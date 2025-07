La India, invitado especial del Festival Internacional de Cine Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La 28 edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato, conocido también como el GIFF por sus siglas en inglés, tendrá como invitado especial al séptimo arte de la India con títulos contemporáneos y clásicos.

Son:

“All we imagine as light” de Payal Kapadia, aclamada obra humanista que ha conquistado a la crítica internacional.

“Cactus pears” de Rohan Parashuram Kanawade, ganadora en Sundance, que retrata una historia de amor en una sociedad conservadora.

“Village rockstars 2” de Rima Das, continuación del reconocido documental sobre infancia y resiliencia en el campo.

“Humans in the loop” de Aranya Sahay, una reflexión sobre la tecnología y el presente.

“Rhythm of a flower” de Amit Dutta, animación experimental de profunda belleza poética.

“Cyclemahesh”, una inspiradora road movie sobre un trabajador migrante, premiada en Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam.

“Manthan (The churning)” de Shyam Benegal, joya restaurada del cine indio, que honra al maestro homenajeado por GIFF en el 2008.

“Every now and then girls” de Shefalee Jain y Shivi Bhatnagar.

“Landscapes of longing” de Alisha Tejpal, Mireya Martínez y Anoushka Mirchandani.

“Ruse” de Rhea Shukla.

“Only if the baby cries…” de Shadab Farooq.

“Shticky fingers” de Aisha Jain.

“Lost songs of Sundari” de Sudarshan Sawant.

Con esta muestra se abre una ventana al corazón de una de las cinematografías más poderosas del mundo, para celebrar su energía, sensibilidad y talento.

Lo novedoso del festival es que regresará a Guanajuato capital del 25 al 28 de julio. Después llegará a San Miguel de Allende del 29 al 31 de julio y terminará en Irapuato del 1 al 4 de agosto.

Proyectará 206 películas provenientes de 61 países, de las cuales 121 están en competencia. De todas, 18 cintas serán premiere mundial, 7 en estreno internacional (vistas por primera vez fuera de su país), 60 en premiere latinoamericana y 51 en estreno nacional. En su convocatoria mundial, recibió 4 mil 279 filmes, provenientes de 124 países.

Será homenajeado el cineasta Carlos Carrera, con obras clave como “La mujer de Benjamín”, “La vida conyugal”, “Un embrujo”, “Ana y Bruno” y “El crimen del Padre Amaro” (nominada al Óscar). Fue el precursor del Rally Universitario GIFF (con el Rally MalaYerba). Recibirá el galardón de plata “Más Cine” del festival y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM, elaborada con plata pura recuperada del revelado fotoquímico. Además, sostendrá una charla especial con el director Roberto Fiesco y se proyectará una muestra de sus películas en Guanajuato.

La actriz Ana Martín también será reconocida. Con un colorido desfile por el centro de la ciudad de Irapuato, en el que participarán charros, escaramuzas y carretas, más el folclore y alegría de la gente, se le rendirá tributo. Cautivadora, firme y entrañable, su presencia ha iluminado la pantalla por más de seis décadas, dejando huella con papeles anidados en los corazones del público a través de proyectos como “El pecado de Oyuki” y “Soy tu dueña”, por mencionar algunos. GIFF le otorgará el galardón de plata “Más Cine” y la Filmoteca de la UNAM, la Medalla de Plata.

Igual a Verónica Castro y Rosy Ocampo se les rendirá un homenaje en Mujeres en el Cine y la Televisión, organizado el GIFF y la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión.

La sección Largometraje México la integran “Ángeles FC” de Roberto Ortiz, “Decir adiós” de Paloma López Carrillo, “El club perfecto”,de Ricardo Castro, “El fin de las primeras veces” de Rafael Ruiz Espejo, “La edad del agua” de Alfredo e Isabel Alcántara, “La eterna adolescente” de Eduardo Esquivel, “Las niñas de los durazno” de Deniss Barreto, “Lepes” de Rayell Abad Guangorena, “Llamarse Olimpia” de Indira Cato, “Macdo” de Racornelia Ezell, “Mudanza” de RS Quintanilla y “Paquidermo” de Eric Ramos.

También se presentará una selección de 8 largometrajes de 14 países. Entre los títulos destacados se encuentran “Fábula” de Michiel ten Horn (Países Bajos), “Death does note exist” de Félix Dufour-Laperrière (Canadá), “Brand new landscape” de Yuiga Danzuka (Japón), “Drowing dry” de Laurynas Bareisa (Lituania, Letonia), “Sugar island” de Johanné Gomez Terrero (República Dominicana, España), “Têtes brulée” de Maja-Ajmia Yde Zellama (Bélgica), “The things you kill” de Alireza Khatami (Francia, Polonia, Canadá, Turquía) y “Wind, talk to me” de Stefan Djordjevic (Serbia, Eslovenia, Croacia).

También formarán parte de la competencia oficial 8 largometrajes documentales internacionales de 18 países, así como una selección de 8 cortometrajes documentales, 20 de ficción, 15 de animación y 10 experimentales provenientes de más de 60 naciones.