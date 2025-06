Estos son los ganadores de los Tony Awards 2025

NUEVA YORK (AP) — "Maybe Happy Ending", una comedia romántica sobre androides que chisporrotea con humanidad, tuvo un final definitivamente feliz en los Premios Tony del domingo. Ganó el premio al mejor musical nuevo en una noche en la que Kara Young hizo historia como la primera persona negra en ganar dos Tony consecutivos por "Purpose", que también ganó como mejor obra nueva.

Protagonizada por Darren Criss y Helen J. Shen, "Maybe Happy Ending" traza la relación entre dos robots retirados, convirtiéndose en un comentario sobre temas humanos y el paso del tiempo. Ganó seis Tony, liderando la noche.

Con "Purpose", un drama de salón sobre una familia negra exitosa que expone la hipocresía y las presiones durante una reunión atrapada por la nieve, el dramaturgo Branden Jacobs-Jenkins culmina un año notable: además de ganar premios Tony consecutivos —su obra "Appropriate" ganó el premio a la mejor reposición de obra el año pasado—, obtuvo el Premio Pulitzer por "Purpose". (Ese triunfo llegó el día de la Met Gala, donde formó parte del comité anfitrión).

Jacobs-Jenkins es el primer dramaturgo negro en ganar en la categoría desde August Wilson por "Fences" en 1987. Instó a los espectadores a apoyar los teatros regionales; "Purpose" se desarrolló en Chicago.

"El teatro es un espacio sagrado que debemos honrar y atesorar, y nos une", dijo Young en su propio discurso de aceptación.

Momentos notables de los Tony

"Sunset Blvd.", con Nicole Scherzinger como una luminaria del cine caída en desgracia desesperada por recuperar su fama, ganó la mejor reposición de musical, otorgando al compositor Andrew Lloyd Webber su primer Tony competitivo desde 1995, cuando el espectáculo original ganó. La versión actual es una producción reducida y minimalista.

Scherzinger también ganó como mejor actriz principal en un musical, superando un considerable desafío de Audra McDonald en un notable giro en la carrera de la excantante principal del grupo pop Pussycat Dolls y jueza de programas de talentos en televisión.

"Al crecer, siempre sentí que no pertenecía, pero ustedes me han hecho sentir que pertenezco y que finalmente he llegado a casa", dijo. "Así que si hay alguien ahí afuera que siente que no pertenece, o que su momento no ha llegado, no se rindan. Sigan dando y dando porque el mundo necesita su amor y su luz ahora más que nunca".

Criss, quien ha protagonizado de todo, desde "Glee" hasta "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", ganó su primer Tony por "Maybe Happy Ending", que también coprodujo. Dijo que lo compartía con Shen, quien no fue nominada.

Sarah Snook ganó como mejor actriz principal en una obra por su incansable trabajo en "The Picture of Dorian Gray", donde interpreta los 26 roles.

"No me siento sola ninguna noche que hago este espectáculo", dijo Snook, desestimando la idea de que sea un espectáculo unipersonal. "Hay tantas personas en el escenario haciéndolo funcionar y detrás del escenario haciéndolo funcionar".

El astro del cabaret del centro, Cole Escola, ganó como mejor actor en una obra por su versión desquiciada, reprimida y exagerada de Mary Todd Lincoln en "Oh Mary!", superando a estrellas de Hollywood como George Clooney y Daniel Dae Kim. Sam Pinkleton ganó como mejor director por "Oh, Mary!", y agradeció a Escola, diciendo que le enseñaron: "Haz lo que amas, no lo que crees que la gente quiere ver".

Francis Jue ganó como mejor actor destacado en una obra por la reposición de "Yellow Face". Dijo que le regalaron su esmoquin de otro actor asiático que quería que lo usara en los Tony.

"Solo estoy aquí gracias al aliento e inspiración de generaciones de maravillosos artistas asiáticos merecedores que vinieron antes que yo", dijo.

Jak Malone ganó como mejor actor de reparto en un musical por la importación británica "Operation Mincemeat: A New Musical", interpretando a una mujer en cada actuación. Esperaba que su victoria pudiera ser una poderosa defensa de los derechos trans. "Eureka Day", la sátira social de Jonathan Spector sobre liberales bienintencionados que debaten la política de vacunas de una escuela, ganó como mejor reposición de obra.

