Hay Festival Querétaro, en sus 10 años: tendencias, presupuesto, invitados

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este 2025 se cumple el décimo aniversario del Hay Festival en México, específicamente en su sede de Querétaro, que a decir de sus organizadores ha quedado a medida al encuentro de corte cultural y científico, ajustado a los intereses y necesidades de nuestro país.

Además responden dudas a Proceso sobre su tendencia, presupuesto y selección de invitados.

El Hay Festival surgió en 1988 en Hay-on-Wye, Gales, Reino Unido, como un evento para celebrar la literatura y las artes en un entorno íntimo y accesible; el encuentro creció al grado de convertirse en uno de corte mundial, con la idea del diálogo entre cultura, ciencia y medio ambiente.

Desde entonces “hay festival” en Reino Unido, España (Segovia), Ucrania (Lviv), Colombia (Jericó y Cartagena), Perú (Arequipa), México (Querétaro) y Kenia (Nairobi); este último, por vez primera en junio de 2026. Mientras que una vertiente del denominado “Hay Festival Forums” se desarrolla en Estados Unidos (Dallas, Texas), Panamá, Chile (Santiago de Chile), en añadido a Colombia, y Perú (Ayacuho y Moquegua).

García Rodríguez, coordinadora del festival internacional. Foto: Cortesía Hay Festival.

El encuentro queretano va del jueves 4 al domingo 7 de septiembre, “como ya es costumbre, con una serie de estrellas del pensamiento universal en diversos rubros, entre ellos la literatura, uno de los tópicos más importantes de este festival de las letras”, según se advirtió en la conferencia de anuncio de la programación el mes pasado.

La edición contará con 150 participantes de 17 países, destacando el proyecto “Constelaciones Hay Festival” (con 10 diálogos intergeneracionales), dos conciertos al aire libre en el Jardín Guerrero, actividades en siete delegaciones, así como en los municipios de Tequisquiapan, Huimilpan y Pinal de Amoles en Sierra Gorda (por vez primera); además, una exposición fotográfica en Jardín Alameda de Daniel Mordzinski, el fotógrafo de los escritores; el Hay Festival Joven en las universidades, y transmisiones en vivo mediante las redes sociales del encuentro.

El evento no siempre se ha realizado en la capital queretana. Su primera edición la efectuó Zacatecas (2010), para dar paso a tres en Xalapa, Veracruz (2011, 2012 y 2013), en colaboración con la Universidad Veracruzana, misma que se dio durante el mandato de Javier Duarte, del cual salieron, pues “llegó un momento en donde no era adecuado seguir trabajando, no había libertad de expresión, y no tanto en el festival sino por las cosas que estaban sucediendo y que se empezaba a sospechar, y luego sucedió lo que tristemente todos conocemos”, en referencia al gobernador asociado a corrupción y violencia.

El mandato de Duarte fue quizá el periodo más oscuro en lo social y lo político en ese estado, pues se acusó al priista de desvío del erario por más de 3 mil 616 millones de pesos, y en 2018 sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.





* * *

Camino al décimo aniversario, en 2024, Cristina Fuentes La Roche, directora global del Hay Festival, aseguró que ese año era “el gran banquete de las ideas que une, reúne y convoca a nuevas generaciones para dialogar respecto a los grandes desafíos del mundo”, en especial a partir de la cultura y la ciencia.

Proceso cubrió ese encuentro considerado entonces “el más internacional” por la misma directora, quien constató ciertas “ventajas” respecto a su realización, pues al realizarse en el Centro Histórico de esa ciudad todo se realiza en foros e institutos culturales que se pueden recorrer a pie; y entre las “desventajas” dijo que a pesar de ser un encuentro de corte internacional, casi gratuito (con 10-15 pesos por boleto), no todos los aforos se llenaron, y hubo 50% de butacas ocupadas en ciertos casos.

Izara García Rodríguez, coordinadora del Hay Festival Internacional, en videoconferencia desde España, comentó la diversidad de programación para este año.

Los conversatorios. Foto: Cortesía Hay Festival.

“Es un evento que se ha convertido en sostenible, estamos muy contentos y con ganas de que llegue. Siempre ha sido una celebración de cultura, el pensamiento y ciencias, pero creo que en esta ocasión lo es más todavía. Hay 150 invitados (30 de ellos de Querétaro), de 17 países. Se une Sierra Gorda, que ha sido lo más lejos que hemos llegado.

“Podemos celebrar este Hay Festival también gracias a los socios públicos y privados, y especialmente a asociaciones civiles de Querétaro que nos han ayudado a que tome el camino que ha tomado, y a las universidades tanto públicas como privadas, porque cada año tenemos actividades con ellos en sus campus. Habrá temas de mucha actualidad, y celebraremos más que nunca el trabajo de creadores y pensadores mexicanos”.

Respecto a la tendencia del festival y cómo puede definirse en su programación, aludiendo a buscar “narrativas no hegemónicas”, en especial al mirar más allá del occidente, expresó:

“El festival comenzó muy centrado en lo literario, pero la relación con asociaciones civiles queretanas es algo que ha crecido. México es un país que en las buenas y las malas siempre ha sido una potencia cultural, pero creo que eso que existe lo hemos puesto a dialogar con otras partes del mundo.

