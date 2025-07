Tribunal ordena liberar a uno de implicados en el secuestro del esposo de Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un tribunal federal de Nuevo León anuló la condena de 50 años de prisión impuesta a Héctor Eduardo Treviño Urbano, uno de los señalados por el secuestro de Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi.

Armando Gómez fue secuestrado en 2011, en Monterrey, tras asistir a una cena con amistades. Trevi faltó a la velada porque se estaba preparando para un concierto. En el caso estuvieron implicadas figuras del espectáculo como el exfutbolista mexicano “El Gato” Ortiz y la exsuegra del actor Poncho de Nigris, después señalada como la cabecilla de una banda de secuestradores.

Ahora, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, revocó por unanimidad la sentencia contra uno de los implicados, al concluir que las pruebas presentadas por la fiscalía fueron insuficientes y estuvieron marcadas por irregularidades procesales.

La periodista Ahtziri Cárdenas Camarena reveló en exclusiva la decisión del tribunal en el programa Primer Impacto. Durante la deliberación, el magistrado Omar René Gutiérrez afirmó que “las pruebas que se utilizaron para decretar la responsabilidad penal del quejoso evidentemente son pruebas insuficientes”.

Por su parte, el magistrado Carlos Aldo Vargas, destacó la “deficiente actuación de la fiscalía, con malas prácticas, obedece a un afán de buscar culpables". El magistrado específicamente se refirió a que obtuvieron confesiones en “condiciones ilegales”.

Una de las irregularidades señalada en la sesión fue la forma en que Armando Gómez identificó a Treviño Urbano, como su captor.

De acuerdo con la magistrada Sandra Deyanira Herrera Benítez, a la víctima se le mostró una fotografía del acusado y un audio con su voz, tras lo cual el esposo de Trevi lo identificó como la persona que lo cuidaba mientras estuvo secuestrado.

Sin embargo, la diligencia se llevó a cabo sin que estuviera presente la defensa del acusado. Además, la víctima declaró que sus captores estaban encapuchados, “y por ello, no hizo una imputación directa hacia nadie”, señaló la magistrada.

Treviño Urbano fue arrestado en Monterrey en 2012 junto con otros acusados de participar en el secuestro: Luis Alberto Támez Hernández, César Acosta Canchola y Omar “El Gato” Ortiz Uribe, quien fue portero del Club de Fútbol Monterrey y de la Selección Mexicana.

Sobre la decisión, Armando Gómez declaró a Primer Impacto: “Así lo resolvió el tribunal, tendrán sus motivos y respeto las leyes”.

¿Cómo fue el secuestro de Armando Gómez?

Armando Gómez fue secuestrado el 7 de octubre de 2011 en Monterrey, cuando alrededor de la 1:30 de la madrugada, al salir de una cena con varias amistades, su vehículo fue interceptado en la colonia Las Brisas, en el sur de Monterrey, por sujetos encapuchados, quienes lo retuvieron durante tres días.

Durante ese periodo, Gloria Trevi recibió llamadas en las que los secuestradores exigían 250 mil dólares para la liberación de esposo, aproximadamente 3 millones de pesos en aquel entonces.

Gómez fue liberado la mañana del lunes 10 de octubre de 2011, tras más de 72 horas privado de su libertad. El episodio fue incluido en la serie de Gloria Trevi lanzada en 2023, en donde se muestra cómo la cantante negoció con los secuestradores.

¿Qué sucedió con el resto de los implicados?

El exfutbolista Omar “El Gato” Ortiz, fue sentenciado en 2019 a 75 años de prisión tras ser hallado culpable de participar en al menos tres secuestros, incluido el de Gómez.

De acuerdo con las autoridades de Nuevo León, Ortiz identificaba posibles víctimas en reuniones y fiestas; después compartía la información con una organización delictiva. Actualmente cumple su tiempo en prisión dentro del Penal de Cadereyta, en Nuevo León.

También fue condenada Juanita Ernestina Sánchez Quintanilla “La Tía”, exsuegra del actor Poncho de Nigris. Detenida en 2014, fue señalada como una de las líderes del grupo criminal. Inicialmente fue sentenciada a 41 años de prisión por el delito de secuestro, aunque su condena fue reducida a 29 años en 2022.

En 2013 también fue detenida su hija Lucy Garza, exesposa de Poncho de Nigris y comadre de Gloria Trevi. Poco después fue liberada, al deslindarla de los hechos. De acuerdo con reportes periodísticos, esto resulto en un distanciamiento entre Trevi y Garza.

Antes de narrar el episodio en su serie, la cantante había evitado profundizar en los detalles, y en una entrevista en 2013 declaró: “Yo no hablo, yo no especulo porque no me gusta que especulen conmigo y a mí me hicieron mucho daño en mi vida cuando especularon”.