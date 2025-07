Black Sabbath y Ozzy Osbourne se despiden de los escenarios con concierto en Birmingham (Video)

LONDRES (AP).- La realeza del heavy metal y unos 40 mil seguidores se reunieron para un ensordecedor homenaje a Ozzy Osbourne en lo que el ícono de la música dice fue su última actuación en vivo

La formación original de la banda de Osbourne, Black Sabbath, actuó en el estadio de futbol Villa Park en su ciudad natal de Birmingham, en el centro de Inglaterra, el sábado, con el concierto titulado "Back to the beginning" (Volver al inicio).

El cantante de 76 años, a quien le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, cantó desde un trono negro que se alzaba debajo del escenario.

"No sé qué decir, llevo como seis años en cama. No tienen idea de cómo me siento; gracias de todo corazón", dijo Osbourne. "Todos son... especiales. ¡Vamos a la locura!".

Osbourne interpretó varias canciones en solitario antes de que, por primera vez en 20 años, se le unieran en el escenario sus compañeros de Black Sabbath, Tony Iommi, Terence "Geezer" Butler y Bill Ward. La banda cerró un breve concierto con "Paranoid", una de sus canciones más famosas.

This was Black Sabbath's final moment. The last performance. The last song. pic.twitter.com/w33bxjV9qH — ?? Rock History ?? (@historyrock_) July 6, 2025