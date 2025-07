Oasis: Paul Gallagher, el hermano mayor de Noel y Liam, acusado de delitos sexuales

La relación familiar de los Gallagher, marcada por décadas de éxitos y conflictos públicos, enfrenta un nuevo y complejo capítulo alejado de los escenarios.. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Paul Gallagher, hermano mayor de Noel y Liam Gallagher, líderes de la banda Oasis, enfrenta múltiples cargos por delitos graves, que incluyen violación, agresiones sexuales y amenazas de muerte. Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres informó que los cargos fueron presentados tras una investigación iniciada el año pasado.

Paul Gallagher, de 59 años y residente de East Finchley, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 27 de agosto para responder por las acusaciones.

¿De qué se le acusa al hermano de los líderes de Oasis?

La lista de cargos que enfrenta Paul Gallagher es extensa. Según la información proporcionada por la Policía Metropolitana y recogida por diversos medios, se le acusa formalmente de un cargo de violación, tres cargos de agresión sexual y tres más por estrangulamiento intencional.

Adicionalmente, se le imputa un cargo por comportamiento coercitivo y controlador, dos cargos por amenazas de muerte y un cargo por agresión con resultado de lesiones corporales reales. Los hechos que motivaron estas acusaciones habrían ocurrido en un período comprendido entre los años 2022 y 2024. Las autoridades confirmaron que la investigación comenzó en 2024, lo que derivó en la formulación de los cargos actuales.

La Policía Metropolitana también comunicó que una mujer, cuya identidad se mantiene en el anonimato, está recibiendo apoyo de oficiales especialmente entrenados para atender a víctimas.

¿Cuál es el proceso legal que enfrenta Paul Gallagher?

La comparecencia de Paul Gallagher programada para el 27 de agosto en el Tribunal de Magistrados de Westminster marca el inicio del proceso judicial en su contra. En esta primera audiencia se formalizarán los cargos y se determinarán los siguientes pasos del procedimiento legal que deberá seguir.

A pesar de su conocido apellido y su parentesco con los músicos de Oasis, Paul Gallagher nunca fue miembro de la banda. Sin embargo, ha estado presente en la narrativa pública del grupo. En 1997 publicó un libro titulado Brothers: From Childhood to Oasis — The Real Story, donde relata detalles de la infancia de la familia en Manchester y la dinámica entre sus hermanos. En algunas entrevistas, él mismo ha mencionado que fue una influencia musical para ellos en sus primeros años.

Su figura, aunque no musical, forma parte del entorno de una de las bandas más reconocidas del Reino Unido, lo que ha generado que el caso reciba atención mediática a nivel internacional.

El silencio de Liam y Noel Gallagher ante la controversia

Hasta el momento de la publicación de esta noticia, ni Liam Gallagher ni Noel Gallagher han emitido declaraciones públicas sobre la situación legal de su hermano mayor. Tampoco ha habido un comunicado oficial por parte de los representantes de Oasis.

Esta situación se produce en un momento en que la banda ha iniciado una gira internacional de reunión, lo que ha llevado a que medios se pregunten si este asunto familiar podría afectar de alguna manera los compromisos profesionales del grupo. La ausencia de comentarios por parte de los miembros de la banda mantiene el foco exclusivamente en el proceso legal que enfrenta Paul Gallagher como individuo.