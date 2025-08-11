La canción “Golden” de KPop Demon Hunters llega al número 1 en EU e impone estos récords

Arden Cho (Rumi), May Hong (Mira ) y Ji-Young Yoo (Zoey), las voces de los personajes de la película Kpop Demon Hunters. Foto: Facebook Sony Pictures Animation

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La canción “Golden” de la banda ficticia animada HUNTR/X hizo historia al llegar esta semana al número uno de la lista Hot 100 de las canciones más populares en Estados Unidos que registra la revista Billboard.

La canción forma parte de la banda sonora de la también exitosa película KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop) producida por Sony Pictures Animation para la plataforma Netflix.

Es la tercera ocasión que una canción acreditada a una banda ficticia animada llega al número uno en la principal lista de popularidad estadunidense, después de que lo lograran “The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)” de The Chipmunks con David Seville en diciembre de 1958 y “Sugar sugar” de The Archies en septiembre de 1969.

“Golden” está acreditada a la banda protagonista de la cinta animada HUNTR/X, pero cuenta con las voces de las actrices y cantantes sudcoreanas Ejae y Rei Ami, y la estadunidense Audrey Nuna.

De acuerdo con Billboard, "Golden" es la novena canción del pop coreano que conquista el Hot 100, y la primera interpretada por vocalistas femeninas.

Así, se une a "Seven" de Jung Kook (con Latto) y "Like Crazy" de Jimin, ambos de BTS, en 2023, y a los seis números 1 de BTS en 2020-21: "Savage Love (Laxed – Siren Beat)", con Jawsh 685 y Jason Derulo; "Dynamite"; "Life Goes On"; "Butter"; "Permission To Dance"; y "My Universe", con Coldplay.

“Golden” es también el primer número 1 del Hot 100 en la vida real de un artista con un trasfondo ficticio desde el número 1 del ensamble “We Don’t Talk About Bruno” (No se habla de Bruno), de la película de Disney “Encanto”, que reinó durante cinco semanas entre febrero y marzo de 2022.

En cuanto a los colectivos femeninos de tres o más integrantes, HUNTR/X es el primero en encabezar el Hot 100 en 24 años, desde que Destiny’s Child dominó con “Bootylicious” durante dos semanas en agosto de 2001, recordó Billboard.

Además de HUNTR/X, The Chipmunks y The Archies, otras bandas ficticias –esta vez con intépretes de carne y hueso– que han llegado al número uno son The Heights, que lo alcanzó en 1992 con "How Do You Talk to An Angel"; y La familia Partridge, de la comedia homónima de los 70, que alcanzó la cima con "I Think I Love You".

Otra banda ficticia de la película KPop Demon Hunters, Saja Boys, también figura dentro del top 10, al ocupar el lugar 8 con la canción “Your Idol”.

Los números

“Golden” registró 31.7 millones de reproducciones oficiales (un 9 % más que la semana anterior), 8.4 millones de impresiones de audiencia en radio (un 71 % más) y siete mil unidades vendidas (un 35 % más) en Estados Unidos entre el 1 y el 7 de agosto, reportó Billboard.

El tema arrasa por tercera semana en el n.º 1 de Canciones en Streaming y asciende del 5 al 3, alcanzando un nuevo récord en Ventas de Canciones Digitales. Hizo historia en la primera métrica, ya que es el tema con mayor ganancia en streaming del Hot 100 por sexta semana consecutiva.

Además, "Golden" es el primer tema no debutante en superar los 30 millones de reproducciones oficiales semanales en Estados Unidos desde "Luther" de Kendrick Lamar y SZA a finales de marzo.

Asimismo es el cuarto número 1 del Hot 100 que lleva la palabra “gold” o “golden” en su título. Le antecedieron “Gold Digger” de Kanye West y Jamie Foxx en 2005, “Sister Golden Hair” de America en 1975 y “Heart of Gold” de Neil Young en 1972.

Hot 100