El elenco original de "Hamilton", incluido el creador Lin-Manuel Miranda, hizo una vuelta de victoria vestidos de negro para marcar el décimo aniversario del espectáculo en Broadway, con un popurrí que incluía "My Shot", "The Schuyler Sisters", "History Has Its Eyes on You" y "The Room Where It Happens".

La gran anfitriona

Cynthia Erivo debutó como anfitriona y comenzó el espectáculo desde su camerino en el Radio City Music Hall, insegura de su número de apertura. Mientras recorría el laberinto tras bambalinas, se encontró con varias personas que le ofrecieron consejos hasta que llegó a Oprah Winfrey, quien le aconsejó: "Lo único que necesitas hacer es ser tú misma".

Erivo luego apareció en el escenario con un vestido rojo brillante con acentos blancos mientras se lanzaba a la original "Sometimes All You Need Is a Song", escrita por Marc Shaiman, Scott Wittman, Benj Pasek y Justin Paul. Inicialmente sola con un pianista, la poderosa voz de Erivo pronto fue acompañada por miembros del coro Broadway Inspirational Voices, todos vestidos de blanco, haciéndola parecer una poderosa fresa en un tazón de crema batida.

En sus comentarios de apertura, destacó a los nominados por primera vez Escola, Louis McCartney, Sadie Sink, y "un prometedor del que creo que van a escuchar bastante: George Clooney".

Señaló que la temporada 2024-2025 recaudó 1.900 millones de dólares, convirtiéndose en la de mayor recaudación de la historia y destacó Broadway finalmente ha salido de la depresión del COVID-19.

"Broadway está oficialmente de regreso", dijo Erivo. "Siempre y cuando no nos quedemos sin miembros del elenco de 'Succession'", un guiño a las apariciones esta temporada de los ex coprotagonistas Snook y Kieran Culkin y la temporada pasada de Jeremy Strong.

Ella y Sara Bareilles hicieron un dúo para un conmovedor in memoriam, cantando "The Sun Will Come Out" de "Annie", y honrando a su compositor Charles Strouse, así como a George Wendt, Richard Chamberlain, Athol Fugard, Joan Plowright, Quincy Jones, Linda Lavin, James Earl Jones y Gavin Creel.

Erivo fue una anfitriona amable, en un momento apareció en el segundo balcón para comentar que a todos les gusta la vista desde los balcones del teatro, excepto quizás a Abraham Lincoln. Se divirtió con Winfrey más tarde, diciéndole que revisara debajo de su silla, donde encontró una bolsa de regalo con un automóvil de juguete. "¡Tú tienes un auto!", bromeó Erivo recordando uno de los grandes momentos de Winfrey en la televisión.

Premios previos a la gala televisada

Los premios al mejor libreto y mejor partitura fueron para "Maybe Happy Ending", con letras escritas por Hue Park y música compuesta por Will Aronson. Su director, Michael Arden, ganó —"¡Feliz Orgullo!" dijo— y también recogió el premio al mejor diseño escénico.

Justin Peck y Patricia Delgado ganaron por la coreografía de "Buena Vista Social Club" y Peck señaló que una canción del renombrado álbum original se tocó en su boda. El musical se inspira en el documental nominado al Oscar de Wim Wenders de 1999 sobre la creación del álbum cubano. Ganó cuatro Tony.

Los mejores vestuarios en una obra fueron para Marg Hornwell por "The Picture of Dorian Gray", mientras que "Death Becomes Her" ("La muerte le sienta bien") ganó el equivalente musical para Paul Tazewell meses después de convertirse en el primer hombre negro en ganar un Oscar por diseñar vestuarios.

Harvey Fierstein, el ganador de cuatro Tony detrás de "Torch Song Trilogy" y "Kinky Boots", fue honrado con un Tony a la trayectoria y se emocionó durante su discurso.

"No hay nada como bañarse en los aplausos de una ovación, pero cuando me inclino, me inclino ante el público, con gratitud, sabiendo que sin ellos bien podría estar sincronizando canciones de espectáculos en el espejo de mi habitación", dijo. "Y así dedico este premio a las personas en la oscuridad".

