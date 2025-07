MrBeast: Quién era Tyler Wall, el entrenador que murió al intentar un reto viral del influencer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Tyler James Wall tenía 38 años y era entrenador personal. Su participación en el reto internacional “Lose 100 LBS, Win $250,000!”, producido por el influencer y youtuber MrBeast, llamó la atención tras su muerte repentina el 18 de febrero de 2025 en Greenville, Carolina del Norte. Wall entrenaba a Majd Khader en un desafío para perder 100 libras, aproximadamente 45.36 kilogramos, en un año y se convirtió en un mentor cercano del participante. Su fallecimiento ocurrió alrededor del día 80 del reto.

Tyler Wall murió alrededor del día 80 del reto de un año.

Captura de pantalla del video.

El certificado de defunción lo clasifica como un accidente y detalla que la causa inmediata fue “toxicidad por mitraginina”, un alcaloide presente en el kratom, conocido por efectos similares a los opioides. Su muerte ha generado preguntas sobre la seguridad de esta sustancia y la responsabilidad de los contenidos virales.

Perfil y trayectoria de Tyler Wall

Tyler James Wall nació en Southington, Connecticut, se graduó en 2005 en Southington High School y obtuvo una licenciatura en Artes en 2009, tras cursar estudios en Southern Connecticut State University y la Universidad de Connecticut (UCONN). Desde entonces, se dedicó a la salud física y espiritual, trabajando con clientes en varios países y ganándose reputación como líder en bienestar físico, según su obituario.

Conocido por su enfoque integral, combinaba ejercicios, nutrición y motivación personal. Los graduados de sus programas destacaban su autenticidad y cercanía. Su participación en el reto de MrBeast lo expuso a millones, transformándolo en una figura pública en el ámbito del fitness. En una publicación en Instagram del 11 de enero de 2025, Wall escribió: “He tenido una racha consistente de días en los que me alegra despertar. Mi corazón aún late, eso es bueno. Hemos contenido el sangrado, eso es bueno. 2024 fue muy duro para mí. En lo más profundo de mi sufrimiento, lo resolveré”.

¿Cómo y por qué murió Tyler Wall?

El certificado de defunción de Wall, obtenido por Newsweek, indica que murió por “toxicidad por mitraginina” el 18 de febrero de 2025 en Carolina del Norte. Esta sustancia es uno de los principales alcaloides del kratom, una planta del sudeste asiático.

La muerte fue calificada como un accidente. En el video de MrBeast se menciona que la familia dio su consentimiento para su publicación, argumentando que Wall habría querido que su mensaje de superación llegara a todos.

Majd, su alumno, decidió continuar el reto: “No podemos cancelar esto, no puedo decepcionarlo”. Completó la meta en 178 días y ganó los 250 mil dólares, aproximadamente 4.69 millones de pesos mexicanos, dedicándoselos al legado de Wall.

Majd Khader donó 10 mil dólares a la campaña de GoFundMe para apoyar a los hijos de Wall.

Foto: Captura de pantalla.

¿Qué es el kratom y cómo puede causar muerte?

El kratom es una planta originaria del sudeste asiático (Tailandia, Malasia, Indonesia, Myanmar), de la familia del café. Sus hojas contienen más de 40 alcaloides, principalmente mitraginina (˜60%) y su metabolito activo 7-OH mitraginina. Estos compuestos actúan sobre receptores opioides del tipo µ, además de otros sistemas nerviosos como los de serotonina, dopamina y norepinefrina.

Aunque algunos estudios preclínicos han señalado que puede tener un “techo” en la depresión respiratoria, su metabolito 7-OH mitraginina actúa de forma dosis-dependiente y puede provocar efectos letales. Así lo señala un estudio publicado en British Journal of Pharmacology en 2022.

Según la Clínica Mayo, el kratom puede generar efectos adversos como confusión, presión alta, convulsiones y problemas respiratorios, además de una alta posibilidad de adicción. La misma institución advierte que el uso prolongado puede generar síntomas de abstinencia similares a los de los opioides.

