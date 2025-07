Desinterés por el bolero en Campeche, denuncia Rodrigo de la Cadena en carta a Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Uno de los herederos del bolero en nuestro país, Rodrigo de la Cadena, denuncia desinterés, obstrucción de propuestas y desdén para proyectos culturales en Campeche: “Me pregunto: ¿cuánto talento más tendrá que irse del estado por falta de voluntad política?”.

En un documento dirigido a la gobernadora Layda Sansores, el músico le “informa” de un problema de carácter institucional en el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche (Icaecam) a cargo de Mónica Sosa, debido a una falta de interés para realizar el Festival Internacional del Bolero, mismo que finalmente encontró ‘casa’ en Veracruz, en donde se expuso a cientos de artistas mexicanos e internacionales este fin de semana del 11 y 12 de julio.

De la Cadena, quien refirió que vive e invierte en Campeche, su estado natal, y por esos vínculos afectivos ofrece proyectos sin costo, dice que se le ha bloqueado, ignorado y respondido con negligencias o groserías. Se lee en la misiva:

“El problema ya no es personal: es institucional. Y lo digo con claridad. La Dirección de Cultura del estado encabezada por Mónica Sosa ha mostrado una actitud sistemática de desinterés e incluso obstrucción hacia propuestas que podrían beneficiar enormemente a la sociedad campechana. Me pregunto: ¿cuánto talento más tendrá que irse de Campeche por falta de voluntad política?

“Gobernadora, este mensaje no nace del rencor, sino de la frustración de ver cómo se cierran las puertas precisamente en el lugar donde más he querido sembrar”.

El músico, quien se dijo siempre dispuesto a sumar, “pero ya no estoy dispuesto a callar”, reiteró su compromiso con la cultura, le expuso a Sansores su experiencia como artista frente a la actual Dirección de Cultura campechana, y culminó:

“No vengo a presentar una queja vacía. Mi objetivo sigue siendo construir. Por eso me permito poner a su consideración una propuesta clara y estructurada, nacida del amor por Campeche y de mi experiencia como director artístico, productor y promotor cultural. Este plan busca fortalecer la identidad musical del estado, honrar a sus compositores, impulsar el talento local y juvenil y proyectar la riqueza cultural campechana a nivel nacional e internacional en el marco de la ruta maya de la canción impulsada por la presidenta de la república”.

La respuesta de Cultura

Tras dar a conocer la carta abierta, Mónica Sosa le respondió a De la Cadena con un largo mensaje directo vía whatsapp, mismo que el músico compartió con Proceso en donde le relata que no coincide con la carta abierta “pero respeto tu punto de vista”, se lee:

“Campeche es una Canción, ha sido un proyecto que desde el día 1 que llegó como una propuesta de continuidad, se respaldó y se sigue apoyando con todos los medios e infraestructura del Instituto, sabemos de tu talento y de toda tu trayectoria…

“Desde el ICAECAM a lo largo de este año han sido 4 conciertos, y has recibido apoyo en infraestructura, así como del mismo personal humano de nuestro equipo. Seguiremos honrados de seguir colaborando contigo de manera favorable”.

Tras lo cual De la Cadena le agradece el mensaje aunque “llega demasiado tarde”, mientras replica a la titular de Cultura de Campeche lo siguiente:

“Los conciertos que usted menciona se realizaron exclusivamente gracias a mi insistencia personal, y no como resultado de una iniciativa ni con respaldo económico por parte del Instituto. No recibí un solo peso de su dirección; al contrario, tuve que financiar con recursos propios al elenco, los músicos y la producción, incluso el audio del teatro. Ya solo faltaba que, además de no apoyar, se opusieran a que me presentara de forma gratuita.

“Todo lo que propuse fue sistemáticamente ignorado o bloqueado. Le ofrecí producir, sin costo alguno para el Estado, un disco con artistas de renombre, promoviendo la obra de compositores campechanos, y fui completamente desoído. Le propuse realizar un concierto con la Orquesta Sinfónica del Estado, sin recibir respuesta. También ofrecí grabar una serie de televisión para Canal Once desde Campeche —nuevamente sin costo para el erario— y tampoco obtuve apoyo. Incluso le propuse organizar un homenaje a Miguel Ángel Valladares en Seybaplaya, y ni siquiera tuvo la atención de canalizarme con la alcaldesa para hacerlo posible”.

Luego de recordar que la única colaboración que se logró fue la ‘Banda de Música del Estado’, debido a su relación directa con su actual director, Enrique Canabal, le detalló nueve proyectos que nunca tuvieron respuesta.

Culminó el músico:

“Lo que más me duele no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad, de apertura y de reconocimiento. Me he visto en la penosa situación de tener que insistir, explicar y justificar mi vocación de entrega a esta tierra, como si fuera un favor. No vengo a pedir, vengo a dar. Pero lo que no haré, ni aquí ni en ningún otro lugar, es regalar mi trabajo donde no se me respeta”.