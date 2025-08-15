Megadeth lanzará su último álbum y se embarcará en una gira de despedida. Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- Digamos que es una sinfonía para la disolución. Los gigantes estadunidenses del thrash metal Megadeth anunciaron que su próximo álbum será el último. También se embarcarán en una gira de despedida en 2026.

“Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente”, declaró el fundador y líder de Megadeth, Dave Mustaine, el jueves. “La mayoría no logran despedirse en la cima por sus propios medios, y en eso me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he conseguido millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos”.

Mustaine y la banda aún no han revelado el título del álbum final, la fecha de lanzamiento ni las fechas restantes de la gira de la banda.

Su declaración continuó, con el líder escribiendo que ahora es el momento perfecto para que la banda lance un álbum final y se embarque en su gira final.

“No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder”, escribió. “Iniciamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por eso. Gracias por todo”.

La declaración llegó después de que la banda compartiera una publicación teaser el miércoles que decía "El final está cerca..."

Mustaine fundó en 1983 tras su expulsión de Metallica, banda que cofundó. Megadeth lanzó su álbum debut en 1985, "Killing Is My Business... and Business Is Good!".