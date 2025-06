Muere Edmund White el escritor que imaginó la revolución gay a través del periodismo

NUEVA YORK (AP) — Edmund White, el innovador hombre de letras que documentó e imaginó la revolución gay a través del periodismo, ensayos, obras de teatro y novelas como "A Boy's Own Story" ("Historia de un chico") y “The Beautiful Room is Empty” ("La hermosa habitación está vacía"), ha fallecido. Tenía 85 años.

La muerte de White fue confirmada el miércoles por su agente, Bill Clegg, quien no proporcionó detalles adicionales de momento.

Junto con Larry Kramer, Armistead Maupin y otros, White fue parte de una generación de escritores gay que en la década de 1970 se convirtieron en bardos de una comunidad que ya no tenía miedo de declarar su existencia. Estuvo presente en las redadas de Stonewall de 1969, cuando los arrestos en un club de Greenwich Village llevaron al nacimiento del movimiento gay moderno, y durante décadas fue un participante y observador a través de la tragedia del SIDA, el avance de los derechos y la cultura gay y el retroceso de los últimos años.

Residente de Nueva York y París durante gran parte de su vida adulta, fue novelista, periodista, biógrafo, dramaturgo, activista, profesor y memorialista. "A Boy's Own Story" fue un éxito de ventas y una novela clásica de iniciación que demostró el atractivo comercial de la literatura gay. Escribió una biografía premiada del dramaturgo Jean Genet y libros sobre Marcel Proust y Arthur Rimbaud. Fue profesor de escritura creativa en la Universidad de Princeton, donde sus colegas incluían a Toni Morrison y su amiga cercana, Joyce Carol Oates. Era un lector enciclopédico que absorbía literatura de todo el mundo mientras regresaba anualmente a favoritos como "Anna Karenina" de Tolstói y "Nothing" de Henry Green.

"Entre los escritores gay de su generación, Edmund White ha emergido como el hombre de letras más versátil", escribió el crítico cultural Morris Dickstein en The New York Times en 1995. "Un escritor cosmopolita con un profundo sentido de la tradición, ha cerrado la brecha entre las subculturas gay y un público literario más amplio."

La era del sida y más allá

A principios de 1982, justo cuando el público estaba aprendiendo sobre el sida, White fue uno de los fundadores de Gay Men's Health Crisis, que abogaba por la prevención y educación sobre el sida. El propio autor descubriría que era VIH positivo en 1985, y recordaría amigos que tenían miedo de ser besados por él, incluso en la mejilla, y padres que no querían que tocara a sus bebés.

White sobrevivió, pero vio a innumerables compañeros y seres queridos sufrir muertes agonizantes. De los siete hombres gay, incluido White, que formaron el influyente grupo de escritores Violet Quill, cuatro murieron por complicaciones del sida. Como escribió White en su novela elegíaca "The Farewell Symphony", la historia siguió un arco impactante: "Oprimidos en los cincuenta, liberados en los sesenta, exaltados en los setenta y aniquilados en los ochenta."

Pero en los años 90 y después vivió para ver a las personas gay obtener el derecho a casarse y servir en el ejército, ver libros con temática gay enseñados en las escuelas y ver a escritores gay tan ampliamente publicados que ya no necesitaban escribir sobre vidas gay.

"Estamos en este período post-gay donde puedes decirle a todos que tú mismo eres gay, y puedes escribir libros en los que hay personajes gay, pero no necesitas escribir exclusivamente sobre eso", dijo en una entrevista con Salon en 2009. "Tus personajes no necesitan habitar un gueto más de lo que tú lo haces. Un escritor heterosexual puede escribir una novela gay y no preocuparse por ello, y un novelista gay puede escribir sobre personas heterosexuales."

En 2019, White recibió una medalla del Premio Nacional del Libro por logros de toda una vida, un honor previamente otorgado a Morrison y Philip Roth, entre otros.

"Pasar de ser el más difamado a un escritor altamente elogiado en medio siglo es asombroso", dijo White durante su discurso de aceptación.

Anhelos de infancia

White nació en Cincinnati en 1940, pero a los siete años se mudó con su madre al área de Chicago después de que sus padres se divorciaran. Su padre era un ingeniero civil "que reinaba en silencio durante la cena mientras estudiaba su periódico." Su madre era una psicóloga "dada a arrebatos o ataques de llanto". Atrapado en "el mundo cerrado, llorón y resentido de la infancia", a veces suicida, White era al mismo tiempo un "pequeño autodidacta feroz" que buscaba escapar a través de las historias de otros, ya fuera "Death in Venice" ("Muerte en Venecia") de Thomas Mann o una biografía del bailarín Vaslav Nijinsky.

"Como adolescente joven buscaba desesperadamente cosas para leer que pudieran emocionarme o asegurarme que no era el único, que pudieran confirmar mi identidad, que estaba armando con desagrado", escribió en el ensayo "Out of the Closet, On to the Bookshelf", publicado en 1991.

