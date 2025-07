“Lepes”, la película que refleja cómo viven los menores en Ciudad Juárez, Chihuahua

GUANAJUATO, GTO (apro).- Ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, la película de ficción “Lepes”, de Rayell Abad Guangorena, se centra en Pedro, un niño que enfrenta la soledad, pasa las tardes en una funeraria y se enamora de su maestra de primaria.

El filme de 125 minutos -que compite en Largometraje México en la 28 edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, sus siglas en inglés)- muestra al niño la mayor parte en la primaria, pero su mamá soltera y absorbida por un trabajo demandante, nunca llega por él, y lo encarga con un amigo del tío ya fallecido, Será Samo, para que vaya por él. Es un embalsamador de una funeraria. La maestra es muy exigente con el pequeño, quien dibuja muy bien y por fortuna convive con dos amigas de su clase y le alegran la vida.

La maestra además da clases de inglés en las maquiladoras y vive con una amiga, quien también es profesora. La preocupación de ambas es que ganan poco y no funciona su aire acondicionado y deben soportar las altas temperaturas de la metrópoli fronteriza.

“Lepes” (México, 2025) no muestra directamente la violencia que existe en el lugar, pero el contacto con la muerte de los protagonistas de alguna manera refleja lo complicado que es vivir ahí y que todos llegan a ese territorio para pasarse a Estados Unidos, pero al no lograrlo mucha gente se queda ahí. Definitivamente la historia no es para niños, y menos porque el final es fuerte e impactante.

No obstante, la historia, escrita por el mismo Rayell, cambia un poco el rostro complicado de esa urbe. La vuelve más amable, más normal y aceptable, sin embargo, no se puede borrar que ahí el residente se enfrenta a la inseguridad, un problema muy complejo que afecta la vida cotidiana, ya que el crimen organizado sigue haciendo de las suyas.

Lo que suaviza este drama es que el niño se enamora. Además, en la trama hay momentos conmovedores que empujan a identificarse con la fuerza positiva de Pedro. El director logra que el público vea una diferente Ciudad Juárez. La fotografía es muy grata y los cambios de cámara son dúctiles.

El elenco lo conforman André Montaño, Melissa Díaz, Perla De la Rosa, Rosa Meléndez, Renatica De la Torre, Sol Renee Martínez, Ricardo Aguirre y José Antonio Badia.

Rayell igual es un sonidista mexicano. Tras años en el documental con filmes como “Ready for war” (TIFF) y “Home + Away” (Tribeca), ahora enfoca su obra en ficción. Esta ópera prima, “Lepes”, ha recibido apoyos de FOCINE, AFS y Eka. En 2023, fue sonidista de “Olmo” dirigida por Fernando Eimbcke y estrenada en la Berlinale 2025.