“Tenemos diez años hablando de temas complicados, como las desapariciones forzadas. Son temas que al público de Querétaro le interesan mucho, y seguiremos hablando de ello porque es urgente. Hablamos del papel de México en la región latinoamericana, hoy más que nunca actual por su relación con Estados Unidos. También la migración, el tema de la tecnología e inteligencia artificial, el género, la participación de pueblos originarios”.

Este año, una de las novedades es Constelaciones Hay Festival, proyecto de diez diálogos intergeneracionales entre figuras nacionales de larga trayectoria con “estrellas emergentes” en sus respectivas disciplinas. A partir de ello se armaron temáticas: Activismo (Diego Luna), Arqueología (Eduardo Matos Moctezuma y Patricia Ledesma), Arquitectura (Tatiana Bilbao), Ciencia (Julieta Fierro y Leticia Carigi), Cine (Ilse Salas), Ilustración (Jis, Trino y 2 Diablos), Literatura (Juan Villoro y Aura García-Junco), Música (Joselo Rangel y Lázaro Cristóbal Comala), Periodismo (Carmen Aristegui) y Poesía (Mardonio Carballo y Alejandra Sasil Sánchez Chan).

Ante la interrogante sobre cómo y de qué manera seleccionan a los participantes, García Rodríguez respondió que parten de una encuesta de las editoriales tanto internacionales como nacionales y estatales, en este caso queretanas:

“Buscamos incluir posiciones diversas; la razón por la que invitamos a alguien al festival es porque su trabajo nos parece de calidad, aunque podamos tener opiniones diferentes. El programa se hace hablando con mucha gente del sector editorial en México, desde las editoriales grandes como Random House Mondadori, hasta Gris Tormenta (Querétaro), con la idea de saber qué están publicando. Otra parte importante es hablar con los socios del festival, y asociaciones participantes como Armonía Inclusión.

“Digamos que este año es una gran encuesta informal, y la intención es celebrar con el talento más famoso y potente en México… no deja de ser subjetivo el nombre de los invitados, pero queremos que refleje ese interés”.

Además de Random House Mondadori y Gris Tormenta, las conversaciones para los autores incluirán diálogos con ERA, Almadía, Planeta, Sexto Piso, Mi Cine Editores, Palindroma, U-Tópicas, Medusa Ediciones, Vaso Roto (por concretar) y el Fondo de Cultura Económica.

Según relató, al final de las conversaciones se hacen encuestas, lo cual les ha dado una retroalimentación sobre su público y orientaciones. Por ejemplo, el que la mayor parte (30% aproximado) es un sector joven entre los 18 y 29 años:

“Si se preguntan por qué regresa Elvira Sastre, quien estuvo en 2017, es porque tiene muchos seguidores y nos la piden cada año. Lo medimos así, el público asiste a lo masivo. Seguro que Carmen Aristegui y Diego Luna llenan, pero también sé que el diálogo sobre desapariciones forzadas está casi agotado, así que es probable que lo movamos de sede para que haya más acceso”.

En el comunicado del anuncio se informó que, como cada año, el municipio de Querétaro, a través de su Secretaría de Cultura, “ha sido el principal socio y pilar fundamental del Hay Festival desde su llegada a la ciudad”, mientras que SURA se mantiene como socio regional en América Latina.

A su vez, se reconoce como socios globales a Acción Cultural Española (AC/E), British Council, Open Society Foundations y CAF, cuya colaboración permite la participación de voces internacionales. La Embajada de Francia/IFAL, al Eccles Institute for the Americas de la Biblioteca Británica, a la UNAM, a Playground, a La Lista, y a RTQ como instancias que apoyan con la transmisión en señal abierta de radio y TV de algunas de las charlas del programa, entre muchos otros.

Acerca del funcionamiento (de dónde y cómo se sustenta el festival), García Rodríguez comentó:

“Un evento de este tipo tiene un costo alto, gran parte del fondo se nos va en boletos de avión de la gente que viene de fuera, en la traducción, en el montaje y acondicionamiento de espacio.

“Nuestro patrocinador primordial es la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, el festival cuesta unos once millones de pesos que aporta un 70%, luego está SURA, también la Secretaría de Turismo y de Cultura del Estado, después Acción Cultural Española, British Council, la Embajada de Francia. También apoyo importante en especie de la BBC y El País, que son socios mediáticos, y también participan en la programación, muy potentes para dar proyección. Importante es mencionar a RTQ, porque en el festival hay una parte en streaming, pero esta última se pasa en radio y televisión abierta, lo cual es muy importante. Y hay mucho intercambio (como con las universidades y asociaciones). Al final sabemos que la cultura cuesta y hay quien no puede pagar, y por ello también hay eventos gratis”.

Finalmente, García Rodríguez definió así al Hay Festival:

“Somos un evento progresista, creemos en los derechos humanos, en el derecho de todas las personas a existir en paz, en un festival como un espacio seguro en donde se respeta la libertad de expresión y el diálogo”.

La directora global puso énfasis en que los boletos de cada evento del programa general (con costo cada uno de 10 pesos) se pueden obtener en la web del festival (www.hayfestival.org/queretaro/entradas), y a partir del 1 de septiembre en el Teatro de la Ciudad (calle 16 de septiembre, 44-E, Querétaro, Qro.).