Películas que Buñuel filmó en México serán proyectadas en cines y espacios culturales de Madrid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la II Semana del Cine Mexicano en Madrid, España, se proyectarán nueve películas que el cineasta surrealista de Calanda, Luis Buñuel, realizó en México entre 1950 y 1964, las cuales han sido preservadas?en los acervos?de Filmoteca UNAM y Cineteca Nacional.

Son “Los olvidados”, “Subida al cielo”, “Él”,?“La ilusión viaja en tranvía”, “Ensayo de un crimen”, “Nazarín”, “Viridiana”, “El ángel exterminador” y?“Simón del Desierto”.

En colaboración con la?Filmoteca UNAM?y el?Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España y el apoyo de?la Fundación Televisa,?Mercury Films,?Juan J. Ortega,?la Cineteca Nacional y el?Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, se llevará a cabo una retrospectiva dedicada al cineasta que después de vivir en Francia y Estados Unidos llegó a México en 1946 con la idea de partir de inmediato a rodar un filme en París, pero sus planes fallaron y el productor Óscar Dancigers le ofreció dirigir su primer largometraje mexicano, “Gran Casino” (1946).

“Los olvidados” (1950), obra emblemática de la cinematografía mexicana, fue restaurada digitalmente con el apoyo de The Film Foundation’s World Cinema Project, L’Immagine Ritrovata, Fundación Televisa, Cineteca Nacional y Filmoteca UNAM. Se presentó en 2020 en el Festival de Cannes. Es uno de los largometrajes de ficción que han ingresado al registro Memoria del Mundo de la UNESCO.

Y recibió el premio a Mejor director en el Festival de Cannes y el Ariel a la Mejor película, dirección, argumento original y guion adaptado para Luis Alcoriza y Luis Buñuel; edición para Carlos Savage; fotografía para Gabriel Figueroa; escenografía para Edward Fitzgerald; coactuación femenina para Stella Inda; actuación infantil para Alfonso Mejía; actuación juvenil para Roberto Cobo y sonido para José B. Carles.

“Subida al cielo”?(1951), basada en una historia de Manuel Altoaguirre y Manuel Reachi, la protagonizan Esteban Márquez, Lilia Prado, Luis Aceves Castañeda y Carmen González. Considerada la primera comedia en la filmografía de Buñuel, narra las aventuras y desventuras de un joven recién casado que debe cumplir el último deseo de su madre moribunda. El filme obtuvo el premio FIPRESCI de la crítica internacional en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

“Él”?(1952), largometraje que se basa en el libro homónimo de Mercedes Pinto. Aquí, Buñuel monta una historia de celos, paranoia y violencia, basada en la propia experiencia de la escritora al lado de su marido, el duque de Foronda. La película es considerada una crítica a la masculinidad obsesiva y manipuladora de un hombre que busca guardar las apariencias, pero cuya paranoia y voyerismo terminan sumiéndolo en el delirio. “Hay algo de mí en el protagonista”, reconoció Buñuel años después.

Se cuenta que Alfred Hitchcock se inspiró en esta película para algunas imágenes clave de su obra maestra?“Vértigo”?(Estados Unidos, 1958). El legendario Gabriel Figueroa es el fotógrafo de la película, considerada por la crítica como una de las mayores obras maestras de Buñuel filmada en México.?

“La ilusión viaja en tranvía”?(1953), con la estupenda actuación de Lilia Prado, acompañada de Carlos Navarro y Fernando Soto “Mantequilla”, en la que, a partir de una escueta línea argumental creada por Mauricio de la Serna y José Revueltas, Buñuel desarrolló una película de viaje parecida a su previa “Subida al cielo”. Algunas publicaciones mencionan que el título del largometraje nunca fue del agrado de Buñuel y el guion es el único en el que trabajaron juntos, José Revueltas y él.

“Ensayo de un crimen”?(1955) es protagonizado por Miroslava Stern y Ernesto Alonso. Se repiten tópicos comunes en Buñuel, tales como la fantasía, la represión sexual, la vocación de asesino frustrada, la obsesión y los sueños. Buñuel comentó:

“Casi todas mis películas tienen ese tema: la frustración. Burgueses que no pueden salir de una habitación, gente que quiere cenar y todo se lo impide, un tipo que desea asesinar, pero sus crímenes fallan”.

“Nazarín”?(1958) es una historia inspirada en la novela homónima del escritor español Benito Pérez Galdós. En esta película Buñuel y el fotógrafo Gabriel Figueroa vuelven a colaborar por cuarta vez. El filme participó en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes y fue seleccionada como una de las mejores diez películas de ese año por la afamada revista “Cahiers du Cinéma”. La revista mexicana “Somos”, en una célebre encuesta realizada en 1994, la seleccionó como la sexta mejor película producida en México.

Buñuel regresó a principios de la década de 1960 a Madrid, España, para dirigir su primera coproducción con México: “Viridiana”?(1961), la cual fue perseguida por la censura durante 16 años al ser acusado de blasfemo por el Vaticano y no se pudo estrenar en las salas españolas hasta 1977, una vez muerto Francisco Franco. La película ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Actúa Silvia Pinal.

“El ángel exterminador”?(1962) es también con Pinal. En algunas publicaciones mencionan que Buñuel haría una interpretación de su propia película:

“En la sociedad humana de hoy, los hombres cada vez se ponen menos de acuerdo y por eso se combaten entre ellos. Pero, ¿por qué no se entienden? ¿Por qué no salen de esa situación? En la película es lo mismo: ¿por qué no llegan juntos a una solución para salir de la casa?”. El largometraje se ha podido interpretar como una crítica a la burguesía, como una denuncia de los tiempos actuales.

Y “Simón del Desierto” (1965). El argumento se inspira en la vida de San Simeón el Estilita y Buñuel la transforma en una sátira de la vida religiosa. Se cree que San Simeón habitó un pilar en el desierto durante 37 años. Esta película fue el último proyecto que el cineasta filmó en México y obtuvo las siguientes distinciones en la 17ª Muestra Internacional de Arte de Cine de Venecia: Premio Especial de Jurado (exaequo), Premio de la Federación Internacional de Cineclubes, Premio Pasinetti del Sindicato de Cine Italiano; y en la 8ª Reseña Mundial de Festivales de Acapulco obtuvo la Medalla de Oro André Bazin de la FIPRESCI, entre otros reconocimientos. Cabe destacar que la Filmoteca UNAM rescató el capitel que se usó en la filmación de esta película y está ubicado en la entrada principal de sus instalaciones en Ciudad Universitaria.

Los filmes se podrán ver en varios cines y espacios culturales de Madrid, como el cine Embajadores, el Yelmo Ideal y el Doré de la Filmoteca Española, así como en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes o la Fundación Casa de México en España, instancia que organiza la II Semana del Cine Mexicano, a efectuarse del 11 al 20 de este mes de julio. En total se ofrecerán 45 proyecciones de ficción y documental, y un homenaje al reconocido fotógrafo y director mexicano Rodrigo Prieto.