Muere ahogado en Costa Rica el actor Malcolm-Jamal Warner, estrella de “El Show de Bill Cosby”

El actor Malcolm-Jamal Warner, exintegrante de 'The Cosby Show', una serie estadunidense exitosa de la década los ochenta, murió al ahogarse durante sus vacaciones en Costa Rica.

Warner estaba de vacaciones en Costa Rica con su familia, según informaron varios medios.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la nación centroamericana confirmó que un ciudadano estadounidense de apellido Warner se ahogó tras ser arrastrado al mar por una corriente. Los socorristas de la Cruz Roja lo declararon sin vida en el lugar.

El OIJ precisó que Warner se ahogó el domingo por la tarde en una playa de la costa caribeña del país. Nadaba en Playa Cocles, en la provincia de Limón, cuando una corriente lo arrastró más adentro del océano.

Los representantes de Warner no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios .

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) publicó una foto del difunto actor en Instagram junto con un título.

"#RestinPower, al actor ganador del premio NAACP Image, Malcolm-Jamal Warner. Su talento y espíritu tocaron muchas vidas, y su legado seguirá inspirando", decía el texto.

Warner ganó el premio al mejor actor en una serie de comedia de la NAACP por la serie "Reed Between the Lines" en 2012.

Fox Entertainment también emitió un comunicado el lunes sobre el fallecimiento de Warner.

#RestinPower to NAACP Image Award winning actor, Malcolm-Jamal Warner. Your talent and spirit touched many lives, and your legacy will continue to inspire.



Thank you for the memories and the impact you made in the world of entertainment pic.twitter.com/y3zOBZqR3F — NAACP (@NAACP) July 21, 2025