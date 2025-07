Jurado alcanza veredicto en cuatro de cinco cargos en juicio de Sean “Diddy” Combs

NUEVA YORK (AP) — El jurado en el juicio por tráfico sexual de Sean "Diddy" Combs dijo el martes que alcanzó un veredicto sobre cuatro de los cinco cargos contra el magnate del hip-hop y que no pudo llegar a una decisión sobre el cargo principal, conspiración de crimen organizado.

El juez indicó que instruiría al jurado para que continuara deliberando sobre el cargo, haciendo eco de los sentimientos de los fiscales y del equipo de defensa de Combs de que, después de sólo dos días de deliberaciones, era demasiado pronto para renunciar a llegar a un veredicto sobre todos los cargos.

El juez Arun Subramanian dijo que recibió una nota a las 4:05 de la tarde del martes que indicaba que el jurado había llegado a un veredicto parcial. La nota decía que el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime sobre el cargo de conspiración de crimen organizado porque había jurados con "opiniones inamovibles" en ambos sentidos.

Los abogados de Combs lo rodearon en la mesa de la defensa poco después de que la nota fuera enviada al tribunal. El magnate del hip hop parecía abatido mientras le explicaban lo que estaba sucediendo. En un momento, el abogado principal de la defensa, Marc Agnifilo, se apartó del grupo, regresó con un papel y se lo entregó a Combs, quien lo leyó solemnemente.

Mientras tanto, los fiscales estaban en su mesa pegados a sus teléfonos y computadoras portátiles.

La fiscal federal adjunta Maurene Comey sugirió que el juez diera al jurado una versión modificada de lo que se conoce como una instrucción Allen, alentándolos a seguir deliberando después de llegar a un punto muerto.

La conspiración de crimen organizado —el cargo uno en la hoja de veredicto del jurado— es el más complicado de los cargos contra Combs porque requiere que el jurado decida no solo si dirigía una "empresa de crimen organizado", sino también si estuvo involucrado en cometer algunos o todos los diversos tipos de delitos, como secuestro e incendio.

El cargo cae bajo RICO —la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado— que suele ser utilizada en casos de crimen organizado y cárteles de drogas.

El jurado ha deliberado desde el lunes. Más temprano el martes, pidieron revisar el testimonio crítico de una de las testigos más importantes de la acusación: la exnovia de larga data del magnate del hip hop, Cassie.

Los jurados solicitaron el testimonio unos 75 minutos después de su segundo día de deliberaciones sobre los cargos de que Combs usó su fama, riqueza y violencia para forzar a dos novias a maratones sexuales impulsados por drogas con trabajadores sexuales masculinos conocidos como "freak-offs" o "noches de hotel".

El panel de ocho hombres y cuatro mujeres pidió el relato de Cassie sobre Combs golpeándola, pateándola y arrastrándola en un hotel de Los Ángeles en 2016, una agresión capturada en imágenes de cámaras de seguridad que fueron ampliamante difundidas en medios.

También pidieron ver el testimonio de Cassie sobre un incidente en el que dijo que Combs la acusó de tomar drogas de él y la echó de su yate en el Festival de Cine de Cannes en Francia en 2013. En su camino de regreso a Estados Unidos, dijo, que la amenazó con publicar videos explícitos de ella teniendo relaciones sexuales.

Además, el jurado pidió el testimonio de Cassie y del desnudista Daniel Phillip sobre ella saltando a su regazo en un hotel de la ciudad de Nueva York después de que, según testificó Phillip, sospechara que Combs la había estado abofeteando y golpeando en una habitación adyacente.

"Todo su cuerpo estaba temblando, como si estuviera aterrorizada", dijo Phillip, quien estaba en el hotel para un encuentro sexual con Cassie en algún momento entre 2012 y 2014.

Phillip testificó que le preguntó a Cassie, la cantante de R&B cuyo nombre real es Casandra Ventura, por qué estaba con Combs si él la estaba golpeando. Señaló que le dijo que estaba en verdadero peligro. Cassie, dijo, "básicamente trató de convencerme de que estaba bien, está bien. Estoy bien, estaré bien".

Phillip y Cassie fueron de los primeros testigos que declararon cuando el juicio comenzó el mes pasado.

La solicitud de testimonio del jurado llegó poco después de que los abogados de Combs y los fiscales comenzaran el día discutiendo con el juez Arun Subramanian sobre una pregunta del jurado que quedó pendiente desde el final del primer día de deliberaciones el lunes.

Los jurados querían una aclaración sobre qué califica como distribución de drogas, un aspecto del cargo de conspiración de crimen organizado que ayudará a determinar si Combs puede ser condenado o exonerado en el cargo.

Subramanian dijo que recordaría a los jurados las instrucciones que les dio sobre esa parte del caso antes de que comenzaran a deliberar el lunes. Los abogados de Combs habían presionado por una respuesta más amplia, pero los fiscales argumentaron —y Subramanian estuvo de acuerdo— que hacerlo podría terminar confundiendo más a los jurados.

El lunes, el panel deliberó durante más de cinco horas sin llegar a un veredicto.

Los abogados defensores sostienen que los fiscales están tratando de criminalizar el estilo de vida swinger de Combs y que, en todo caso, su conducta equivalía a violencia doméstica, no a delitos federales.

Combs, de 55 años, podría enfrentar de 15 años de prisión a cadena perpetua si es condenado por todos los cargos.

Después de declararse no culpable, Combs eligió no testificar mientras sus abogados construían sus argumentos para la absolución principalmente a través de largos contrainterrogatorios de decenas de testigos llamados por los fiscales, incluidos algunos de los ex empleados de Combs que subieron al estrado de los testigos de mala gana solo después de recibir inmunidad.