Luego de la muerte de Wall, Majd decidió continuar el reto: "No podemos cancelar esto, no puedo decepcionarlo".

Foto: Captura de pantalla del video

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha señalado que el kratom representa un riesgo significativo, al estar vinculado con múltiples efectos secundarios, incluidos insuficiencia hepática, convulsiones y depresión respiratoria.

En humanos, los centros de control de intoxicaciones han documentado casos de sobredosis por mitraginina con depresión respiratoria tardía, que puede presentarse entre 12 y 24 horas después de la ingesta. Un informe citado por Harvard Health Publishing advierte que más de 90 muertes se han relacionado con kratom en Estados Unidos, muchas de ellas en combinación con otras sustancias.

Si bien algunos consumidores defienden su uso como estimulante natural o analgésico, la evidencia médica señala riesgos importantes, especialmente con dosis altas o sin supervisión. Su uso, aún no regulado en muchos países, continúa bajo estudio y debate.

Wall y el consumo de kratom?

El uso del kratom ha ganado popularidad en Estados Unidos pese a las advertencias de toxicólogos y agencias regulatorias. Si bien la mitraginina es legal en la mayoría de los estados del país, el hecho de que su consumo estuviera relacionado con una muerte dentro de un reto viral ha generado inquietudes en plataformas digitales.

La exposición del fallecimiento en un contexto de superación personal y presión física extrema amplificó la discusión sobre el uso de suplementos o sustancias sin control médico. La familia de Wall confirmó a través de la descripción del video que autorizó su publicación tras considerar que él habría querido transmitir un mensaje positivo.

MrBeast no dio declaraciones adicionales, pero en su cuenta de X publicó el 29 de junio: “Pensé que este iba a ser un video normal, pero terminó siendo uno de los contenidos más emotivos y poderosos que he filmado”. En el mismo video, Majd compartió: “Coach Tyler Wall hizo todo esto posible. Lo que me enseñó lo aplico hoy en todos los aspectos de mi vida”. Además donó 10 mil dólares a la campaña de GoFundMe en beneficio de los hijos del coach.

MrBeast publicó un mensaje conmovedor sobre el video.

Foto: X@MrBeast

Las reacciones en redes sociales han sido significativas. Un usuario escribió: “Muy triste el video. QEPD Coach Wall”, en una publicación que alcanzó más de 152 mil visualizaciones. Otra persona publicó: “Mi corazón se rompió”, en un post que superó las 45 mil vistas.

Majd también rindió homenaje a su entrenador en Instagram, con un mensaje que superó los 80 mil “me gusta”: “Te amo Coach Wall. El tiempo que compartimos lo atesoraré siempre. Las cosas que me enseñaste aplican para todos los ámbitos de mi vida”.

Majd, ganador del reto escribió en Instagram un mensaje de agradecimiento a Wall.

Foto: IG @majdk

Reacción de la familia, la producción y el entorno

En la descripción del video publicado por MrBeast en YouTube, se informa que se consultó a la familia de Wall para decidir si debía compartirse el material. “Con sabiduría y compasión, expresaron que Tyler hubiera querido que su mensaje de esperanza y positividad siguiera llegando a más personas, incluso en su ausencia”.

La familia también organizó una campaña en GoFundMe, lanzada por su hermana Kaitlyn Lindsay, para cubrir gastos funerarios y crear un fondo educativo para sus sobrinos Coleton y Vera. En la descripción de la campaña se lee: “Tyler fue asombroso. Leal. Tenía un amor profundo y una pasión real por su gente. Tú eras su gente. El mundo era su parque de juegos y tú eras su familia”. La recaudación superó los 27,000 dólares hasta el cierre de esta edición.

El video en el que aparece Wall fue visto más de 86 millones de veces y se convirtió en tendencia en YouTube, donde cientos de mensajes de condolencia y respeto se han publicado desde el 29 de junio.