Diego Prieto deja el INAH; el antropólogo Joel Omar Vázquez será su relevo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El antropólogo Diego Prieto confirmó su salida del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tras nueve años al frente de la dirección general; en sustitución llega Joel Omar Vázquez Herrera, quien se desempeñaba como titular del Centro INAH en Oaxaca.

“Más allá de la chismografía de la prensa, que si Sheinbaum y Claudia Curiel no me quieren, y que el INAH está en el peor caos, la razón es construir una nueva entidad”, dijo tras explicar que estará al frente de la creación de la “Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad”.

Rodeado de académicos e investigadores de su confianza como Aída Castilleja y la extitular del INAH, María Teresa Franco, Diego Prieto informó en transmisión en vivo que deja la dirección del INAH.

“La razón por la que tengo que dejar el instituto, no es falta de cariño, los quiero con el alma pero hay que seguir (dijo entre voz entre cortada), esa es la razón más allá de la chismografía de la prensa, que si Claudia Curiel (titular de Cultura) y Claudia Sheinbuam (Presidenta de México) no me quieren, y que el INAH está en el peor caos, la razón es construir una nueva entidad, no me ha tocado nunca fundar una institución, y si no como dice la frase trillada ‘que el pueblo me lo demande’”.

Relató que el reglamento de dicha unidad se publicará en estos días y se conformará de dos direcciones, una Técnica de Investigación de Culturas Populares, con objeto de desarrollar programas en México; y la General de Acción Territorial y Trabajo Comunitario que impulsará una red de promotores a nivel nacional.