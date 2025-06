“ImagiNations”, la propuesta de la mexicana Andrea Arroyo que recorre el mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La dibujante mexicana Andrea Arroyo jamás pensó que su proyecto ImagiNations creciera tanto. La idea surgió hace 15 años reuniendo creatividad y arte con activismo, y ahora tras exponer recientemente en Estambul, Turquía, llevará su serie a uno de los festivales más prestigiosos de dibujo en Francia.

El conjunto de Arroyo, artista galardonada a nivel internacional y quien radica en Nueva York (EU) desde hace varios años, aborda temas contemporáneos en el mundo entero, una reflexión y crítica a través de temáticas como derechos civiles y de género, migración, violencia, crisis ambiental y conflictos internacionales.

Todo este mes de mayo se expusieron 38 obras de la serie en el Centro de Arte Schneidertempel de Estambul, situado en una impresionante sinagoga de 1894, en la cual la artista estuvo presente.

Tras comentar la calidez de las personas, situación que la sorprendió gratamente equiparándola a la mexicana, y confirmar que el café turco es uno de los más maravillosos del mundo, con un toque único y especiado, la dibujante comentó sobre el evento:

“Ha sido toda una experiencia exponer aquí, la gente es muy atenta y me recuerdan mucho a la calidez de México. Tuve una conferencia en la universidad de Turquía como parte de la exposición y la respuesta ha sido muy linda y enriquecedora, incluso los medios de comunicación se han visto muy interesados y he tenido varias entrevistas.

“Aún cuando no hablo turco y muy poca gente habla inglés nos entendemos a través de señas. La invitación me la hicieron directo, y jamás me imaginé estar aquí, es más, ni siquiera imaginé que este proyecto creciera y se extendiera tanto, y eso ha sido una grata sorpresa”.

Arroyo tiene en su curriculum publicaciones de dibujo en medios internacionales como The New Yorker, The New York Times, The Nation y The International Herald Tribune en Estados Unidos; Le Monde y Bastille en Francia; Voxeurop, Pagina21 y Buduar en Italia; Chartis en Grecia), Hauser en Alemania, y el diario El Universal y la revista Nexos en México.

"Dale a la paz una oportunidad". Foto: IG @andreaarroyoart

Entre sus reconocimientos destacan el primer Premio Ranan Lurie de Naciones Unidas y el de Sátira Política en la Bienal del Humor de Cuba, además de haber obtenido reconocimientos como Mujer Destacada de Nueva York, Heroína de la Pandemia, Artista Oficial del Grammy Latino, Latina Innovadora en las artes y Latina destacada del Año, entre otros.

A la par de la exposición en Estambul, presentó el libro ImagiNations: Arts as solidarity (ImagiNaciones: Arte como solidaridad), publicado en 2022, con el cual obtuvo la Medalla de oro al Mejor Libro de Arte en los International Latin Book Awards en ese año.

Arroyo recordó cómo inició la idea del proyecto general de ImagiNations:

“Este proyecto inició hace casi 15 años en la primera administración de Donald Trump, y la comencé justamente como una reflexión desde mi arte abordando temas muy actuales que nos afectan a todos de una u otra manera, sea el lugar donde estes, como la migración, los derechos civiles, el desplazamiento, la violencia la violencia en contra de mujeres y niños, los conflictos internacionales y la crisis ambiental.

ImagiNations engloba variadas temáticas, pues todo esto es global. Como testigo de injusticias y políticas a modo es muy importante enaltecer la resistencia de las comunidades más vulnerables.

–¿Hay algún mensaje detrás de las obras?

–Ser solidario en la búsqueda de un mundo mejor y seguir inspirando a quienes alzan la voz ante injusticias.

La obra de Arroyo se encuentra en colecciones como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el Museo Nacional de Historia Americana, el Instituto Smithsonian, el Museo Nacional de Arte Mexicano, la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Biblioteca Pública de Nueva York.

Exposición de ImagiNations en el Centro de Arte Schneidertempel de Estambul, Turquía. Foto: IG @andreaarroyoart

La creadora comentó que la siguiente escala tras Turquía su proyecto viajará a Barcelona, España, junto a su pareja Feggo (Felipe Galindo, también dibujante mexicano) “para continuar alimentándola”, con miras a exponer 80 piezas en septiembre en Francia:

“Ha sido un largo camino de esa serie, pero lo interesante es que no para. A la par tengo otros proyectos, pero ImagiNations no para porque los sueños y las necesidades están siempre presentes, cada semana crece.

En suelo galo, en el Festival de Saint Just Le Martel -“encuentro internacional de caricatura y dibujo de todo el mundo”-, mostrará una versión más amplia. El evento internacional denominado de la Caricatura, Dibujo de prensa y Humor se realiza en la región de Limousin, y se realiza desde1982 de manera anual, a lo largo de 10 días, con exposiciones, diálogos y conferencias.

–¿Qué posibilidades hay de que veamos en México ImagiNations?

–Me encantaría decir “sí” o “pronto”, pero de momento no hay opciones. Esta serie tiene raíces en México por el tema de la inmigración, y me encantaría llevarla, por supuesto.