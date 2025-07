La Comic-Con muestra el primer adelanto de 'Coyote vs. Acme'

SAN DIEGO (AP).- La Comic-Con se dirige al espacio por tercer día. Pero primero, se animó. Los fanáticos tuvieron un adelanto de "Coyote vs. ACME", un proyecto híbrido de acción en vivo y animación que fue archivado por Warner Bros. en una medida de reducción de costos, pero que tendrá un estreno en cines en 2026.

La película presenta a John Cena, quien también es estrella de la serie de DC “Peacemaker”, que tendrá una presentación el sábado en el enorme Hall H de la Comic-Con.

La animación fue el tema del Hall H el sábado por la mañana, con el elenco de “Bad Guys 2” adelantando nuevas imágenes de la película y describiendo cómo grabaron a sus personajes.

Marc Maron, quien interpreta a Snake, bromeó diciendo que pidió que lo ataran mientras recitaba sus diálogos en el suelo. "Esta vez, el personaje debería ser más profundo", dijo.

La película, basada en la serie de novelas gráficas de Aaron Blabey, presenta un nuevo grupo de animales criminales, las Bad Girls interpretadas por Danielle Brooks, Natasha Lyonne y Maria Bakalova.

Las presentaciones más importantes del sábado en el festival de cultura pop serán las de "Project Hail Mary", protagonizada por Ryan Gosling en una misión interestelar para salvar a la humanidad. Los fans también recibieron noticias sobre una serie de la franquicia "Star Trek", incluyendo un próximo episodio que convertirá a la tripulación del Enterprise en marionetas.

“Proyecto Ave María” es una adaptación del libro de Andy Weir, cuyo libro “The Martian” fue adaptado por Ridley Scott en 2015.

El Wile E. Coyote tendrá su día en los tribunales... y en los cines. Las estrellas de “Coyote vs. Acme” ofrecieron una presentación apasionante de una película que en un momento dado no iba a estrenarse.

La historia de los desfavorecidos, tanto de la película como de Coyote, fue un tema recurrente en el panel. Pero en lugar de criticar directamente a Warner Bros., el estudio real que abandonó el proyecto, el panel se centró en la ficticia Acme Corp.

La película es un híbrido de animación y acción en vivo y está basada en un artículo del New Yorker de 1990 que satirizaba una queja legal presentada por Coyote contra Acme, el fabricante de TNT, detonadores, zapatos cohete, catapultas y otros productos que constantemente fracasan durante los intentos infructuosos de Coyote por atrapar al Correcaminos.

A few new stills from Coyote Vs. Acme have been released this morning. It is still surreal that the film is indeed coming out after the turmoil it went through thanks to Zaslav, but I am so happy and cannot wait to see it next year! pic.twitter.com/KzEI25Fx9a — Animated Antic (@Animated_Antic) July 26, 2025