Muere la conductora venezolana Patricia Fuenmayor a los 51 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista venezolana Patricia Fuenmayor, falleció a los 51 años, este lunes 9 de junio, tras ser diagnosticada con cáncer. Aún se desconocen los detalles de su enfermedad y las causas exactas de su muerte.

La noticia fue dada a conocer por el programa “Despierta América”, de la cadena Univision, donde colaboró como corresponsal en Nueva York.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Patricia Fuenmayor, nuestra colega y corresponsal en Nueva York. Que descanse en paz”, se lee en el comunicado difundido en redes sociales.

A primera hora de este lunes, los conductores de “Despierta América” dedicaron una sección del programa para despedir a Fuenmayor, recordando una entrevista que realizó antes de su muerte.

"Son noticias que no nos gusta dar, la familia de 'Despierta América' sufrió una gran pérdida. Esta madrugada falleció nuestra amiga y colega, Patricia Fuenmayor, tras una dura batalla contra el cáncer", sostuvo el conductor Raúl González.

Sus compañeros la definieron como “una mujer apasionada, profesional y siempre entregada a su labor informativa”.

La comunicadora nació en Maracaibo, capital de Zulia, en Venezuela. En 1997, ganó la corona de Reina Sudamericana. Ese mismo año, representó a su estado natal en Miss Venezuela y quedó entre las finalistas.



Estudió periodismo en la Universidad Santa María, en Caracas. Comenzó su trayectoria en “Noticiero Venevisión”, como presentadora del clima durante tres años. A la vez, se desempeñó como locutora del programa "De cerquita".

Trabajó en diversos canales de entretenimiento nacionales e internacionales y participó en el reality show “Buscando una estrella”. En 2004, creó y condujo su propio programa "De Boca en Boca". Durante su estancia en "Cita con las Estrellas”, entrevistó a figuras como Marc Anthony, Thalía y Shakira.

Tras el secuestro de su esposo, emigró con su familia a Estados Unidos. Entró a Univision para “Edición Digital Nueva York”, y desde ahí se desempeñó en la misma cadena televisiva:

"Al año me llaman de Univision Nueva York y me dicen que hay un proyecto, ‘Edición Digital Nueva York’, recuerdo que era lunes y tenía que estar viernes para el casting, pero dándole muchísimas gracias a Dios por esa nueva oportunidad que nos dio Univision, y de ahí me agarré así y no me he soltado", sostuvo Fuenmayor en una entrevista.