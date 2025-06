Manipulé a mi mamá para que me dejara fumar marihuana a los 14 años: Sergio Mayer Mori (Videos)

Manipulé a mi mamá para que me dejara fumar marihuana a los 14 años: Sergio Mayer Mori. Foto: Captura de pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sergio Mayer Mori., hijo de Sergio Mayer y de Bárbara Mori, reveló que cuando tenía 14 años manipuló a su madre para que lo dejara probar la marihuana, lo que trajo como consecuencia una adicción que lo llevó a estar internado en sesi ocasiones.

Durante el pódcast conducido por Sergio Mayer que lleva por nombre “Políticamente imprudente”, y que fue transmitido este 4 de junio en YouTube, Meyer Mori, de 27 años, habló con su padre de diversos temas, entre ellos acerca de cómo inició en la drogadicción.

“Manipulé a mi mamá cuando yo tenía una corta edad. 14 años. Le dije que quería probar la marihuana y respondió que estaba loco. 14 años. Le respondí que si no la probaba con ella lo haría con mis amigos. Al final, mi madre, tan hermosa y voluble, dijo que sí”, explicó Mayer Mori.

Sergio Mayer confesó que cuando se enteró que su hijo fumaba marihuana “sobrereaccionó”, pues su primera decisión fue internarlo en un centro de rehabilitación contra adicciones. Mayer Mori explicó que estuvo seis veces internado para frenar su adicción a la marihuana, pero que la única ocasión que le “sirvió” fue en la sexta.

“Me acerqué a mi mamá para decirle que estaba en la mierda, que me ayudara. Me dijo que empacara mis cosas porque a la mañana siguiente nos iríamos a Colombia. Allá permanecí durante cinco meses en un proceso de terapia, me alejé de ciertas amistades y hoy estoy mejor. Hace año y medio salí de ahí”, concluyó.