartel

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este martes 3 de junio, el festival Corona Capital dio a conocer el lineup de su cartel para la edición 2025, con headliners como: Foo Fighters, Queens of The Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo and Pan, Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Linkin Park, Deftones, Weezer, James y Of Monsters and Men.

Además de los healiners, el evento contará con la participación de:

4 non blondes

Aluna

Anna of the North

Bad Bad Habits

Böa

Circa Waves

Debby Friday

Hollow Coves

Jet

Kaiser Chiefs

Leisure

Lucy Dacus

Lucy Rose

Nilüfer Yanya

Sarah Kinsley

Shermanology

Sub Urban

Tamino

Waxahatchee

Angie Mcmahon

Chrissy Chlapecka

Cults

Gizmo Varillas

Grizzly Bear

Half-Alive

Haute and Freddy

Hippo Campus

Jehnny Beth

Jelly Roll

Lola Young

Maiah Manser

Marina

Mogwai

OMD

Qendresa

Sabrina Claudio

Samia

The Struts

Adi

Alexandra Savior

Chanel Beads

Cut Copy

Friday Pilots Club

Jerry Cantrell

Jet Vesper

Jordan Rakei

Kadavar

Men I trust

Peach Pit

Pinkpanthress

Rose Gray

Syml

Tr/St

Tv On The Radio

La organización dio a conocer que el festival se llevará a cabo durante los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre del presente año, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.

La preventa iniciará el próximo 6 de junio, mientras que la venta general iniciará a partir del 7 de junio.

El festival aún no ha dado a conocer los precios de los boletos.

Además, anunciaron las Corona Capital Session: "Celebraremos en grande 100 años de Corona y, previo a nuestro capítulo XV, habrá festejos en algunas ciudades del país", en lugares como Monterrey, Mérdida y Guadalajara, pero aún no dan más detalles sobre estos eventos.