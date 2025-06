Volver al Futuro: en busca de la guitarra perdida de Marty McFly

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La icónica guitarra Cherry Red que usó Marty McFly durante el baile de graduación en “Back to the Future” (“Volver al Futuro”), está desaparecida desde 1985, por lo que Gibson, su empresa creadora, comenzó una búsqueda para encontrar esta reliquia histórica del cine.

En la primera entrega de la saga ochentera, McFly tocó “Johnny B. Goode”, de Chuck Berry, con una guitarra Gibson ES-345. La escena, que es una de las más recordadas de la trilogía, inspiró a varios artistas alrededor del mundo.

Durante el rodaje de la película, el equipo de producción alquiló el instrumento en Norman's Rare Guitars, una famosa tienda en Los Ángeles. La devolvieron al terminar la grabación, y desde ese momento no se volvió a saber de ella, de acuerdo con “The Hollywood Reporter”.

Tras casi cuatro décadas sin tener rastro de la guitarra, el martes 3 de junio, Gibson anunció el prelanzamiento de “Lost to the Future” (Perdido en el futuro), un documental sobre la campaña de búsqueda.

A través de un video en redes sociales, la empresa, en colaboración con los protagonistas de las películas, solicitó la ayuda de cualquier persona que tenga información del instrumento perdido:

“Necesitamos tu ayuda (...) Está en algún lugar perdido en el continuo espacio-tiempo, o en el garaje de algún camionero”, mencionó Michael J. Fox, quien dio vida al personaje de Marty McFly.

“Nadie ha visto esta guitarra desde 1985, y necesitamos que la encuentres”, agregó Harry Waters Jr., que interpretó a Marvin Berry, el músico que se lastima la mano y por quien McFly tiene la oportunidad de tocar durante el baile.

Chistopher Lloyd, quien encarna al Doctor Emmett Brown, mencionó: “De alguna manera, se ha borrado su existencia (...) Esta guitarra se ha perdido en el tiempo”.

“Esta es una pieza importante de la historia del cine, un recuerdo cinematográfico. ¡Ayúdanos a encontrarla!”, señaló el cocreador de la trilogía, Bob Gale.

Marty McFly’s iconic Cherry Red Gibson ES-345 from Back to the Future has been missing since 1985. Now, the filmmakers are searching for its whereabouts.



Where we’re going, we don’t need roads—just clues. Know anything about the missing ES-345? Click?? https://t.co/fvs5WYxly2 pic.twitter.com/BfAHWOLbhk — Gibson (@gibsonguitar) June 3, 2025