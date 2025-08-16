De cara al regreso de Billy Idol a México, el rockero lanza reediciones en vinilo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Billy Idol regresa a México en única fecha este 30 de noviembre, y previo a este concierto la llamada "leyenda del rock" lanza tres reediciones en vinilo, con arte particular, de los discos “Charmed life”, “Whiplash Smile” y el EP “Don’t Stop”.

Los álbums que se lanzan vía Capitol/UMe son éxitos en la carrera del artista de 69 años y, en el caso de “Don't Stop”, data de 1981, parte del inicio del artista con sencillos como “Mony Mony” y “Dancing with Myself”.

Su tercer álbum de estudio es “Whiplash Smile” –con tres éxitos que llegaron al Hot 100, entre ellos “To be a lover”, “Don’t need a gun” y “Sweet sixteen”– se estrenó en 1988 y alcanzó certificación de platino, además de haber alcanzado el puesto número seis en el Billboard 200.

Mientras “Charmed Life” se lanzó en 1990 y también tuvo disco de platino, ocupó el Top 15 del Billboard 200, y de ese álbum se desprenden canciones favoritas de sus seguidores como “Cradle of Love”, la conmovedora versión de “L.A. Woman”, de la icónica banda The Doors, y “Prodigal Blues”.

El anuncio llega unos meses previos a la llegada del inglés a tierra azteca, pues el rockero se presentará este 30 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, como parte su gira actual gira “It’s a nice day to… Tour Again!”, que se desprende de su más reciente producción en más de una década: “Dream into it”, que debutó en el número 7 en la lista de los más vendidos de Estados Unidos, y en el número 4 en la lista “Current Rock Album de la Unión Americana”.

Ese álbum también debutó en el Reino Unido en el lugar 9 de la Official Album Sales Chart, y es el 2 en la lista de los 100 discos de más ventas de Alemania.

Con buenas críticas de medios como “The New Yorker”, “New York Magazine”, “AARP The Magazine”, “Consequence”, Billboard, USA Today y muchos más, a principios de este año, Idol presentó su primer álbum de larga duración de música nueva en más de una década:“Dream Into It”.

El artista de éxitos como “Dancing with myself” y “Rebell yell” llegará a México en la última fecha de su tour por la región, luego de conciertos previos por Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.