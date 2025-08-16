Cine/Aún no

"La hora de la desaparición"

El propósito de Zach Cregger es lograr que el público se interese en la suerte de los personajes, más allá de los consabidos sobresaltos y efectos especiales, como lo probó en Barbarian (2022).
sábado, 16 de agosto de 2025

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El mérito de Zach Cregger proviene de un compromiso asumido por revitalizar, y en parte tratar de reinventar el género del horror, tan gastado y previsible ya desde hace décadas; su formación de actor le permite reconocer nuevos talentos o actores marginados, saber dirigirlos para dar sustancia y dimensión a historias de terror en las que los personajes normalmente resultan planos y esquemáticos. 

El propósito es lograr que el público se interese en la suerte de los personajes, más allá de los consabidos sobresaltos y efectos especiales, como lo probó en Barbarian (2022), cinta en la que Cregger mostró su potencial. 

Con La hora de la desaparición (Weapons; Estados Unidos, 2025), Cregger, director y también autor del guion, se queda un tanto a la mitad del camino; sí que logra componer personajes complejos e intrigantes, pero termina por desaprovecharlos cuando los sacrifica para defender las convenciones del género, asustar y sorprender a su público. 

La intriga parte de la desaparición de un grupo de niños de la escuela de un condado americano: A la misma hora de la madrugada salieron de sus casas y no se les volvió a ver; casi todos -sólo queda uno- pertenecían al grupo de Justine Gandy (Julia Garner), joven maestra comprometida a fondo con la suerte y educación de sus alumnos, quien en busca de claves corre la suerte de verse como chivo expiatorio. 

Y es que los padres de familia la culpan de alguna manera; afligida, sin embargo, es ella quien se muestra la más obsesionada por descubrir la misteriosa desaparición. 

Está también el policía Paul (Alden Ehrenreich), con quien Justine mantiene una enrevesada relación. O Archer (Josh Brolin), padre de uno de los niños desaparecidos, quien comienza a encontrar ciertas pistas, y de forma fortuita se alía a la maestra luego de haberse comportado como el principal agresor. 

Todos estos personajes son parte del kit necesario para tejer una intriga de paranoia y prejuicios, dramas de héroes o heroínas accidentales, que conducen a la típica revelación del origen del mal. Crogger logra ir más allá de las convenciones con personajes multidimensionales; Justine es sensible y valiente, pero solitaria, con tendencia a beber sola y alcoholizarse, además de su relación con el policía de la que se adivinan eventos más que truculentos. Paul, atormentado y lleno de fobias, por su parte -también con problemas de alcohol-, se haya casado con la hija del jefe de la policía, quien lo ningunea, y parece extraído de una película de cine negro. 

Aunque camina entre lugares comunes, el guion no se permite caer en la caricatura; las escenas del ninguneo, por ejemplo, son sutiles y bien interpretadas. 

Lo mismo ocurre con el papel de Josh Brolin, conocido por interpretar a Bush en W de Oliver Stone, o por trabajar con los Cohen; incluso los personajes menores, como el director de la escuela, todos aprovechan su papel y consiguen enganchar al espectador. Lástima que tan buena escenificación quede trunca por no saber o por no atreverse a llevar a esos protagonistas hasta sus últimas consecuencias; tal cosa significaba asociarlos psicológicamente a la fuente del mal que termina por revelarse. 

Hubiera bastado con que el director se hiciese preguntas sobre temas que están implícitos en el drama; así, la llegada del horror habría tenido un significado; si no, todo se mantiene en el accidente, en el agente externo culpable de perturbar la felicidad de un pueblo americano; pero, si se mira bien, a los monstruos los engendra la mala fe y la mezquindad del pueblo mismo. 

