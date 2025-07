Itatí Cantoral recrea a Helena de Troya en “Juicio a una zorra”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Juicio a una zorra” es un monólogo que escribió el dramaturgo y director de teatro y cine Miguel del Arco (Madrid, España, 1965) centrada en Helena de Troya, también conocida como Helena de Esparta, Helena la argiva, Helena la aquea o Helena la zorra. Su belleza desató una guerra y es una de las mujeres más vilipendiadas en los textos. Y la mexicana Itatí Cantoral protagoniza dicha pieza.

La actriz platica en entrevista por qué decidió participar en este proyecto de LATE Producciones y Xevi Aranda, que se presentará del 11 de julio al 31 de agosto en La Teatrería (Sala A):

“Porque es la primera vez que escuchamos a Helena de Troya hablar desde ella. Siempre ha sido un mito, una leyenda griega contada por hombres, versión masculina, y es la primera vez que tú ves a esta mujer hablando desde ella, desde su trinchera como mujer y te das cuenta que está muy apegada a lo que sucedió, si en realidad sucedió, pero debió haber sido como lo cuenta ella, no como lo cuenta la historia”.

Es esta puesta en escena, la mujer fatal que otros inventaron se convierte en una reina marcada por el tiempo, el alcohol y el dolor y narra los acontecimientos que desencadenaron la Guerra de Troya y ajusta cuentas con Teseo y Menelao, reprocha sus actos a Agamenón, Ulises y Aquiles, y desafía al mismísimo Zeus, de quien ya no teme ni sus rayos. Y siempre con París, su único amor, en el recuerdo.

En este relato, Helena no es la figura pasiva, ni la “femme fatale” que ha perpetuado la historia patriarcal. Es una mujer que decide alzar la voz desde su propio infierno y exigir justicia.

Cantoral (Ciudad de México, 1975) sigue:

“A Helena de Troya la pusieron para que quedara en la historia como la zorra por haberse ido con otro hombre y dejar al rey. Tuvieron que ir a rescatarla y por eso invadieron Troya, por venganza de que le quitaron a su esposa. Pero al revisar la historia, que lo he hecho con el director de este montaje, Alonso Íniguez, evidentemente en el mundo de los hombres en el que estaba ella, en aquella época Antes de Cristo, con estos bárbaros, Menelao y Agamenón y la guerra, en fin, por supuesto que ha deber sido súper maltratada. Tenía 9 años cuando perdió su virginidad. Contaba con 14 años cuando la casaron.

“Como el director no desea que el monólogo quede tan lejano a nosotros, nos trajo información y estadísticas de una serie de chicas que hoy en día están casadas a los 9 años, mexicanas. Hay de 9, 11 y 13 años de edad casadas con señores de más de 30 años. O con señores que les llevan más de 20 años. La de 9 años acaba de tener un hijo. ¡Es algo increíble! Uno se pone a pensar: ‘¿Dónde están los papás de esas niñas?’ y ¿no hay una ley en México que prohíba eso? ¡Es aterrador!”.

Continúa:

“Yo como madre no quiero ni pensar, pero yo no dejo a mi hija de 10 y 6 años ni a sol ni a sombra, Dios guarde la hora que le pongan una mano encima. Pero sí estamos en un mundo muy violento, no estamos nada alejados de lo que vivió Helena de Troya, y el director todos los días trae casos de niñas que viven lo que ella vivió. A eso nos dedicamos, a tocar nuestro corazón y sensibilizar y no dejar pasar esta problemática como si fuera algo normal, como que a nadie le importa”.

Subraya:

“Nosotros hacemos esto para ser mejores, por eso la obra cuestiona eso, cuestiona el mundo en el que vivimos y qué tan responsables somos todos de lo que existe. Además, igual hay muchos varones abusados y por parte de los familiares. Mas eso se guarda en silencio, porque también está la culpa. La víctima piensa que es la causante de lo que sucedió, y lo borra”.

-¿Cómo es ensayar un monólogo?, ¿cuántas técnicas utiliza?

-Ya no se qué técnica es. Ya no sé ni a qué santo rezarle. Uno tiene toda la responsabilidad de contar la historia. Si existe su grado de dificultad de estar muy presente, no puedes dudar, debes estar, estar, estar, estar en todo. Se trabajan muchas horas.

Concreta:

“Cargar en las espaldas a Helena de Troya es un dolor muy grande y al mismo tiempo te da una fuerza más allá de este mundo. Sí es cierto que la mujer es Tierra y que la mujer es el hogar y el vientre materno. Yo sí creo en eso fervientemente. Lo femenino sí tiene que ver con una fuerza, y no estamos en una competencia con los varones. Creo que el amor del mundo recae en el amor femenino, en las mamás. ¡Qué bueno que hablemos de mujeres!...”.

La escenografía e iluminación de “Juicio a una zorra” es de Aurelio Hernández, el vestuario estuvo a cargo de Luis Roberto Orozco y la música original es de Alan Muciño.