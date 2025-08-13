Gremio de DJs toma una decisión sobre la música de Natanael Cano tras agresión (VIDEO)

El Consejo Mexicano de DJs pide suspender la música de Natanael Cano tras agresión en festival. Exigen disculpa pública y reparación de daños.. Foto: Captura de pantalla de video/ IG @natanael_cano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Consejo Mexicano de DJs A.C. emitió un exhorto a sus agremiados para suspender de manera temporal la reproducción de la música del cantante Natanael Cano. La solicitud surge como respuesta a una agresión física y verbal del intérprete hacia un DJ durante su presentación en el festival Baja Beach Fest 2025.

El incidente, que fue documentado en video por asistentes al evento en Rosarito, Baja California, muestra al cantante confrontando al DJ en el escenario. De acuerdo con los reportes, la confrontación escaló a una agresión física y la destrucción del equipo de trabajo del DJ, incluyendo una computadora portátil que Cano arrojó al suelo y pisoteó.

TE PUEDE INTERESAR: Bad Bunny en la universidad: lo que estudian sobre él en las aulas de EE. UU.

¿Qué detonó la agresión en el escenario?

Las acciones del cantante habrían sido provocadas por fallas técnicas durante su actuación, una de las más esperadas del festival. Testigos y videos del evento, ocurrido el fin de semana del 9 y 10 de agosto, registran el momento en que Cano, visiblemente molesto por problemas en el sonido, se dirige al área del DJ para reclamar. La situación se intensificó cuando, en medio de la discusión, presuntamente sonó una pista equivocada, lo que derivó en el altercado físico.

Tras la confrontación, en la que también hubo empujones y golpes mutuos, el propio Cano recibió un impacto en el rostro. Posteriormente, el cantante regresó al escenario y mostró sus nudillos lastimados al público. La reacción de los asistentes se dividió entre abucheos y vítores.

Natanael Cano uD83DuDD25



Porque el muy naco agarró a golpes a su DJ, porque tuvo problemas de sonido.



Además, no le destruyó la laptop.



Seguramente estaba bajo la influencia del alcohol y las drogas.



Una muestra más de que el dinero no te da educación. pic.twitter.com/PQNEXUJG9F — ¿Por qué es tendencia?uD83EuDD14 (@porqueestndncia) August 12, 2025

La postura del gremio de DJs

En un comunicado difundido el 13 de agosto de 2025, el Consejo Mexicano de DJs A.C. condenó los hechos:

"Estamos enterados que una persona conocida como Natanael Cano (Nathanahel Rubén Cano Monge) agredió de manera verbal y física a un DJ, además rompió su computadora de trabajo. Condenamos cualquier acto de violencia y consideramos que este tipo de acciones son inaceptables".

La organización hizo un "respetuoso llamado a todos los DJs de México, para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida, hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material del Colega DJ afectado por sus acciones". El comunicado ha recibido el respaldo de diversas agrupaciones y profesionales del sector en redes sociales, quienes han manifestado su apoyo a la medida como una forma de defender el respeto y la ética en la industria musical.

Reacciones y falta de posicionamiento oficial

Hasta la redacción de esta noticia, ni Natanael Cano ni su equipo de representación han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. De manera similar, los organizadores del Baja Beach Fest no han realizado declaraciones sobre posibles medidas o consecuencias para el artista.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

La única comunicación relacionada provino del sello discográfico del cantante, Los CT, que en una publicación deslindó al personal y al equipo de producción del festival de cualquier participación en el altercado.[ La falta de una postura oficial por parte de los involucrados directos mantiene la atención sobre el desarrollo de esta situación y las posibles repercusiones para la carrera del cantante.

El gremio de DJs ha expresado su preocupación por el precedente que este tipo de agresiones podría sentar en un entorno laboral donde los técnicos y operadores enfrentan constante presión durante los espectáculos en vivo. La petición de suspender la música de Cano busca, según el comunicado, enviar un mensaje de unidad y respeto dentro de la comunidad musical.