“La IA no es el enemigo, sino la falta de ética”: asi hicieron oír su voz los creadores en la CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Monumento a la Revolución se unieron estes domingo 13 de julio actores del cine, la televisión y el doblaje, locutores comerciales, conductores, músicos, animadores, cineastas, guionistas, modelos, traductores, ingenieros de audio, productores, publicistas, agencias de talento, coplayers, bailarines y modelos para exigir la reglamentación de la Inteligencia Artificial (IA).

La cita fue a las 12 de la tarde. Asistieron entre más de 500 mujeres y varones que les preocupa el avance acelerado de dicha tecnología y sin regulación.

Esa tecnica moderna, subrayaron, “permite que voces humanas sean clonadas, imitadas, reemplazadas sin consentimiento, sin contratos, sin pago, sin el crédito correspondiente y sin respeto a los derechos laborales ni a la memoria de artista fallidos”.



Llegaron miembros de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (AMELOC), Asociación Internacional de Trabajadores del Espectáculo (AITE), Asociación Nacional de Actores (ANDA), Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje (ANPROD), Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), Locutores.com, Organización de Voces Unidas, Ark Dubbing, Sigue Produciendo, Fuerza Actores de Doblaje (FAD), Centro de Especialización Artística “Esteban Siller” (CEARTES) y Colectivo de Agencias Mx, entre otras intancias.

El actor León Michel fue el moderador y señaló que una preocupación los une en una sola voz:

“La IA avanza más rápido que las leyes que deberían regularla. No venimos a rechazar la tecnología, eso tiene que quedar muy claro. Sabemos que puede ser una herramienta poderosa, pero sí venimos a pedir con claridad que se establezcan reglas que protejan nuestro trabajo, nuestros derechos y nuestra imagen.

“Creemos en un futuro donde lo humano y lo tecnológico puedan convivir, pero eso sólo será posible si hay leyes actualizadas, claras y justas. Y por eso estamos hoy aquí para alzar la voz con respeto, con unidad y con propuestas. Y para pedirle a nuestras autoridades que escuchen este llamado y actúen con la responsabilidad que este momento histórico exige”.

Actores de doblaje, comerciales, músicos, ilustradores, intérpretes, conductores, ingenieros creativos y productores se reunieron en el Monumento a la Revolución para exigir leyes que protejan sus voces, rostros, trabajos y regular la Inteligencia Artificial.





Falta de regulación

Enseguida, Aurora Mijangos, actriz y locutora comercial, destacó que el gremio de los actores de voz ha sido uno de los primeros afectados por la falta de regulación en el uso de la IA. Sin embargo –agregó-, “la realidad es que no se establecen medidas claras y contundentes”. Subrayó:

“Si no se establecen este medidas claras y contundentes, en muy poco tiempo todos los sectores laborales y ciudadanos se verán igualmente vulnerables. Las industrias creativas han resentido con mayor fuerza los embates de esta falta de regulación. No obstante, el riesgo es mucho más amplio. De no anticipar un uso ético de la IA se generará un desplazamiento laboral sin precedentes con consecuencias sociales y económicas incalculables. Se nos insiste que la IA debe ser aceptada sin reservas, presentándola muchas veces como un prodigio tecnológico. No obstante, poco se dice sobre su verdadera naturaleza”.

Agregó:

“La IA generativa no crea, sino que se alimenta de lo que los seres humanos hemos producido y puesto a disposición en internet. Nuestras voces, rostros, imágenes, ilustraciones, fotografías, obras de arte, textos, investigaciones y libros han sido utilizados para innumerables proyectos, por los cuales antes recibíamos una remuneración justa y percibíamos regalías. Hoy esa posibilidad se desvanece, puesto que la IA toma sus insumos sin generar ningún tipo de compensación económica para los artistas, ni para los creadores originales.

“Existe un error profundo al considerar que estos materiales pertenecen al dominio público sólo porque están ahí. Y esto no es así. Hoy esa posibilidad se desvanece, puesto que la IA toma sus insumos sin generar ningún tipo de compensación económica para los artistas, ni para los creadores originales. Nos hemos congregado múltiples asociaciones, colectivos y empresas que buscamos cada una, desde su ámbito, impulsar una regulación ética y responsable de la inteligencia artificial”.

