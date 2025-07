“Los Gringo Hunters”, serie basada en la policía de Enlace Internacional de Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Drama, acción, investigación y suspenso se mezclan en la serie policial Los Gringo Hunters, basada en la Unidad de Enlace Internacional de Baja California, México, que atrapa y deporta estadunidenses que han cometido crímenes en su nación y se pasan a Tijuana para esconderse.

El proyecto consta de 12 episodios y se estrena este 9 de julio en la plataforma Netflix. Está inspirado en el reportaje de Kevin Sieff para el diario The Washington Post enfocado en esa unidad policial. En cada capítulo se exponen casos ficcionados donde hay persecuciones y mucha adrenalina.

La trama se centra en cómo la unidad policial de élite busca y detiene a criminales de Estados Unidos para deportarlos.

Cuatro son los directores: Adrián Grünberg, Alonso Álvarez, Natalia Beristáin y Jimena Montemayor.

La producción efectuó una ardua investigación sobre la función de la Unidad de Enlace Internacional y sus retos en la ciudad de Tijuana. El elenco lo conforman Harold Torres, Mayra Hermosillo, Héctor Kotsifakis, Andrew Leland Rogers, Manuel Masalva, Dagoberto Gama, Regina Nava y Paulina Dávila, entre otros.

Los productores Rafael Ley (Pedro Páramo, Celda 211, Los adioses, Las niñas bien) y Stacy Perskie (Bardo, Pedro Páramo, Atrapen al gringo, Hombre en llamas) comparten a Proceso que en la búsqueda por encontrar historias encontraron el artículo de Sieff que “desde el título es muy interesante: “Un sospechoso de asesinato estadunidense huyó a México. Los cazadores de gringos lo esperaban”, publicado el 3 de junio del 2022, y se dieron cuenta que igual lo tenía en la mira Imagene Entertainment y buscaron a Netflix. Ley detalla en entrevista:

“En conversaciones con ellos dijimos: ‘Esta historia merece estar en la pantalla y da para una serie’. Es un relato muy grande que rompe con muchos paradigmas y posee muchos personajes interesantes”.

Perskie añade:

“¿Qué tan difícil es crear historias al respecto? La parte más complicada es encontrar el tono y la voz de lo que queremos contar, y sobre todo enaltecer el espíritu humano de la gente que estamos representando en este cuerpo policial. Para nosotros era muy importante tratar de que no fueran clichés de personajes, sino que fueran multidimensionales y retrataran esa humanidad, tanto en su vida personal como en la dinámica que tienen entre ellos”.

-¿Tuvieron contacto con ese grupo policiaco?

Ley responde:

-A través de Kevin fue que empezamos los contactos iniciales con esos policías, quienes fueron muy amables en recibir a los equipos creativo y de producción para poder entrevistarnos y empezar a tener historias, casos verídicos, con los que nos pudiéramos inspirar. ¿Qué pensamos de ellos? Nos parece un ejemplo clarísimo y fuertísimo que queríamos contar, porque rompe muchos paradigmas que a nosotros nos parecen falsos, injustos, y ésta es una manera muy contundente de demostrarlo, y lo que nosotros quisiéramos es que ellos se sintieran representados y orgullosos de la serie.

En un boletín se lee que un total de 70 personas prófugas de la justicia extranjera fueron localizadas y detenidas en Baja California durante 2024, gracias al trabajo de investigación, inteligencia e intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado/SSCBC) y autoridades de distintos países, principalmente Estados Unidos, por lo que el departamento U.S. Marshals Service reconoció la comunicación y el trabajo coordinado.

En la página de internet policia.tijuana.gob.mx se informa:

“La dirección de Enlace Internacional está conformada por policías municipales capacitados en materia de seguridad binacional, gracias a la excelente relación sostenida con las autoridades policiacas de Estados Unidos. Asimismo, la comunicación y coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana con las instituciones mexicanas, que permite reforzar las estrategias de operatividad en la región”.

Perskie interviene:

“Hay una mala percepción que tienen incluso los mismos criminales que se están escapando a México de que México sea una tierra sin ley donde no van a enfrentar consecuencias de la justicia. Nos enorgullece mucho que haya un equipo de élite de la policía que esté encargado de investigar, arrestar y devolver a la justicia a estos criminales fugitivos”.

Para Ley, que a pesar del largo proceso de casting, “cuando tuvimos la oportunidad de tener más información y conocer a los personajes reales, como que fuimos pensando en quiénes los podrían representar”. Completa:

Al final casi todos los personajes se correspondieron con los actores y las actrices que teníamos en mente, e hicieron un trabajo extraordinario. Este proceso de la producción requiere una disciplina y un entrenamiento adicional a los que normalmente los actores se someten en una serie, que no es de acción, que no tiene estos requerimientos físicos. Entonces, no sólo sentimos que fueron los correctos a nivel actoral, sino que también tenían la disposición de pasar por todo ese proceso. Fue increíble trabajar con ellos de cerca y ver el esfuerzo que tuvieron que hacer para lograr lo que quedó en la pantalla.