Carlos Carrera: “Me siento muy agradecido porque tengo la posibilidad de seguir haciendo películas”

GUANAJUATO, Gto. (apro).- El director del corto “El héroe”, ganador en el Festival de Cine de Cannes 1994, y el largometraje “El crimen del padre Amaro”, nominado al Oscar por Mejor Película Extranjera en 2002, Carlos Carrera, fue reconocido con la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM y la Cruz de Plata “Más Cine” en la inauguración del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, sus siglas en inglés) que tras cinco años volvió a Guanajuato capital.

La ceremonia fue la noche del 25 de este mes en el Teatro Juárez, donde Carrera (Ciudad de México, 1962) agradeció las preseas y por recordar, con un video, sus cintas. Luego exaltó:

“Me siento muy afortunado por este homenaje. Muchas gracias al festival y a la Filmoteca de la UNAM. Me siento muy agradecido porque tengo la posibilidad de seguir haciendo películas y de poderme dedicar a este oficio. No hay nada más que disfrute que pararme en un set y ver cómo suceden las cosas. No hay nada mejor que ver cómo de repente va surgiendo vida de una serie de dibujitos que voy realizando y lo que resulta de todo eso.”

El también realizador de “La mujer de Benjamín”, “Sin remitente”, “Un embrujo” y “Ana y Bruno”, acentuó que no es un trabajo de una persona, “sino de todos los equipos que han participado en cada uno de estos proyectos”. Siguió:

“Cada una de estas películas, salvo algunas de animación que si son de un autista total y que soy yo, es el trabajo de mucha gente. Agradezco muchísimo a todos a los técnicos. Había una tía abuela, Mercedes, en la que me inspiré para hacer ‘La mujer de Benjamín’. Igual agradezco a mi familia, a los Carrera y los González, porque ahí tuve la oportunidad de tener muchos ejemplos de seres humanos complejos, raros, y después de ahí creo que aprendí mucho de cómo es la gente.

“Y bueno, esta tía abuela decía cuando había votaciones que no iba a votar por nadie, porque si votaba por alguien los demás se iban a sentir. Entonces, igual no me gustaría olvidar a nadie, pero agradezco además a los fotógrafos con los que he trabajado, los escritores y escritoras, a Silvia, mi compañera, que hemos hecho ya dos películas. A los productores y productoras con quienes a veces me llevo bien y a veces no tan bien, y a las actrices y los actores”.

Incluso se refirió a las instituciones que se mueven el cine “que son varias y de manera terca, de manera tenaz a lo largo de mucho tiempo, hacen que se sigan realizando proyectos, desde el esfuerzo de los independientes y desde intancias diversas”. Explicó:

“De repente instituciones del gobierno tienen que pelear contra otras instituciones de gobierno para que sucedan las cosas. La vida es compleja. La ayuda del Estado es muy importante. Existen partes buenas y otras no, como el alcalde que está tratando de ir donde van a estacionarse los camiones, el señor mentiroso que dice que no van a quitar los fideicomisos y al día siguiente los desaparece, en fin. Hay gente así también, y prueba de eso es que hay una iniciativa de ley cinematográfica guardada desde hace tiempo.”

Al instante destacó la importancia de la Filmoteca de la UNAM:

“Tiene una razón muy importante en conservar la memoria, rescatar la memoria, hacer que siga vigente la imagen que nos refleja desde los orígenes de la historia del cine para que la gente no piense que el cine nació hace veinte años con las plataformas. Esos esfuerzos también son muy importantes, porque hay muchas formas de censura. Creo que debemos estar muy atentos a todas esas formas de censura, puede venir desde el tipo de películas que se imponen, que se exigen que se hagan, para satisfacer a un público determinado.”

Igual resaltó al GIFF:

“Un espacio como este, como los festivales, un espacio como las salas alternativas, son indispensables porque una forma muy eficaz de censura es hacer que las películas mexicanas no se vean. Si la gran mayoría del público en México viera los filmes que se hacen, entendería mejor la realidad y sería más crítico y tendría más elementos para considerar la realidad.”

Y finalizó:

“Pues que mayor orgullo que dos instituciones que se dedican finalmente a luchar contra esta censura de facto, que es hacer que las películas no se vean, hace que las películas se vean y se conserven.”

Hugo Villa, titular de la Filmoteca de la UNAM, le entregó la medalla, y enfatizó:

“Esta presea se elabora con plata que se recupera en el laboratorio cinematográfico de la Filmoteca de la UNAM, es el último que queda dentro de una filmoteca en toda América Latina. Nosotros revelamos nuestra propia película ahí mismo, se recuperan entre un proceso químico y se respeta la naturaleza y se trata de evitar que eso químicos vayan a dar a los drenajes. Se recupera más a menos nueve kilos de plata, y con ese polvo se acuñan estas medallas. Lo que te estás llevando aquí son las imágenes de Gabriel Figueroa y el propio Rodrigo Prieto. Te estás llevando los ojos de tus actrices, las sonrisas de Pedro Armendáriz Jr. Te estás llevando en realidad pedacitos de la historia del cine mexicano hechos plata.”

La Cruz de Plata “Más Cine” se la otorgó Sarah Hoch, directorra del GIFF, que va en su edición 28. En el homenaje estuvieron Vanessa Bauche, Juan Manuel Bernal y Claudia Ramírez, quienes contaron anécdotas con Carrera al trabajar en sus películas.