Nombró algunas propuestas de los actores de doblaje y locutores:

“Qué sea reconocida la voz como dato biométrico sensible y que se incluya también la imagen siguiendo el ejemplo de países como Dinamarca. Que el doblaje sea realizado exclusivamente por seres humanos, mexicanos o extranjeros con residencia y permiso para trabajar. Que todos los proyectos incluyan créditos claros para que exista un mecanismo de auditoría que permita saber quién grabó cada producción. Que se establezca el sello hecho en México en cada producción. Para lograrlo hemos trabajado en la modificación de diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley Federal de Cinematografía, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, Ley General de Cultura y Derechos Culturales y Ley Federal de Protección de Datos Personales de Posesión de los Particulares”.

Agradeció al diputado de Morena Pablo García y a Elizabeth Vázquez “por abrirnos un camino en este largo proceso, ya que sólo así podremos construir un marco legal que proteja nuestro trabajo, nuestra identidad y nuestro futuro”.

Bajo la consigna "La IA ayuda no reemplaza, somos las voces que no ves", es como actores de doblaje, traductores y locutores marchan alrededor del Monumento a la Revolución para exigir una regulación ante la inteligencia artificial





Clonación sin permiso

Después, el secretario del exterior en la ANDA, Alejandro Cuéllar, recalcó:

“La IA no es el enemigo. El verdadero enemigo es la falta de ética, de regulación, de respeto por quienes damos la vida al arte. No es justo que nuestras voces sean clonadas sin permiso, que nuestros rostros se usen en anuncios sin contrato, que nuestros guiones se reciclen sin crédito, que se entrene a una máquina con nuestro trabajo sin pagarnos un sólo peso a nosotros. Esto ya está sucediendo, pero también hay esperanza y logros que nos inspiran.

“En Estados Unidos el sindicato SAG-AFTRA se organizó y logró frenar abusos, de que ningún actor pueda ser replicado digitalmente sin su consentimiento ni compensación justa. Se firmó un acuerdo que obliga a productores a negociar con los artistas, garantizar regalías y proteger la integridad del trabajo humano. Eso no fue un regalo, fue resultado de unidad, organización y voz, y es lo que estamos haciendo aquí ahora, unidad, organización y voz de todos nosotros”.

Recalcó:

“Queremos leyes claras, contratos justos, que se respete lo más humano de nuestro oficio, el alma que ponemos en cada trabajo. Y lo decimos con claridad: el Congreso, el Senado, las autoridades de cultura y de trabajo en México están llegando tarde. La tecnología va muy rápido, va más rápido que la ley y si no actúan ahora, lo que se pierda será irreversible”.

Finalizó:

“No permitamos que nos dividan. No es momento de diferencias entre gremios o sindicatos. Hoy somos una sola voz y si seguimos así, nadie ni nada podrá callarnos. Hoy somos una sola voz”

Enseguida todos corearon:

“¡Una sola voz!, ¡una sola voz!, ¡una sola voz!, ¡una sola voz!...”

“Que no se roben nuestras voces”

Lili Barba, presidenta de AMELOC, subrayó:

“Hoy levantamos la voz porque está en riesgo el futuro de todos los que vivimos con nuestra creatividad. No sólo se trata de que nos puedan quitar un proyecto, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de que nuestra voz, nuestro rostro, nuestras ideas, nuestro trabajo, lo que nos pertenece por derecho, puede ser tomado sin permiso, replicado sin ética y usado sin pagar, incluso para delinquir.

“No es una exageración, créanme, decir que miles, miles de empleados están en riesgo. No sólo los nuestros, los artistas, sino los de toda una cadena de trabajo, de los estudios, ingenieros, traductores, managers, agencias, productores. Todos dependemos de que la creatividad humana sea valorada y respetada. No estamos en contra de la tecnología, ¡qué maravilla!, ¡qué avance!, pero que avance con reglas claras. No puede crecer a costa de nuestros derechos. La IA necesita un marco legal que ponga límites”.

Redondeó:

“Necesitamos leyes que garanticen que no se roben nuestras voces, ni nuestras caras ni nuestras obras para venderlas o manipularlas como quieran”.

