Llamas consumen el escenario de Tomorrowland en Bélgica previo a su inauguración (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El escenario principal del festival de música electrónica Tomorrowland, en Bélgica, se consumió en llamas previo a su inauguración este 18 de julio, fecha en que cumple su 20º aniversario.

El espectáculo que se inauguraría este viernes en la ciudad de Boom es uno de los más esperados del año en su rubro tanto por seguidores como por artistas.

En videos compartidos se aprecia el incendio que puede ser visto desde puntos lejanos de esa ciudad, al tiempo de otras imágenes en donde solo se observa el esqueleto del escenario principal totalmente consumido tras la labor de los bomberos ante la contención.

Según VTR News se solicitó a residentes de la ciudad de Boom, mediante medios de comunicación locales, cerrar puertas y ventanas debido al humo ocasionado.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9

Al cierre de esta nota el festival no ha compartido ningún comentario sobre el origen del accidente, existencia de heridos, y/o posible cancelación del festival, debido a que el encuentro suele tener diversos escenarios.

El Tomorrowland 2025 tenía en su agenda dos fines de semana de presentaciones: el primero del 18 al 20 de julio, y luego del 25 al 27 de julio. Según información oficial se esperaba la asistencia de 400 mil asistentes de más de 200 países.

Año con año viajan personas de todo el mundo reservando vuelos, hoteles y/o distintos tipos de alojamiento, y en otros casos pases completos para acampar en inmediaciones del festival.

Tomorrowland stage has caught on fire..



No statement from festival yet but most likely happened due to pyrotechnics.



Weekend 1 was supposed to begin this Friday but this definitely going to affect it. pic.twitter.com/1gW3BXhEQ1 — Samarth (@iamstake) July 16, 2025