Como escribió en "A Boy's Own Story", sabía desde niño que se sentía atraído por los chicos, pero durante años estuvo convencido de que debía cambiar, por el deseo de complacer a su padre (a quien de otro modo despreciaba) y el deseo de ser "normal". Incluso mientras escribía en secreto una novela de "salida del armario" siendo adolescente, insistió en ver a un terapeuta y rogó ser enviado a un internado. Uno de los episodios más divertidos y tristes de "A Boy's Own Story" relataba un breve enamoramiento que tuvo con una chica adolescente, terminado por una nota de rechazo educada y devastadora.

"Durante los siguientes meses lloré", escribe White. "Me quedaba despierto toda la noche llorando y escuchando discos y escribiendo sonetos a Helen. ¿Por qué lloraba?".

Tenía una imaginación vertiginosa y aérea, y Nueva York y París habían estado en sus sueños mucho antes de vivir en cualquiera de los dos lugares. Después de graduarse de la Universidad de Michigan, donde se especializó en chino, se mudó a Nueva York a principios de los años 60 y trabajó durante años como escritor para Time-Life Books y editor para The Saturday Review. Entrevistaría a Tennessee Williams y Truman Capote, entre otros, y, para algunas asignaciones, iba acompañado por el fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Socialmente, conoció a Burroughs, Jasper Johns, Christopher Isherwood y John Ashbery. Recordaba tomar espresso con una cantante ambiciosa llamada Naomi Cohen, a quien el mundo pronto conocería como "Mama Cass" de The Mamas and The Papas. Se peleó con Kramer, Gore Vidal y Susan Sontag, una de sus primeras defensoras que retiró un elogio para "A Boy's Own Story" después de que la caricaturizara en la novela "Caracole."

"En todos mis años de terapia nunca llegué al fondo de mi impulso hacia la traición, especialmente hacia personas que me habían ayudado y se habían hecho amigas mías," escribió más tarde.

Luchas tempranas, tiempos cambiantes

Durante gran parte de los años 60 escribió novelas que fueron rechazadas o nunca terminadas. Tarde en la noche, se "vestía como un hippie y salía a los bares." Una parada favorita era el Stonewall, donde bebía vodka tonic e intentaba encontrar el valor para pedirle a un hombre del que estaba enamorado que bailara. Estaba en el vecindario la noche del 28 de junio de 1969, cuando la policía allanó el Stonewall y "todo el infierno se desató."

"Hasta ese momento todos habíamos pensado que la homosexualidad era un término médico," escribió White, quien pronto se unió a las protestas. "De repente vimos que podíamos ser un grupo minoritario, con derechos, una cultura, una agenda."

Antes de los años 70, pocas novelas sobre personajes abiertamente gay existían más allá de "The City and the Pillar" de Vidal y "Giovanni's Room" de James Baldwin. Clásicos como "Naked Lunch" de William Burroughs, habían "representado la vida gay como exótica, marginal, incluso monstruosa", según White. Pero el mundo estaba cambiando, el mundo editorial estaba poniéndose al día, lanzando ficción de White, Kramer, Andrew Holleran y otros.

La novela debut de White, la surrealista y sugestiva "Forgetting Elena", fue publicada en 1973. Colaboró con Charles Silverstein en "The Joy of Gay Sex", una continuación del bestseller "The Joy of Sex" que fue actualizada después de la aparición del sida. En 1978, su primera novela abiertamente gay, “Nocturnes for the King of Naples” ("Nocturnos para el Rey de Nápoles"), fue lanzada y siguió con la no ficción "States of Desire", su intento de mostrar "las variedades de la experiencia gay y también sugerir el enorme rango de la vida gay a personas heterosexuales y gay, para mostrar que los gay no son solo peluqueros, también son ingenieros petroleros, rancheros y cocineros de comida rápida".

Con "A Boy's Own Story," publicado en 1982, comenzó una trilogía autobiográfica que continuó con "The Beautiful Room is Empty" y "The Farewell Symphony" ("La sinfonía de los adioses"), algunas de las ficciones más sexualmente directas y explícitas en llegar a las estanterías literarias. Los heterosexuales, escribió en "The Farewell Symphony," podían "permitirse ser elusivos". Pero los gays, "fácilmente asustados", no podían "arriesgarse a fingir rechazo".

Sus otras obras incluyeron "Skinned Alive: Stories" y la novela "A Previous Life", en la que se convierte a sí mismo en un personaje ficticio e imagina que ha sido olvidado mucho tiempo después de su muerte. En 2009, publicó "City Boy", una memoria de Nueva York en los años 60 y 70 en la que relató sus amistades y rivalidades y dio los nombres reales de personajes ficticios de sus novelas anteriores. Otros libros recientes incluyeron las novelas "Jack Holmes & His Friend" y "Our Young Man" y la memoria "Inside a Pearl: My Years in Paris".

“Desde una edad temprana tuve la idea de que escribir era decir la verdad”, dijo a The Guardian alrededor del tiempo en que se lanzó "Jack Holmes". "Está en el registro. Todos pueden verlo. Tal vez se remonta a los orígenes sagrados de la literatura, el libro sagrado. No hay nada sagrado en ello para mí, pero debería ser serio y debería ser totalmente transparente".