Aldo Miranda: quién era el influencer hallado sin vida tras mensaje en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El creador de contenido Aldo Miranda fue hallado sin vida en su domicilio el lunes 8 de julio. La noticia fue confirmada públicamente por su familia el martes 9 de julio, a través de redes sociales.

El influencer fue encontrado muerto en su casa en La Paz, sin que hasta el momento se haya emitido un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado ni de autoridades locales. Las causas del fallecimiento no han sido confirmadas por instancias oficiales.

Aldo Miranda, con más de 10?M seguidores, fue hallado muerto el 8 de julio en La Paz.

IG @aldomirandar

Algunos medios de comunicación locales replicaron versiones no verificadas sobre un presunto suicidio por asfixia; sin embargo, medios nacionales que dieron cobertura al caso han evitado hacer afirmaciones categóricas al respecto. Vanguardia mencionó que "se presume un suicidio".

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, particularmente luego de que Aldo compartiera en su cuenta de Instagram un mensaje considerado por sus seguidores como una posible despedida: “Gracias a todos por todo”.

¿Quién era Aldo Miranda?

Aldo René Miranda nació en La Paz, Baja California Sur, en septiembre de 1992. Antes de incursionar en redes sociales, trabajó como maestro de primaria en la Secretaría de Educación Pública desde 2015. Posteriormente colaboró con la Fundación Teletón México, donde comenzó a explorar la creación de contenido digital.

En TikTok, bajo el nombre de usuario @aldomirandar, acumuló más de 10.1 millones de seguidores y más de 600 millones de "me gusta". En Instagram, su cuenta superaba los 447 mil seguidores. Su contenido incluía videoreacciones a clips virales, reflexiones personales, consejos para nuevos creadores, y episodios de su vida cotidiana.

Aldo René Miranda nació en La Paz, Baja California Sur, en septiembre de 1992.

En entrevistas, Aldo comentó que no planeaba dedicarse a las redes sociales profesionalmente. “Si hubiera sido planeado me hubiera preparado en Comunicación, que siempre es algo que me hubiera gustado estudiar, pero vengo de familia de profes, entonces yo estudié para profe”, expresó en el pódcast Deados.

El influencer participó en campañas sociales, colaboró con figuras como Eugenio Derbez y compartió su asistencia a eventos públicos, como conciertos y partidos de futbol. El Club Atlético La Paz, de la Liga de Expansión, le dedicó un mensaje póstumo en sus redes sociales.

Aldo Miranda colaboró con figuras como Eugenio Derbez.

Reacciones tras la muerte de Aldo Miranda

La agencia Albe Group, que lo representaba, publicó un comunicado tras su fallecimiento en el que expresó: “A veces las batallas internas son silenciosas y no alcanzamos a ver todo lo que alguien lleva dentro. Aldo decidió irse antes de tiempo…”.

Usuarios en redes sociales también se pronunciaron sobre la noticia, recordando el estilo positivo y cercano de Aldo en sus publicaciones, y llamando a estar atentos a posibles señales de crisis emocional en personas cercanas.