Matt Cameron: qué hará el baterista tras anunciar su salida de Pearl Jam

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Matt Cameron confirmó su salida de Pearl Jam tras 27 años de trayectoria junto a la banda. En un mensaje difundido el domingo 7 de julio a través de sus redes sociales, el baterista dio a conocer que ha cerrado una de las etapas más significativas de su carrera, aunque anticipó que dará a conocer sus próximos pasos más adelante.

“Después de 27 años fantásticos, he dado mis últimos pasos en la tarima de batería de la poderosa Pearl Jam. Mucho amor y respeto a Jeff, Ed, Mike y Stone por invitarme a la banda en 1998 y darme la oportunidad de toda una vida, llena de amistades, arte, desafíos y risas”, escribió Cameron en su cuenta de Instagram. “Estoy eternamente agradecido con el equipo, el personal y los fans en todo el mundo. Ha sido un viaje increíble. Seguirán más noticias. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón”.

TE PUDE INTERESAR: Día Mundial del Cacao: beneficios médicos y riesgos por metales en el chocolate oscuro

Pearl Jam compartió el mismo mensaje en su cuenta oficial, al que añadió un reconocimiento por su labor: “Desde que fue uno de nuestros primeros héroes musicales en las bandas Skin Yard y la poderosa Soundgarden, hasta tocar en nuestras primeras maquetas en 1990, Matt Cameron ha sido un músico y baterista único. Impulsó nuestros shows en vivo y grabaciones durante 27 años. Fue un capítulo profundamente importante para nuestro grupo y le deseamos lo mejor siempre. Lo vamos a extrañar profundamente y siempre será nuestro amigo en el arte y en la música”.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Pearl Jam hizo un especial reconocimiento al baterista.

Foto: @pearljam

De Soundgarden a Pearl Jam

Cameron se unió formalmente a Pearl Jam en 1998, un año después de la disolución de Soundgarden. Según relató él mismo en una entrevista para Loudwire, la oportunidad surgió tras una llamada a Stone Gossard para proponer un proyecto con su otra banda. La conversación derivó en una invitación directa por parte de Eddie Vedder para sumarse como baterista de gira, luego de la salida de Jack Irons.

“Quería irme de gira con Pearl Jam. ¿Quién no lo haría? Era solo para cubrir la gira, pero eventualmente me convertí en miembro permanente. Me tomó tiempo aprender todo el repertorio, pero fue un reto divertido”, recordó Cameron.

Su primera participación oficial fue en el álbum Binaural (2000), y desde entonces formó parte de todas las grabaciones de estudio de Pearl Jam, incluyendo Dark Matter (2024), el disco más reciente de la banda. También participó en la mayoría de las giras globales del grupo, incluyendo la más reciente, Dark Matter World Tour, que concluyó el 18 de mayo de 2025 en Pittsburgh.

El baterista formó parte de la alineación de Pearl Jam desde el álbum Binaural (2000) hasta Dark Matter (2024).

Foto: IG @pearljam

Aportaciones musicales y proyectos paralelos

Además de su labor como baterista, Matt Cameron coescribió varios temas de Pearl Jam, incluyendo “Evacuation”, “The Fixer”, “Unemployable” y “Dance of the Clairvoyants”. En paralelo, mantuvo una trayectoria con otros proyectos musicales como Temple of the Dog y la banda alternativa 3rd Secret. También lanzó un álbum en solitario, Cavedweller, en 2017.

Previo a Pearl Jam, Cameron fue baterista de Soundgarden desde 1986 hasta su separación en 1997, y nuevamente de 2010 a 2017. Su estilo técnico y potente lo convirtió en una figura clave del sonido grunge de Seattle.

Antes de unirse a Pearl Jam, Matt Cameron fue baterista de Soundgarden y Temple of the Dog, íconos del grunge en los años 90.

Foto: IG @pearljam

¿Se unirá a Foo Fighters?

Tras el anuncio de su salida de Pearl Jam, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una posible incorporación de Matt Cameron a Foo Fighters. El rumor fue retomado por medios como The Sun, aunque fue rápidamente desmentido.

En marzo de 2023, cuando versiones similares ya circulaban, Cameron negó tajantemente su participación con la banda liderada por Dave Grohl: “Los rumores en internet son falsos. No me he unido a los Foo Fighters”, publicó entonces en una historia de Instagram, lo cual ha sido recordado por sitios como Radio X y Alternative Nation calificando el rumor como insostenible.

En 2025, hasta la redacción de esta noticia, no existe confirmación oficial de que Foo Fighters haya contactado o invitado formalmente a Cameron. Tampoco hay evidencia de audiciones, colaboraciones próximas o apariciones en conjunto. Los rumores han sido desmentidos por distintas fuentes y no han sido retomados por voceros oficiales de ninguna de las dos bandas.

Durante la gira Dark Matter en 2025, Matt Cameron ofreció sus últimos conciertos con Pearl Jam antes de anunciar su salida.

Foto: IG @pearljam

Qué sigue para Matt Cameron

En su mensaje de despedida, Cameron dejó abierta la posibilidad de continuar en la música: “Seguirán más noticias”, escribió. No se han detallado proyectos nuevos, pero su historial con 3rd Secret, sus colaboraciones pasadas con Queens of the Stone Age y su interés en producciones independientes podrían marcar el rumbo de su siguiente etapa profesional.

Andrew Watt, productor del disco Dark Matter, comentó en entrevista con Rolling Stone en 2024: “Matt Cameron es un dios de la batería. Nadie más podría sentarse y tocar esas partes. Tengo los stems del álbum y a veces lo escucho solo por la pista de batería. Así de grande es su talento”.

Pearl Jam, por su parte, no ha anunciado aún quién lo reemplazará ni si realizará más presentaciones este año. Hasta ahora, solo figura un concierto pendiente en su calendario oficial para 2025.