En tanto, Verónica López Treviño, locutora, enfatizó:

“Todos los que estamos involucrados en el arte y la cultura, la música, los libros, los textos, la investigación, la fotografía, la ilustración, la traducción, el doblaje y la locución, en fin, todas las disciplinas que están envueltas en el arte deben estar aquí presentes para la otra vez. Estos es para todos y nos hagamos escuchar como artistas mexicanos”.

Mientras, Lucila Hernández, bailarina de danza contemporánea, representante del Colectivo de Agencias de managers, explicó:

“Realizo esta participación en nombre del Colectivo de Agencias Mx, grupo que representa a un conjunto de agencias y agentes de representación de modelos, talentos, actores, bailarines, músicos e intérpretes que trabajan en la industria publicitaria, la moda, la industria cinematográfica y la televisión, de la industria audiovisual en general, nuestro gremio está formado por al menos unas 150 agencias que representan entre 100 y 300 talentos, cada una tenemos presencia en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Los Cabos, Chihuahua, León, Mérida y por supuesto en la Ciudad de México. Nuestras empresas emplean directa o indirectamente a unas 35 mil personas, las cuales tienen como oficio el y la explotación de su imagen para proyectos con fines publicitarios o de entretenimiento.

“Hago este preámbulo con la finalidad de explicar quiénes somos y a qué nos dedicamos en este sector de la industria y contextualizar por qué venimos el día de hoy aquí a solicitar de la manera más amable a nuestros legisladores nos apoyen con la regulación de manera consciente el uso de la IA, la cual debe entenderse como una herramienta sumamente útil para el desarrollo del progreso, pero nunca como una sustitución de la capacidad humana de desempeñar un trabajo físico o creativo, sino también queremos expresar nuestra necesidad de crear y reformar algunas leyes. Cambios que surgen por la necesidad de proteger los intereses de todos los que trabajamos en esta industria, mismos que de una u otra manera se han visto vulnerados en sus derechos en los últimos años de manera sistemática por los avances desmedidos de la tecnología y por lagunas legales que el día de hoy existen en nuestro país”.

Acentuó:

“Creemos firmemente que las adecuaciones a la ley en momentos oportunos de la historia nos pueden ayudar a que como cada industria opere de manera más provechosa para que tanto prestadores de servicios como clientes puedan lograr objetivos de mayor alcance y que el crecimiento económico de todos cumplan los preceptos de igualdad y justicia que nuestro gremio espera y necesita.

“México se ha convertido en la capital de la producción publicitaria y de entrenamiento de Latinoamérica. Es el testero del mundo. Si un producto pega en México, pega en todo el mundo. Es por ello que nos urge una regularización y reforma estructural de las leyes para que el crecimiento y derrame económica que deriva de nuestro trabajo, no sea víctima de injusticias y abusos como ha ocurrido al día de hoy”.

Deterioro del medio ambiente

Axel Uriel González Pérez, artista visual originario de la región de los volcanes, licenciado en tecnologías interactivas e integrante de Arte es Ética, mencionó que es un colectivo que ya conforma una red iberoamericana de artistas, ilustradores, diseñadores y creativos de distintos países de Latinoamérica y España y que como trabajadores preocupados, “nos ocupamos de tomar acción, redactamos un manifiesto en 2022 que pueden leer y apoyar en nuestras redes para solicitar a nuestros representantes parlamentarios una regulación para la IA generativa”. Acentuó:

“Desde entonces hemos asesorado a diversos grupos, asociaciones, sindicatos en Brasil, Argentina, Colombia y España. Sin embargo, la lucha continúa. ¿Por qué nos ocupa y preocupa el avance de este tipo específico de tecnología? Porque la IA generativa fue comercializada y desarrollada de forma ilícita. Opera hoy sin regulación alguna y lejos de ser una herramienta para las personas aplicados al campo, se presenta como un instrumento ideal para la sustitución de toda persona. Además, esta tecnología ocasiona una serie de perjuicios que impactan diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Uno de ellos, su contribución al deterioro del medio ambiente y su agravamiento en el cambio climático”.

Y concluyó:

“Los datos dejan claro que la IA generativa no vino a mejorar las industrias creativas. Es tan solo una burbuja económica, un falso progreso que nos venden. Es en realidad una sustitución masiva de trabajadores, consecuentes con el aumento en la mediocridad de los productos que las grandes compañías quieren lanzar”.

Varios de los asientes declararon que ojalá y la presidenta Claudia Sheinbaum tome su caso.