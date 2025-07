Representan el viaje de los mexicas al Valle de México… con fecha imprecisa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la representación del mítico viaje de los mexicas al Valle de México, en el que se desplazó a las esculturas monumentales de la plaza mayor y se recordó a La Conquista como una atrocidad, este sábado se realizó la conmemoración por los 700 años de fundación de Tenochtitlan.

En el templete principal del Zócalo capitalino se encontraron la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada; la titular de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza; el titular del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera; el antropólogo Diego Prieto, director de nueva Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, así como diversos funcionarios federales, capitalinos, de la Armada de México e invitados de pueblos originarios.

Como se anunció previamente en el programa cultural de conmemoración, se trató de una ceremonia-representación artística encabezada por Sheinbaum que incluyó a 880 soldados de la Secretaría de Defensa Nacional que fungieron como actores luego de dos meses de trabajo, para escenificar la migración ancestral del pueblo mexica hasta el Valle de México.

En su turno, luego del relato de la peregrinación azteca por parte de Brugada, la historiadora Lorena Vázquez ahondó en las fechas probables de fundación, mencionando el 26 de julio como central de la conmemoración.

Más tarde, al concluir el evento, Vázquez afirmó a Proceso que, en efecto, así como Luis Barjau, investigador y exdirector de Etno-Historia del INAH afirmó a Proceso, y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) también reconoce, la fecha más probable se acercaría hacia el mes de marzo o abril, y no julio, y que el gobierno federal tomó esta debido a referencias de pueblos originarios y danzas representativas de ese mes.

Sheinbaum destacó en su discurso el viaje de los mexicas, la caída de Tenochtitlán y la imposición de la Colonia, abordando temas que hoy en día siguen presentes en México, como la discriminación y el racismo.

Además de recordar –como lo hizo en el acto por los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc (en marzo pasado)–, que los pueblos que piden perdón por atrocidades cometidas en el pasado se hacen más fuertes. Una indirecta para el gobierno de España, que se ha negado en numerosas ocasiones a reconocer la masacre que conllevó La Conquista:

"Se buscó avergonzarnos de nuestro origen indígena como nación. Los gobiernos que piden perdón no se debilitan, se reconcilian consigo mismos, y crecen, por eso la 4T no es un proyecto económico o político, es un proyecto de dignidad por salvar la historia de los pueblos indígenas, pues no puede haber democracia si se excluye la voz de quienes llevan años existiendo.”

No hubo discurso por parte de la secretaria de Cultura federal, que hacia el final del evento comentó rápidamente a la prensa que su instancia no tuvo nada que ver con el acto, sino la Secretaría de Defensa Nacional.

Las cinco esculturas monumentales –el Teocalli de la Guerra Sagrada, la Coatlicue, la Coyolxauhqui, el Tlaltecuhtli y la Piedra del Sol– que lucen en el Zócalo desde el pasado 11 de julio (como parte de Memoria Luminosa del gobierno capitalino), fueron prácticamente desplazadas para el acto que duró una hora, mismo que culminó con una explosión de colores y papelitos en verde, blanco y rojo.